Elle pensait embarquer pour Tunis à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry : la sécurité détecte plus de 2 kilos de cocaïne sous ses vêtements

Les douaniers ont tous plusieurs histoires rocambolesques d'individus ayant redoublé d'ingéniosité pour faire passer de la drogue ou d'autres marchandises illicites.
Ceux de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry devaient être atterrés le jeudi 5 février lorsqu'une jeune Lyonnaise de 23 ans s'est présentée aux portiques de sécurité, avec la ferme intention de monter dans un avion, direction Tunis.
Car le système de sécurité s'était mis en alerte, entraînant une palpation de la voyageuse par la sûreté aéroportuaire. Et là, quatre pains de cocaïne, d'un poids total de 2,3 kilos, ont été découverts sous ses vêtements.
La jeune femme a été immédiatement placée en garde à vue. Elle a reconnu les faits et sera poursuivie devant la justice.
On ignore si elle a expliqué l'origine et la destination de cette cargaison de cocaïne, dont la valeur à la revente est estimée à environ 120 000 euros.
#Antistups l Le 5/02, une jeune lyonnaise était interpellée à l'aéroport de #LyonSaintExupery alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Tunis.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) February 11, 2026
Lors des contrôles de sécurité, les #policiers découvraient 4 pains de cocaïne sous ses vêtements, soit 2,3 kg.
🔴Présentée à la ⚖️ pic.twitter.com/5Jc8iWJwoe
Dans beaucoup d’aéroports, après le détecteur de métaux il existe un scanner corporel avancé.Signaler Répondre
Ceux-ci ne se contentent pas de détecter le métal : ils utilisent des ondes ou des rayons pour créer une image permettant de voir des objets cachés sous les vêtements.
Mais attention :
Ils ne détectent pas spécifiquement la drogue.
Ils montrent des formes ou des densités inhabituelles, par exemple un gros objet caché dans une poche ou sous un vêtement.
👉 Ils ne « lisent » pas ce qu’est une substance — ils indiquent juste qu’il y a quelque chose d’anormal à vérifier.
