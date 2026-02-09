Lyon : après des propos prêtés à Emmanuel Macron sur l’agression de Théo, Alexandre Dupalais demande une prise de distance à Jean-Michel Aulas

Mise à jour mardi 10 février : Nous souhaitons préciser que les déclarations de la mère de Théo interrogent. Après avoir affirmé sur CNEWS s’être entretenue avec le président de la République, et lui avoir reproché d’avoir qualifié l’agression de son fils de "fait divers", elle a tenu un tout autre discours quelques jours plus tard.
Invitée sur le plateau de TBT9 ce lundi 9 février, elle a cette fois déclaré : "En tant que président, au lieu de boire du champagne comme il l’a fait cet après-midi, il aurait pu prendre son téléphone et m’appeler", laissant entendre qu’aucun échange n’aurait eu lieu. Une source sécuritaire nous confirme qu’aucun appel ni contact direct n’a jamais été établi entre la mère de Théo et Emmanuel Macron.
Article Initial : Au micro de CNEWS, la mère de Théo, victime de la bande de mineurs qui sévissait dans le 7e arrondissement de Lyon, a confié s'être entretenu avec le Président de la République.
Et ce que lui a avancé Emmanuel Macron l'a mise en colère : "Monsieur Macron a osé me répondre que c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un lâche abandon de notre gouvernement. (…) Mon fils est investi. Et aujourd'hui, on lui crache à la gueule en lui disant 'c'est pas grave, c'est qu'un fait divers'".
Une sortie médiatique qui a aussi fait réagir Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises. A ses yeux, Jean-Michel Aulas porte par défaut les propos d'Emmanuel Macron, étant soutenu par Renaissance et le reste du camp macroniste.
"Le silence de Jean-Michel Aulas sur le calvaire de Théo est assourdissant. Je l'invite à se désolidariser rapidement des propos insupportables de son soutien Emmanuel Macron pour qui l'agression barbare de ce jeune Lyonnais est un simple 'fait divers'. Stop au déni et au mépris !", s'indigne celui qui participera ce mardi après-midi à la marche blanche pour Théo, au départ de la station de métro Debourg.
Dit la chouineuse du 3Signaler Répondre
Évidemment, il n'est pas juif. Il n’intéresse donc pas les politiques.Signaler Répondre
C'est Macron qui est un fait divers... forcheur !Signaler Répondre
M Dupalais essaye de faire le buzz maladroitement ! JM Aulas est ferme dans ses propositions sur la sécurité pour le territoire lyonnais . Ce que dit E Macron ne regarde que lui ! Dupalais instrumentalise lamentablement l’agression de ce jeune à des fins politiques minables . Cela ne l’honore pas !!Signaler Répondre
...mais ça commence à se voir...Vous êtes encore à la Mairie à 18H 24 ? Chapeau !...Signaler Répondre
Aulas est de gauche, cela se voit. Il a d'ailleurs refusé une alliance des droites au second tour. C'est aussi pour cela que les sondages baissent pour lui...Signaler Répondre
Macron se projette déjà sur l'après ne pas le voir c'est être aveugle et sourd.Signaler Répondre
Il met en place depuis 2 ans les verrous qui bloqueront le futur élu de 2027.
Il distille en sous texte des propos décoloniaux, indigénistes, communautaires. Il fait semblant de parler jeunes dans certains médias très ciblés (il adore Brut par exemple).
On se demande bien quel électorat il vise ..... Au moins Mélenchon le fait en toute lumière mais Macron lui le fait dans l'Ombre la stratégie des 2 étant la même. Je poursuivrais même en expliquant que c'est du fait de cette stratégie sur un électorat ciblé qu'il est très silencieux et inactif contre l'antisémitisme depuis 2 ans et surtout passif contre l'Algérie.
Mais cet axe communautaire est aussi partagé par son parti et le centrisme (renaissance, MoDem, Horizon, UDI) cela s'est vu lors des dernières municipales et cela se voit sur les prochaines. Arrêtons de croire qu'il n'y a que LFI qui fait le jeu du communautarisme.
...mon commentaire n'est pas passé, je reformule : Personne ne semble s'étonner que cette information, qui consiste à nous relater 'un supposé dialogue entre la mère de Théo et Macron, à partir d'une capture sur "X", ne soit reprise que par deux médias Bolloré, CNEWS et Europe1..., en plus de LM.Signaler Répondre
Je vous donne le fond de ma pensée : Je n'y crois pas une seconde !!!
