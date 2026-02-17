Un abonnement TCL "de l’ordre de 50 euros" : quand Jean-Michel Aulas s’emmêle les pinceaux sur le prix des transports en commun à Lyon

Invité de la matinale de France Inter ce mardi, Jean-Michel Aulas est tombé dans le piège de la question du prix des transports en commun à Lyon.
"De l’ordre de 50 euros", a répondu le candidat à la Ville de Lyon, réputé pour prendre sa voiture très régulièrement, et qui a promis de rendre gratuit les TCL pour les utilisateurs touchant moins de 2500 euros par mois.
Une belle approximation puisque l’abonnement coûte 74,10 euros par mois. Concernant le prix du ticket à l’unité, Jean-Michel Aulas est resté bloqué quelques années en arrière. L’ancien dirigeant de l’OL estime qu’un ticket coûte 1,80 euros, alors que le sésame est désormais à 2,10 euros.
Il aurait pourtant été facile de ne pas tomber dans le panneau puisque cette question avait été posée il y a quelques jours à Sarah Knafo, la candidate Reconquête à la Ville de Paris, concernant le prix du pass Navigo au sein de la capitale.
il est bon de préciser que les bénéficiaires des abonnements à 6,40€ sont les élus de la Métropole et du SYTRAL, à instigation de l'écolo Bruno Bernard et de ses affidés du SYTRAL.Signaler Répondre
Il est né à L'Arbresle, à 25 km de Lyon, pas comme Doucet, qui, lui, est parisien .Signaler Répondre
On s'en tape, on voudrait surtout que Doucet s'explique sur sa proximité ou non avec Raphaël Arnault et ses sbires. Aulas a maintenant un boulevard devant lui pour les élections, l'ère Doucet se termine de façon cauchemardesque .Signaler Répondre
Tu lui trouves des excuses? Le plus simple aurait été qu'il dise : "Je ne sais pas."Signaler Répondre
Changement de bouc met la chèvre en chaleur....!!!Signaler Répondre
Ca fait longtemps qu'on connait le test du prix du ticket de métro pour un homme politique. La plupart n'ont jamais travaillé, ils n'ont rien fait d'autre que de la politique, et ne connaissent pas la vie des gens communs (comme d'autres d'ailleurs). On arrivera à rien avec des représentants du peuple qui se cooptent dans des cercles restreints et n'ont pas l'expérience du quotidien comme monsieur tout le monde.Signaler Répondre
Plus la compagne avance plus les lyonnais se rendent que Aulas n’a pas de programme ni de compétence pour le poste de maire de la 2 eme plus grande ville de France économiquementSignaler Répondre
Parachuté par Macron et la droite et l’extrême droite on voit bien que le copinage représente un danger pour la politique
il est pas bon en interview c'est tout .... j’espère qu'il sera moins mauvais pendant le débatSignaler Répondre
Question débile. il existe 32 tarifs différents suivant votre âge et les zones et de plus beaucoup d'abonnement sont remboursés par l'employeur et 1 mois est gratuit sur l'année .Signaler Répondre
J'oubliai les cartes de complaisance à 6€40 pour les gens qui gagnent plus de 7000€ par mois !
