Politique

Un abonnement TCL "de l’ordre de 50 euros" : quand Jean-Michel Aulas s’emmêle les pinceaux sur le prix des transports en commun à Lyon

Un abonnement TCL "de l’ordre de 50 euros" : quand Jean-Michel Aulas s’emmêle les pinceaux sur le prix des transports en commun à Lyon
Un abonnement TCL "de l’ordre de 50 euros" : quand Jean-Michel Aulas s’emmêle les pinceaux sur le prix des transports en commun à Lyon - Lyon Mag

Il aurait dû mieux réviser ses fiches.

Invité de la matinale de France Inter ce mardi, Jean-Michel Aulas est tombé dans le piège de la question du prix des transports en commun à Lyon.

"De l’ordre de 50 euros", a répondu le candidat à la Ville de Lyon, réputé pour prendre sa voiture très régulièrement, et qui a promis de rendre gratuit les TCL pour les utilisateurs touchant moins de 2500 euros par mois.

Une belle approximation puisque l’abonnement coûte 74,10 euros par mois. Concernant le prix du ticket à l’unité, Jean-Michel Aulas est resté bloqué quelques années en arrière. L’ancien dirigeant de l’OL estime qu’un ticket coûte 1,80 euros, alors que le sésame est désormais à 2,10 euros.

Il aurait pourtant été facile de ne pas tomber dans le panneau puisque cette question avait été posée il y a quelques jours à Sarah Knafo, la candidate Reconquête à la Ville de Paris, concernant le prix du pass Navigo au sein de la capitale. 

Tags :

Jean-Michel Aulas

TCL

prix de l'abonnement

municipales 2026

49 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Et ces gens prétendent donner des leçons ! le 17/02/2026 à 19:05
GLOUGLOU 1er a écrit le 17/02/2026 à 17h38

Question débile. il existe 32 tarifs différents suivant votre âge et les zones et de plus beaucoup d'abonnement sont remboursés par l'employeur et 1 mois est gratuit sur l'année .
J'oubliai les cartes de complaisance à 6€40 pour les gens qui gagnent plus de 7000€ par mois !

il est bon de préciser que les bénéficiaires des abonnements à 6,40€ sont les élus de la Métropole et du SYTRAL, à instigation de l'écolo Bruno Bernard et de ses affidés du SYTRAL.

Signaler Répondre
avatar
Cailloux le 17/02/2026 à 19:01
Touc a écrit le 17/02/2026 à 15h02

Bientôt, les faibles d’esprit sans esprit critique comprendront que, par définition, il n’y a pas plus déconnecté de la vie quotidienne des Lyonnais que JM Aulas, lequel n’habite pas à Lyon et n’est pas, non plus, né à Lyon.

Il est né à L'Arbresle, à 25 km de Lyon, pas comme Doucet, qui, lui, est parisien .

Signaler Répondre
avatar
Lili de Lyon le 17/02/2026 à 18:52

On s'en tape, on voudrait surtout que Doucet s'explique sur sa proximité ou non avec Raphaël Arnault et ses sbires. Aulas a maintenant un boulevard devant lui pour les élections, l'ère Doucet se termine de façon cauchemardesque .

Signaler Répondre
avatar
glouglou hic le 17/02/2026 à 18:13
GLOUGLOU 1er a écrit le 17/02/2026 à 17h38

Question débile. il existe 32 tarifs différents suivant votre âge et les zones et de plus beaucoup d'abonnement sont remboursés par l'employeur et 1 mois est gratuit sur l'année .
J'oubliai les cartes de complaisance à 6€40 pour les gens qui gagnent plus de 7000€ par mois !

Tu lui trouves des excuses? Le plus simple aurait été qu'il dise : "Je ne sais pas."

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 17/02/2026 à 18:11

Changement de bouc met la chèvre en chaleur....!!!

Signaler Répondre
avatar
121212121212 le 17/02/2026 à 18:02

Ca fait longtemps qu'on connait le test du prix du ticket de métro pour un homme politique. La plupart n'ont jamais travaillé, ils n'ont rien fait d'autre que de la politique, et ne connaissent pas la vie des gens communs (comme d'autres d'ailleurs). On arrivera à rien avec des représentants du peuple qui se cooptent dans des cercles restreints et n'ont pas l'expérience du quotidien comme monsieur tout le monde.