Le président un ado qui n a rien vécu ...Signaler Répondre
Oui, vous aimeriez mieux avoir 3 RSA et 5 CMU plutôt que de devoir partager avec des personnes colorées, on sait, on sait.Signaler Répondre
Heureusement, vous n'êtes pas trop nombreux, même si vous vous reproduisez trop vite à mon goût
Nous avons notre castors de la journée ! 🤣Signaler Répondre
Nous savons tous que Macron défend et importe une certaine population.Signaler Répondre
Rassurez vous, je ne l'ai pas apprise dans les rangs des pleureuses "patriotes" détourneuses de fonds publics.Signaler Répondre
Moi j'ai un vrai boulot et je gagne ma vie honnêtement, pas en vendant du racisme et de la haine à la découpe.
Bah theo est content de payer moins cher à gerland mais ce n'est pas "chez lui" chacun chez soi.Signaler Répondre
Ce type - j’ai nommé Macron, « for sure », - devrait partir avant l’échéance de 2027Signaler Répondre
Mais il ne le fera pas, « for sure »
Il va finir d’achever la France ou ce qu’il en reste et se mettre à l’abri et aussi bien sûr « for sure » prévoir SA suite à lui
Comment voulez-vous qu’il admette que cette violence des mineurs ne soit rien d’autre qu’un fait divers ?
Il n’a réagi qu’une seule fois : pour prendre parti pour Naël……
Depuis ? Thomas, Philippine, Lola, et tant d’autres jeunes victimes de la barbarie de la part d’OQTF ou autres délinquants irrécupérables
Et aussi ne pas oublier les victimes chez les personnes âgées
Et tous les actes antisémites
Cela fait beaucoup, beaucoup trop
Mais pour lui, bien à l’abri derrière ses lunettes et ses gardes du corps, en parler c’est faire du « brain washing » (en français dans le texte, for sure)
Il nous laisse un champ de ruines et n’a même pas le courage de dire un seul mot de réconfort aux victimes
Ce ne sont pas les bonnes victimes
L’histoire dira qu’il n’était pas le bon président
Avec Aulas les lyonnais continueront de vivre dans l'insécurité.Signaler Répondre
Aulas s'en fout de la sécurité des lyonnais, ce qu'il veut c'est développer ses affaires sur le dos des lyonnais.
Les français n ont plus envie que les violences qu ils subissent soient juste considéré comme des faits diversSignaler Répondre
Politique et Morale sont 2 contraires on le sait bienSignaler Répondre
La Politique n'est devenue par contre qu'un jeu de profit déconnecté d'une vision ou d'un projet.
On peut accepter un politique carriériste si cela est accompagné d'une vision et d'un projet. Le problème depuis des années c'est qu'on n'a que des politiques uniquement axés sur leurs propres intérêts: postes, salaires, privilèges et qui vont contre les intérêts du pays pour assouvir leurs penchants pécuniers.
Mais cela je le vois aussi dans les entreprises. Parfois le désir des grands PDG et des CSP+ se limitent aux montants de leurs fiches de paie et rien d'autres.
Dans tout les cas ce sont les petits qui en prennent plein la gueule.
Mais je reviens sur E.Macron... je vous dis juste de se méfier des gens qui tissent leur carrière dans l'ombre en tirant différentes manettes discrètement sans le dire. Une parfaite stratégie de l'ombre. Et là depuis quelques temps on voit comment il compte s'y prendre. Il est moins évident qu'un Mélenchon mais par certaines de ses actions il joue exactement le même jeu car il vise les même futurs électeurs (sachant que ceux d'aujourd'hui le rejette en masse).
Macron = Glucksman = Mélenchon. Ils ont la même base et trop de points communs pour les séparer.
la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances.Signaler Répondre
Si Brigitte pouvait lui remettre quelques baffes de plus, ça serait un fait divers aussi...Signaler Répondre
Quelle empathie vous avez pour les victimes... C'est stupéfiant.Signaler Répondre
Vous l'avez apprise à l'école de la bien-pensance ?