Il est vrai qu'à Décines pour créer des embouteillages, il n'y a pas meilleur que lui, et pour ramener une faune destructrice aussi (ordures, canettes, péroxide d'azote, fumigènes, pétards...) On se serait bien passé de cet artiste! Qu'il aille foutre son bordel à lyon, mais surtout que personne de son bord vienne le foutre à Décines, ça suffit!!!Signaler Répondre
Heu, la moyenne est autour de 50 euros donc il a vu juste ,mais est ce que les journalistes connaissent le prix des étendages de la place Bellecour,des pissotieres plein vent(démontes discretement) de la place Louis Pradel,et tout le reste.... du coût des rues sales, des trottoirs encombrés par des vélos et des trotinettes ,et des bouchons autos qui font fermer les bouchons (restaurant typique lyonnais)Signaler Répondre
Sans parler des arracheur de colliers qui prospèrent avec nos impôts A
Bon chef d’entreprise? Il a pourtant été contraint par les actionnaires de céder OL GROUPE devant les résultats catastrophiques , d'autre part il a fallu re-financiariser la dette.Certes dans l'opération de revente il a récupéré du fric, est-ce cela un bon chef d'entreprise? Souvenez-vous, le stade devait être remboursé en 5 ans, aujourd’hui c'est 2040, un sacré gestionnaire... pour sa pomme oui! Comme Trump il dit tout et n'importe quoi, le fric permet tout!Signaler Répondre
Le pauvre il ne comprend rien à ce qu’il dit Surtout se taire jusqu’au 15 Mars s’il veut gagner !Signaler Répondre
En faisant la moyenne de tous les prix des différents abonnements ........................on ne doit pas en être loinSignaler Répondre
JMA se déplace en hélicoptère ou en jet, comment voulez-vous qu'il connaisse les prix ;-)Signaler Répondre
Sincèrement qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il ne connaisse pas le prix, et d'ailleurs grand bien lui fasse si demain il circule uniquement en Rolls Royce!Signaler Répondre
Waouh, quel niveau journalistique !… On en est donc là : tendre un micro pour piéger sur le prix d’un abonnement TCL et en faire un article entier. Bonjour le fond, bonjour l’analyse 👏Signaler Répondre
Tout le monde sait très bien que ce genre de personnalités ne prend pas les transports en communs au quotidien (et les journalistes qui jouent les effarouchés non plus !), soyons honnêtes. Mais bon, il faut bien créer un petit buzz facile… Mission accomplie.
Alors papy gâteux ?Signaler Répondre
Stop aux promesses démagogiques, rien n'est GRATUIT !!!
On attend des économies et un bon entretien de l'existant et non des travaux pharaoniques.
La bonne réponse c'est le maire actuel qui la donne : 6.4 € / mois.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/142550/un-abonnement-tcl-a-seulement-6-40-euros-par-an-pour-les-elus-de-la-metropole-de-lyon
Ainsi les parallèles justifiés avec Donald Trump. Un autre qui n'a jamais connu la moindre privation.Signaler Répondre
Je rêve d'une victoire LFI au mois de mars à Lyon.Signaler Répondre
C’est déjà bien il n’a pas parlé de construire un nouveau stade ! Il fait des progrès ! BravoSignaler Répondre
Exactement rien à cirer des tclSignaler Répondre
(Sauf pour 1 arrêt de métro devant l'aréna du fiston !!)
Qu'il ne connaisse pas le prix de l'abonnement et du ticket OK. C'est un erreur de préparation (son équipe aurait quand même pu se douter que la question serait posé. Mais vu les derniers sondages, ils se sont surement dit qu'il pouvait y aller la fleur au fusil). Mais le reste de l'interview est lunaire !Signaler Répondre
J'invite sincèrement quoiqu'on s'apprêtant à lui donner sa voix et lui confier la gestion de la ville à aller l'écouter. Vous pouvez toujours penser que c'est un vrai lyonnais, qu'il a été un très bon chef d'entrepris et un président de club brillant. Mais c'était il y a plus de 10 ans et malheureusement, sa façon de répondre aux questions interroge sur ces capacités à être maire en 2026 (et jusqu'an 2032).
ben il dit qu'il va rendre les TCL gratuits pour ceux en dessous d'un certain revenu, donc étrange qu'il ne maitrise pas ce dossier. ça inspire pas trop confianceSignaler Répondre
plus on avance , plus il baisserait , mauvais signe . Très mauvaise campagne , en tout cas .Signaler Répondre
Oui sauf que c’est aulas qui propose la gratuité des transports pour les lyonnais qui gagnent moins de 2500€ et non pas la candidate LR pour la métropoleSignaler Répondre
quant on roule en 4/4 le prix des transports en commun c'est le dernier de t'es soucisSignaler Répondre
De toute façon les TCL sont gérés par la Métropole et pas au Maire de Lyon, Aulas reste haut dans les sondages et il a la capacité à redonner à notre ville dynamisme, embellissement et croissanceSignaler Répondre
Bientôt, les faibles d’esprit sans esprit critique comprendront que, par définition, il n’y a pas plus déconnecté de la vie quotidienne des Lyonnais que JM Aulas, lequel n’habite pas à Lyon et n’est pas, non plus, né à Lyon.Signaler Répondre
vieux et millionnaire, c'est mal parti pour comprendre notre époque et gérer la ville.Signaler Répondre
Ils vivent de l argent des contribuables pour la plupartSignaler Répondre
donc la réponse est : "De l’ordre de 40 euros"Signaler Répondre
Par contre il connait exactement le prix :Signaler Répondre
- d'achat des terres agricoles de Décides
- de revente de ces mêmes terres quelques semaines plus tard...
