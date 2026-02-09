Lyon : après des propos prêtés à Emmanuel Macron sur l’agression de Théo, Alexandre Dupalais demande une prise de distance à Jean-Michel Aulas

Mise à jour mardi 10 février : Nous souhaitons préciser que les déclarations de la mère de Théo interrogent. Après avoir affirmé sur CNEWS s’être entretenue avec le président de la République, et lui avoir reproché d’avoir qualifié l’agression de son fils de "fait divers", elle a tenu un tout autre discours quelques jours plus tard.

Invitée sur le plateau de TBT9 ce lundi 9 février, elle a cette fois déclaré : "En tant que président, au lieu de boire du champagne comme il l’a fait cet après-midi, il aurait pu prendre son téléphone et m’appeler", laissant entendre qu’aucun échange n’aurait eu lieu. Une source sécuritaire nous confirme qu’aucun appel ni contact direct n’a jamais été établi entre la mère de Théo et Emmanuel Macron.

Article Initial : Au micro de CNEWS, la mère de Théo, victime de la bande de mineurs qui sévissait dans le 7e arrondissement de Lyon, a confié s'être entretenu avec le Président de la République.

Et ce que lui a avancé Emmanuel Macron l'a mise en colère : "Monsieur Macron a osé me répondre que c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un lâche abandon de notre gouvernement. (…) Mon fils est investi. Et aujourd'hui, on lui crache à la gueule en lui disant 'c'est pas grave, c'est qu'un fait divers'".

🔴⚠️SCANDALE À L'ÉLYSÉE : Macron traite l'agression barbare de Théo à Lyon de "simple fait divers" face à sa mère en larmes ! ⚠️



🎙️"Est-ce qu'il vit en France comme nous ? On nous a craché à la gueule !" lance-t-elle, révoltée par le mépris du Président qui minimise la violence… pic.twitter.com/3FWhwcl9vh — 🇮🇹 RADIOROMA (@RadioRomaX) February 8, 2026

Une sortie médiatique qui a aussi fait réagir Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises. A ses yeux, Jean-Michel Aulas porte par défaut les propos d'Emmanuel Macron, étant soutenu par Renaissance et le reste du camp macroniste.

"Le silence de Jean-Michel Aulas sur le calvaire de Théo est assourdissant. Je l'invite à se désolidariser rapidement des propos insupportables de son soutien Emmanuel Macron pour qui l'agression barbare de ce jeune Lyonnais est un simple 'fait divers'. Stop au déni et au mépris !", s'indigne celui qui participera ce mardi après-midi à la marche blanche pour Théo, au départ de la station de métro Debourg.