Il a raison, Macron : c’est un simple fait divers.Signaler Répondre
Ne vous inquiétez pas, en l’an 2520, il y aura encore un autre fait divers.
Mais rassurez-vous : vous ne serez plus là pour le voir, les peureuses de la manipulation médiatique.
Bon sur E.Macron je crois qu'il n'y a plus rien à dire tout le monde aura compris le vide abyssal de cette personne autocentrée.Signaler Répondre
Par contre ne pas se faire d'illusion car le bal des opportunistes a commencé depuis très longtemps... autour de Aulas on a une armée d'opportunistes macroniens qui cherchent à se recaser sur les postes. Ils le font à Lyon, ils le font dans toutes les autres villes de France aussi en fonction des chances de victoire ils se mettent soit à droite soit à gauche car ils n'ont aucune conviction personnelle ils ne sont là que pour les postes et les salaires associés.
En 2017 les journalistes complices parlaient de nouvelle politique qui chasserait l'ancienne... je confirme on est bien ouvertement depuis 2017 dans quelquechose de nouveau en effet. Ses gens qui a l'époque ancienne se cachaient d'être des opportunistes uniquement préoccupés par leur train de vie ne s'en cache plus.
Mais je suis pessimiste car je vois un peu la stratégie de E.Macron pour 2032... il lance régulièrement un discours communautaire, indigéniste et décolonial. En plus il le fait à travers certains médias plutôt accès sur les jeunes en essayant de se faire passer lui même pour une personne inquiète sur le sort de la jeunesse plutôt racisée... donc il compte mettre de son côté de futurs électeurs potentiels pour 2032 c'est aussi simple que cela.
Mélenchon est clair sur son plan il le fait à visage découvert...mais il faut se méfier de ceux qui le font discrètement dans l'ombre par image sublimatoire c'est parfois les plus dangereux... et je le dis Mr Macron a un plan en tête pour 2032 qu'il a déjà mis en avant sachant qu'il a mis en place tout les blocages institutionnels possible pour contrer le futur élu de 2027 et revenir en 2032 en endoctrinement la jeunesse racisée (un bon PS à l'ancienne).
Macron est lui même un fait divers qui coute un max a la FranceSignaler Répondre
Désolé mais vous êtes autant hors sol que le président...Signaler Répondre
Où vivez vous ? Sur Mars ?
ça manquait de pleureuses entre maruine marionnette et giordano, voici me duplaiais désormais ....Signaler Répondre
Non, il est hors FranceSignaler Répondre
Arrèté votre baratin qui n'a aucun sens ! monsieur Macron ferait mieux de se taire!Signaler Répondre
Il vit en permanence entouré d'une section de combat en armes.Signaler Répondre
Ce n'est pas le cas de tous mes compatriotes loin de là, ceux pour lesquels ces faits ne sont pas des faits divers.
J'attends avec impatience le procès en "récupération"...
Macron est incapable de gérer quoi que ce soit en France, encore moins les finances. Il aurait fait un ministre des affaires étrangères correct, sans plus. Il s'en fiche des "faits divers" comme il dit, il vit seul dans un autre monde...Signaler Répondre
Aulas qui est macroniste ne va rien dire. La gauche non plus comme d'habitude.
Et si tu allais plutôt ranger ta chambre et mettre ton linge au sale.Signaler Répondre
le Président représente le peuple Souverain: a-t-il le droit de mépriser le peuple Français ?Signaler Répondre
Je comprends totalement la douleur de cette mère !Signaler Répondre
Mais , quelle vocabulaire auriez-vous souhaitée entendre ? Quelles sont les mots que vous auriez voulu ?
A ce moment là , comment caractérisé toutes les violences de notre société qui rentre dans le vocabulaire des médias dans les faits divers .
Que dire pour toutes les autres victimes ?
Cette manipulation politique n'enlève rien à votre douleur chère Madame ,
Elle est plutôt honteuse de la part de ceux qui s'en servent à des fins politiques . J.M
Que c'est bon cette fessée électorale à venir , les autocrates verts vont apprendre a leur dépend le prix de leurs caprices idéologiques , on a pas besoin de gosses comme dirigeants .Signaler Répondre
Cela confirme , si besoin était , que les élus qui nous gouvernent vivent dans un autre monde .Signaler Répondre
Macron est totalement hors sol.....Signaler Répondre