Avec papi Aulas tout sera plus simple et donc plus de question de ces vilains gauchistes d'Inter : tout sera gratuit. La cantine. Le périscolaire. Les bus. Le Métro.
Sauf le méga tunnel.
bien essayé mais malheureusement il a rajouté : "parce qu’il y a un certain nombre de réductions…" donc ca marche pas ton explicationSignaler Répondre
Oui mais les journalistes ne proposent pas la gratuité des transports eux ! C’est un peu le minimumSignaler Répondre
C'est vrai qu'il aurait pu répondre que Les élus de la Métropole de Lyon et du Sytral peuvent emprunter les TCL pour 6,40 €/an alors que le pimpin moyen lui racque 74 euros par mois.Signaler Répondre
L abonnement c est 37e pour les + de 65 ans ... donc jm aulas avait justeSignaler Répondre
On lui parle de la mort de Quentin, il répond il y a des embouteillages à LyonSignaler Répondre
Et doucet il connaît les tarifs??? Certainement pas que ce soit tcl et vélo ' v , c est gratuit pour sa pommeSignaler Répondre
Comme si les journalistes qui posaient ce genre de questions pour piéger les politiques de tous bords savaient eux mêmes combien coute ceci ou cela.Signaler Répondre
Tout ce petit monde vit une vie bien loin du quotidien terre à terre "des français" qu'ils aiment tant évoquer.
Courage monsieur Aulas, grâce à vous nous pourrons bientôt recommencer à circuler dans Lyon dans nos voitures avec chauffeur sans plus nous soucier des piétons ou des deux roues !Signaler Répondre
J'ai hâte !
et sait il combien coute une baguette de pain ce JMA ? pauvre ville de LYON avec un type pareil ....Signaler Répondre
Meme 50 par mois sa douille .Signaler Répondre
Déjà que pas un jour sa tombe en panne alors 74 ou 50 c'est mort . J'ai déjà pas envie de payer 2.1 un ticket
Il ne prends pas les transport, il est drôle !!!Signaler Répondre
Il ne le prends pas le Métro JMA ! , ni les bus TCL alors est ce important ?Signaler Répondre
Il est vrai que la question amuse beaucoup les journalistes .Signaler Répondre
Le prix de l abonnement ou du pain au chocolat , voila qui les fait ...eructer de bonheur.
C est le niveau , la fete de la pignole !
Pour revenir au prix de l abonnement TCL , sans autre precision cela peut etre 90 Euros , ou 74.10 effectivement , mais aussi 30 euros
...mais pour quelqu un qui a plus de 65 ans ( c est le cas d Aulas , chut )...c est 45 euros !
Alors aulas a 50 euros environ : il est pile poil dedans !
A question imprécise d'un toutou de France Inter , reponse juste !
Bravo President , vous avez (encore) mouché un Parisien
Jouer sur sa notoriété, c'est bien, maîtriser ses sujets c'est mieux. JMA un bon chef d'entreprise c'est incontestable mais un piètre politique et mal entouré c'est sur. Attention à ne pas se réveiller au lendemain des élections avec la gueule de bois.Signaler Répondre
Oui et il ne connaît pas le nombre de caméras non plusSignaler Répondre
Si on veut éviter le renouvellement de la majorité actuelle, il vaut mieux avoir très tôt un meilleur candidat ou bien qu'Aulas se prépare plus... Entre la gratuité des transports annoncée et catastrophique (voir Montpellier et autres) un tunnel et métro infinançables et maintenant ce type de sortie de route... Il va réussir à nous faire repasser les Messieurs Travaux pour un nouveau mandat !!!Signaler Répondre