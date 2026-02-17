Un abonnement TCL "de l’ordre de 50 euros" : quand Jean-Michel Aulas s’emmêle les pinceaux sur le prix des transports en commun à Lyon

Invité de la matinale de France Inter ce mardi, Jean-Michel Aulas est tombé dans le piège de la question du prix des transports en commun à Lyon.

"De l’ordre de 50 euros", a répondu le candidat à la Ville de Lyon, réputé pour prendre sa voiture très régulièrement, et qui a promis de rendre gratuit les TCL pour les utilisateurs touchant moins de 2500 euros par mois.

Une belle approximation puisque l’abonnement coûte 74,10 euros par mois. Concernant le prix du ticket à l’unité, Jean-Michel Aulas est resté bloqué quelques années en arrière. L’ancien dirigeant de l’OL estime qu’un ticket coûte 1,80 euros, alors que le sésame est désormais à 2,10 euros.

Il aurait pourtant été facile de ne pas tomber dans le panneau puisque cette question avait été posée il y a quelques jours à Sarah Knafo, la candidate Reconquête à la Ville de Paris, concernant le prix du pass Navigo au sein de la capitale.