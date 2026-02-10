"Les victimes doivent être entendues" : une marche blanche organisée ce mardi après l’agression de Théo à Lyon

Une mobilisation citoyenne est annoncée à Lyon après une nouvelle affaire de violences impliquant des mineurs. La mère de Théo, étudiant de 20 ans violemment agressé fin janvier dans le 7ᵉ arrondissement, appelle à une marche citoyenne et une marche blanche ce mardi 10 février à 15 heures, devant la station de métro Debourg, à Gerland, à proximité du lieu de l’attaque.

Théo a été agressé le 31 janvier au soir, alors qu’il rentrait de son travail. Il a été pris à partie dans le hall d’un immeuble par plusieurs adolescents, roué de coups puis dépouillé. L’enquête a permis l’interpellation de cinq mineurs âgés de 14 à 17 ans, soupçonnés d’avoir commis une série de vols avec violences à Lyon ces derniers mois.

Les suspects ont été placés sous contrôle judiciaire, une mesure rendue nécessaire par leur minorité. Une décision que la famille de la victime conteste vivement.

"Reconnaître chaque violence pour ce qu’elle est"

Dans son appel à la mobilisation, la mère de Théo déplore que les agresseurs présumés de son fils aient retrouvé la liberté. "Protéger l’école et nos enfants, ce n’est pas attendre qu’un drame arrive. C’est agir avant, reconnaître chaque violence pour ce qu’elle est, et transmettre le respect de la vie", affirme-t-elle.

Elle interpelle également les responsables politiques sur la prise en compte des victimes de violences graves : "Les autres victimes méritent d’être entendues. Monsieur les parlementaires, c’est à vous de jouer aujourd’hui, pour que les victimes soient enfin reconnues et que la violence extrême soit prise au sérieux, partout, toujours".

La marche blanche, organisée par les proches de Théo, se veut à la fois un moment de soutien à la victime et un appel plus large contre les violences répétées dans l’espace public. Les participants entendent également dénoncer ce qu’ils perçoivent comme une réponse judiciaire insuffisante face à la gravité des faits, tout en rappelant que les mesures prises s’inscrivent dans le cadre légal applicable aux mineurs.

Le rassemblement est prévu mardi 10 février à 15 heures, devant le métro Debourg, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.