Signaler Répondre
avatar
Aulas sans programme le 17/02/2026 à 17:46

Plus la compagne avance plus les lyonnais se rendent que Aulas n’a pas de programme ni de compétence pour le poste de maire de la 2 eme plus grande ville de France économiquement
Parachuté par Macron et la droite et l’extrême droite on voit bien que le copinage représente un danger pour la politique

Signaler Répondre
avatar
il fait peur le 17/02/2026 à 17:39
Choron 22 a écrit le 17/02/2026 à 17h19

Heu, la moyenne est autour de 50 euros donc il a vu juste ,mais est ce que les journalistes connaissent le prix des étendages de la place Bellecour,des pissotieres plein vent(démontes discretement) de la place Louis Pradel,et tout le reste.... du coût des rues sales, des trottoirs encombrés par des vélos et des trotinettes ,et des bouchons autos qui font fermer les bouchons (restaurant typique lyonnais)
Sans parler des arracheur de colliers qui prospèrent avec nos impôts A

il est pas bon en interview c'est tout .... j’espère qu'il sera moins mauvais pendant le débat

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 17/02/2026 à 17:38

Question débile. il existe 32 tarifs différents suivant votre âge et les zones et de plus beaucoup d'abonnement sont remboursés par l'employeur et 1 mois est gratuit sur l'année .
J'oubliai les cartes de complaisance à 6€40 pour les gens qui gagnent plus de 7000€ par mois !

Signaler Répondre
avatar
St Aulas le 17/02/2026 à 17:19
le gone de Lyon a écrit le 17/02/2026 à 15h14

De toute façon les TCL sont gérés par la Métropole et pas au Maire de Lyon, Aulas reste haut dans les sondages et il a la capacité à redonner à notre ville dynamisme, embellissement et croissance

Il est vrai qu'à Décines pour créer des embouteillages, il n'y a pas meilleur que lui, et pour ramener une faune destructrice aussi (ordures, canettes, péroxide d'azote, fumigènes, pétards...) On se serait bien passé de cet artiste! Qu'il aille foutre son bordel à lyon, mais surtout que personne de son bord vienne le foutre à Décines, ça suffit!!!

Signaler Répondre
avatar
Choron 22 le 17/02/2026 à 17:19

Heu, la moyenne est autour de 50 euros donc il a vu juste ,mais est ce que les journalistes connaissent le prix des étendages de la place Bellecour,des pissotieres plein vent(démontes discretement) de la place Louis Pradel,et tout le reste.... du coût des rues sales, des trottoirs encombrés par des vélos et des trotinettes ,et des bouchons autos qui font fermer les bouchons (restaurant typique lyonnais)
Sans parler des arracheur de colliers qui prospèrent avec nos impôts A

Signaler Répondre
avatar
St Aulas le 17/02/2026 à 17:13
Payo a écrit le 17/02/2026 à 13h26

Jouer sur sa notoriété, c'est bien, maîtriser ses sujets c'est mieux. JMA un bon chef d'entreprise c'est incontestable mais un piètre politique et mal entouré c'est sur. Attention à ne pas se réveiller au lendemain des élections avec la gueule de bois.

Bon chef d’entreprise? Il a pourtant été contraint par les actionnaires de céder OL GROUPE devant les résultats catastrophiques , d'autre part il a fallu re-financiariser la dette.Certes dans l'opération de revente il a récupéré du fric, est-ce cela un bon chef d'entreprise? Souvenez-vous, le stade devait être remboursé en 5 ans, aujourd’hui c'est 2040, un sacré gestionnaire... pour sa pomme oui! Comme Trump il dit tout et n'importe quoi, le fric permet tout!

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 17/02/2026 à 17:00

Le pauvre il ne comprend rien à ce qu’il dit Surtout se taire jusqu’au 15 Mars s’il veut gagner !

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 17/02/2026 à 16:59

En faisant la moyenne de tous les prix des différents abonnements ........................on ne doit pas en être loin

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 16:51

JMA se déplace en hélicoptère ou en jet, comment voulez-vous qu'il connaisse les prix ;-)

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 17/02/2026 à 16:35

Sincèrement qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il ne connaisse pas le prix, et d'ailleurs grand bien lui fasse si demain il circule uniquement en Rolls Royce!

