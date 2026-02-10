L’ex-ministre du Redressement productif a annoncé ce mercredi 4 février, via LinkedIn, sa prise de fonction à la présidence du conseil de surveillance de Monego, société de financement basée à Lyon et positionnée sur la finance citoyenne.

Dans un message publié sur le réseau social professionnel, Arnaud Montebourg, aujourd’hui entrepreneur dans l’agriculture et l’industrie française, indique avoir "accepté de [s’]occuper de la Présidence du Conseil de Surveillance de Monego". Il décrit une entreprise "dirigée par des passionnés de la finance citoyenne", qui développe "des solutions d’investissements sur mesure pour aider les entreprises françaises à se retourner et trouver de l’oxygène."

Créée à Lyon, Monego s’est d’abord développée comme plateforme de financement participatif spécialisée dans l’immobilier. Depuis, la société a lancé un dispositif de "club deals" destiné "aux investisseurs engagés désireux de donner du sens à leur épargne."

Le groupe revendique 130 millions d’euros collectés, ayant permis de financer 300 entreprises et de préserver 1 000 emplois. Arnaud Montebourg évoque ainsi une structure qui "organise une seconde chance à des entreprises en phase de relance et retournement, tous secteurs confondus" et qualifie cette approche de "finance citoyenne en circuit court."

Pour l’ancien ministre, "notre engagement est simple : proposer aux épargnants de participer directement au renforcement de notre souveraineté économique en sécurisant l’avenir de nos PME et ETI ancrées dans nos territoires et protéger nos emplois."