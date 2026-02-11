ZTL à Lyon : Jean-Michel Aulas accusé de “renoncement”, Alexandre Dupalais se revendique seul défenseur des commerçants

La bataille autour de la zone à trafic limité (ZTL) s’invite au cœur de la campagne des municipales lyonnaises. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 11 février, Alexandre Dupalais (UDR-RN) critique la position de Jean-Michel Aulas, qu’il accuse d’avoir renoncé à supprimer le dispositif qui exclue les voitures de la presqu'île.

Selon Alexandre Dupalais, ce revirement aurait été annoncé par Michel Le Faou, ancien adjoint à l’urbanisme de Gérard Collomb, lors d’une intervention sur le plateau de Lyon Capitale. Présenté comme susceptible de reprendre un rôle sur les questions d’urbanisme en cas de victoire de Jean-Michel Aulas, Michel Le Faou aurait confirmé que la ZTL serait "probablement amendée" plutôt que supprimée.

Dans son communiqué, Alexandre Dupalais dénonce “l’absence de toute réelle ambition pour Lyon” et qualifie la ZTL, au même titre que la ZFE, “d’absurdité technocratique anti-économique et anti-sociale”. Il estime que ces dispositifs “asphyxient” la Presqu’île et mettent en difficulté les commerçants.

Le candidat évoque notamment la mobilisation du “Collectif des Défenseurs de Lyon” en septembre dernier, devant une charcuterie de la rue Grenette qu’il dit fragilisée par les travaux et restrictions de circulation. Pour l'avocat, la suppression de la ZTL constituerait “une revendication majeure des Lyonnais et des associations de commerçants”.

Face à ce qu’il décrit comme un “recul” de JMA, Alexandre Dupalais affirme être “le seul candidat” à porter “de façon claire et constante” la suppression pure et simple de la ZTL.