Signaler Répondre
avatar
ideali69 le 17/02/2026 à 16:30

Waouh, quel niveau journalistique !… On en est donc là : tendre un micro pour piéger sur le prix d’un abonnement TCL et en faire un article entier. Bonjour le fond, bonjour l’analyse 👏

Tout le monde sait très bien que ce genre de personnalités ne prend pas les transports en communs au quotidien (et les journalistes qui jouent les effarouchés non plus !), soyons honnêtes. Mais bon, il faut bien créer un petit buzz facile… Mission accomplie.

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 17/02/2026 à 16:25

Alors papy gâteux ?
Stop aux promesses démagogiques, rien n'est GRATUIT !!!
On attend des économies et un bon entretien de l'existant et non des travaux pharaoniques.

Signaler Répondre
avatar
And the winner is ... le 17/02/2026 à 16:13

La bonne réponse c'est le maire actuel qui la donne : 6.4 € / mois.
https://www.lyonmag.com/article/142550/un-abonnement-tcl-a-seulement-6-40-euros-par-an-pour-les-elus-de-la-metropole-de-lyon

Signaler Répondre
avatar
Soleil noir le 17/02/2026 à 16:02
hollywood a écrit le 17/02/2026 à 15h00

vieux et millionnaire, c'est mal parti pour comprendre notre époque et gérer la ville.

Ainsi les parallèles justifiés avec Donald Trump. Un autre qui n'a jamais connu la moindre privation.

Signaler Répondre
avatar
Étoile rouge le 17/02/2026 à 15:56
Payo a écrit le 17/02/2026 à 13h26

Jouer sur sa notoriété, c'est bien, maîtriser ses sujets c'est mieux. JMA un bon chef d'entreprise c'est incontestable mais un piètre politique et mal entouré c'est sur. Attention à ne pas se réveiller au lendemain des élections avec la gueule de bois.

Je rêve d'une victoire LFI au mois de mars à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Bravo JMA le 17/02/2026 à 15:55

C’est déjà bien il n’a pas parlé de construire un nouveau stade ! Il fait des progrès ! Bravo

Signaler Répondre
avatar
Ouaf Ouaf le 17/02/2026 à 15:55
Dripoux a écrit le 17/02/2026 à 15h22

quant on roule en 4/4 le prix des transports en commun c'est le dernier de t'es soucis

Exactement rien à cirer des tcl
(Sauf pour 1 arrêt de métro devant l'aréna du fiston !!)

Signaler Répondre
avatar
Samuel R. le 17/02/2026 à 15:42

Qu'il ne connaisse pas le prix de l'abonnement et du ticket OK. C'est un erreur de préparation (son équipe aurait quand même pu se douter que la question serait posé. Mais vu les derniers sondages, ils se sont surement dit qu'il pouvait y aller la fleur au fusil). Mais le reste de l'interview est lunaire !
J'invite sincèrement quoiqu'on s'apprêtant à lui donner sa voix et lui confier la gestion de la ville à aller l'écouter. Vous pouvez toujours penser que c'est un vrai lyonnais, qu'il a été un très bon chef d'entrepris et un président de club brillant. Mais c'était il y a plus de 10 ans et malheureusement, sa façon de répondre aux questions interroge sur ces capacités à être maire en 2026 (et jusqu'an 2032).

Signaler Répondre
avatar
quand même le 17/02/2026 à 15:39
MARCOPAULO a écrit le 17/02/2026 à 13h43

Il ne le prends pas le Métro JMA ! , ni les bus TCL alors est ce important ?

ben il dit qu'il va rendre les TCL gratuits pour ceux en dessous d'un certain revenu, donc étrange qu'il ne maitrise pas ce dossier. ça inspire pas trop confiance

Signaler Répondre
avatar
de moins en moins haut le 17/02/2026 à 15:39
le gone de Lyon a écrit le 17/02/2026 à 15h14

De toute façon les TCL sont gérés par la Métropole et pas au Maire de Lyon, Aulas reste haut dans les sondages et il a la capacité à redonner à notre ville dynamisme, embellissement et croissance

plus on avance , plus il baisserait , mauvais signe . Très mauvaise campagne , en tout cas .

