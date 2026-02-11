Politique

ZTL à Lyon : Jean-Michel Aulas accusé de “renoncement”, Alexandre Dupalais se revendique seul défenseur des commerçants

La zone à trafic limité (ZTL) s’impose comme un nouveau point de fracture à droite pour les élections municipales. Alexandre Dupalais accuse Jean-Michel Aulas d’avoir renoncé à la supprimer et se présente comme le seul candidat favorable à son abrogation.

La bataille autour de la zone à trafic limité (ZTL) s’invite au cœur de la campagne des municipales lyonnaises. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 11 février, Alexandre Dupalais (UDR-RN) critique la position de Jean-Michel Aulas, qu’il accuse d’avoir renoncé à supprimer le dispositif qui exclue les voitures de la presqu'île.

Selon Alexandre Dupalais, ce revirement aurait été annoncé par Michel Le Faou, ancien adjoint à l’urbanisme de Gérard Collomb, lors d’une intervention sur le plateau de Lyon Capitale. Présenté comme susceptible de reprendre un rôle sur les questions d’urbanisme en cas de victoire de Jean-Michel Aulas, Michel Le Faou aurait confirmé que la ZTL serait "probablement amendée" plutôt que supprimée.

Dans son communiqué, Alexandre Dupalais dénonce “l’absence de toute réelle ambition pour Lyon” et qualifie la ZTL, au même titre que la ZFE, “d’absurdité technocratique anti-économique et anti-sociale”. Il estime que ces dispositifs “asphyxient” la Presqu’île et mettent en difficulté les commerçants.

Le candidat évoque notamment la mobilisation du “Collectif des Défenseurs de Lyon” en septembre dernier, devant une charcuterie de la rue Grenette qu’il dit fragilisée par les travaux et restrictions de circulation. Pour l'avocat, la suppression de la ZTL constituerait “une revendication majeure des Lyonnais et des associations de commerçants”.

Face à ce qu’il décrit comme un “recul” de JMA, Alexandre Dupalais affirme être “le seul candidat” à porter “de façon claire et constante” la suppression pure et simple de la ZTL.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 11/02/2026 à 16:35

Les décisions sur les choses qui fâchent vraiment sont repoussés après les élections, comme pour les ZFE ...

Signaler Répondre
avatar
zemmourvite le 11/02/2026 à 16:23

Bravo Monsieur Dupalet ! Vous avez raison Aulas et Doucet ont le même programme écolo ; ZFE et ZTL !
Sous prétexte de faire baisser la pollution, d'améliorer le quotidien des habitants et de lois nationales/européennes, ils veulent continuer de limiter la présence des voitures en ville !

Signaler Répondre
avatar
Dis donc le 11/02/2026 à 16:19

Alexandre ! Va ranger ta chambre et porter ton linge au sâle.

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 11/02/2026 à 16:04

Pour être élu !!
Prêt à tout , bon à rien .
Comme l'ensemble du RN qui donne des leçons de morale a l'assemblée alors que l'on attend la condamnation de madame Marine le Pen pour escroquerie en bande organisée ! J.M

Signaler Répondre