Signaler Répondre
avatar
Attention erreur le 17/02/2026 à 15:37
le gone de Lyon a écrit le 17/02/2026 à 15h14

De toute façon les TCL sont gérés par la Métropole et pas au Maire de Lyon, Aulas reste haut dans les sondages et il a la capacité à redonner à notre ville dynamisme, embellissement et croissance

Oui sauf que c’est aulas qui propose la gratuité des transports pour les lyonnais qui gagnent moins de 2500€ et non pas la candidate LR pour la métropole

Signaler Répondre
avatar
Dripoux le 17/02/2026 à 15:22
Ouaf Ouaf a écrit le 17/02/2026 à 14h49

Par contre il connait exactement le prix :
- d'achat des terres agricoles de Décides
- de revente de ces mêmes terres quelques semaines plus tard...

Avec papi Aulas tout sera plus simple et donc plus de question de ces vilains gauchistes d'Inter : tout sera gratuit. La cantine. Le périscolaire. Les bus. Le Métro.
Sauf le méga tunnel.

quant on roule en 4/4 le prix des transports en commun c'est le dernier de t'es soucis

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 17/02/2026 à 15:14

De toute façon les TCL sont gérés par la Métropole et pas au Maire de Lyon, Aulas reste haut dans les sondages et il a la capacité à redonner à notre ville dynamisme, embellissement et croissance

Signaler Répondre
avatar
Touc le 17/02/2026 à 15:02

Bientôt, les faibles d’esprit sans esprit critique comprendront que, par définition, il n’y a pas plus déconnecté de la vie quotidienne des Lyonnais que JM Aulas, lequel n’habite pas à Lyon et n’est pas, non plus, né à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
hollywood le 17/02/2026 à 15:00
simplementcitoyen a écrit le 17/02/2026 à 13h54

Il ne prends pas les transport, il est drôle !!!

vieux et millionnaire, c'est mal parti pour comprendre notre époque et gérer la ville.

Signaler Répondre
avatar
En effet le 17/02/2026 à 14:57
Jeanne69 a écrit le 17/02/2026 à 14h36

Oui mais les journalistes ne proposent pas la gratuité des transports eux ! C’est un peu le minimum

Ils vivent de l argent des contribuables pour la plupart

Signaler Répondre
avatar
dur dur les maths le 17/02/2026 à 14:56
Lyon8 a écrit le 17/02/2026 à 14h35

L abonnement c est 37e pour les + de 65 ans ... donc jm aulas avait juste

donc la réponse est : "De l’ordre de 40 euros"

Signaler Répondre
avatar
Ouaf Ouaf le 17/02/2026 à 14:49

Par contre il connait exactement le prix :
- d'achat des terres agricoles de Décides
- de revente de ces mêmes terres quelques semaines plus tard...

Avec papi Aulas tout sera plus simple et donc plus de question de ces vilains gauchistes d'Inter : tout sera gratuit. La cantine. Le périscolaire. Les bus. Le Métro.
Sauf le méga tunnel.

Signaler Répondre
avatar
dommage le 17/02/2026 à 14:47
Il est vrai que a écrit le 17/02/2026 à 13h42

Il est vrai que la question amuse beaucoup les journalistes .
Le prix de l abonnement ou du pain au chocolat , voila qui les fait ...eructer de bonheur.
C est le niveau , la fete de la pignole !
Pour revenir au prix de l abonnement TCL , sans autre precision cela peut etre 90 Euros , ou 74.10 effectivement , mais aussi 30 euros
...mais pour quelqu un qui a plus de 65 ans ( c est le cas d Aulas , chut )...c est 45 euros !
Alors aulas a 50 euros environ : il est pile poil dedans !
A question imprécise d'un toutou de France Inter , reponse juste !
Bravo President , vous avez (encore) mouché un Parisien

bien essayé mais malheureusement il a rajouté : "parce qu’il y a un certain nombre de réductions…" donc ca marche pas ton explication

Signaler Répondre
avatar
Jeanne69 le 17/02/2026 à 14:36
Henry Golant a écrit le 17/02/2026 à 14h19

Comme si les journalistes qui posaient ce genre de questions pour piéger les politiques de tous bords savaient eux mêmes combien coute ceci ou cela.
Tout ce petit monde vit une vie bien loin du quotidien terre à terre "des français" qu'ils aiment tant évoquer.

Oui mais les journalistes ne proposent pas la gratuité des transports eux ! C’est un peu le minimum

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 17/02/2026 à 14:35
MARCOPAULO a écrit le 17/02/2026 à 14h00

et sait il combien coute une baguette de pain ce JMA ? pauvre ville de LYON avec un type pareil ....

C'est vrai qu'il aurait pu répondre que Les élus de la Métropole de Lyon et du Sytral peuvent emprunter les TCL pour 6,40 €/an alors que le pimpin moyen lui racque 74 euros par mois.

Signaler Répondre
avatar
Lyon8 le 17/02/2026 à 14:35

L abonnement c est 37e pour les + de 65 ans ... donc jm aulas avait juste

Signaler Répondre
avatar
Franchement le 17/02/2026 à 14:32

On lui parle de la mort de Quentin, il répond il y a des embouteillages à Lyon

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais 8 le 17/02/2026 à 14:26

Et doucet il connaît les tarifs??? Certainement pas que ce soit tcl et vélo ' v , c est gratuit pour sa pomme

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 17/02/2026 à 14:19

Comme si les journalistes qui posaient ce genre de questions pour piéger les politiques de tous bords savaient eux mêmes combien coute ceci ou cela.
Tout ce petit monde vit une vie bien loin du quotidien terre à terre "des français" qu'ils aiment tant évoquer.

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 17/02/2026 à 14:12

Courage monsieur Aulas, grâce à vous nous pourrons bientôt recommencer à circuler dans Lyon dans nos voitures avec chauffeur sans plus nous soucier des piétons ou des deux roues !
J'ai hâte !

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 17/02/2026 à 14:00

et sait il combien coute une baguette de pain ce JMA ? pauvre ville de LYON avec un type pareil ....

Signaler Répondre
avatar
johnny le 17/02/2026 à 13:55

Meme 50 par mois sa douille .
Déjà que pas un jour sa tombe en panne alors 74 ou 50 c'est mort . J'ai déjà pas envie de payer 2.1 un ticket

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 17/02/2026 à 13:54

Il ne prends pas les transport, il est drôle !!!

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 17/02/2026 à 13:43

Il ne le prends pas le Métro JMA ! , ni les bus TCL alors est ce important ?

Signaler Répondre
avatar
Il est vrai que le 17/02/2026 à 13:42

Il est vrai que la question amuse beaucoup les journalistes .
Le prix de l abonnement ou du pain au chocolat , voila qui les fait ...eructer de bonheur.
C est le niveau , la fete de la pignole !
Pour revenir au prix de l abonnement TCL , sans autre precision cela peut etre 90 Euros , ou 74.10 effectivement , mais aussi 30 euros
...mais pour quelqu un qui a plus de 65 ans ( c est le cas d Aulas , chut )...c est 45 euros !
Alors aulas a 50 euros environ : il est pile poil dedans !
A question imprécise d'un toutou de France Inter , reponse juste !
Bravo President , vous avez (encore) mouché un Parisien

Signaler Répondre
avatar
Payo le 17/02/2026 à 13:26

Jouer sur sa notoriété, c'est bien, maîtriser ses sujets c'est mieux. JMA un bon chef d'entreprise c'est incontestable mais un piètre politique et mal entouré c'est sur. Attention à ne pas se réveiller au lendemain des élections avec la gueule de bois.

Signaler Répondre
avatar
Nulle le 17/02/2026 à 13:21

Oui et il ne connaît pas le nombre de caméras non plus

Signaler Répondre
avatar
Vite le 17/02/2026 à 13:16

Si on veut éviter le renouvellement de la majorité actuelle, il vaut mieux avoir très tôt un meilleur candidat ou bien qu'Aulas se prépare plus... Entre la gratuité des transports annoncée et catastrophique (voir Montpellier et autres) un tunnel et métro infinançables et maintenant ce type de sortie de route... Il va réussir à nous faire repasser les Messieurs Travaux pour un nouveau mandat !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.