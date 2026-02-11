Faits Divers

Elle pensait embarquer pour Tunis à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry : la sécurité détecte plus de 2 kilos de cocaïne sous ses vêtements

DR Police Nationale 69

Les portiques de sécurité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ont sonné jeudi 5 février au passage d'une jeune Lyonnaise. Sous ses vêtements, elle dissimulait grossièrement 2,3 kilos de cocaïne.

Les douaniers ont tous plusieurs histoires rocambolesques d'individus ayant redoublé d'ingéniosité pour faire passer de la drogue ou d'autres marchandises illicites.

Ceux de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry devaient être atterrés le jeudi 5 février lorsqu'une jeune Lyonnaise de 23 ans s'est présentée aux portiques de sécurité, avec la ferme intention de monter dans un avion, direction Tunis.

Car le système de sécurité s'était mis en alerte, entraînant une palpation de la voyageuse par la sûreté aéroportuaire. Et là, quatre pains de cocaïne, d'un poids total de 2,3 kilos, ont été découverts sous ses vêtements.

La jeune femme a été immédiatement placée en garde à vue. Elle a reconnu les faits et sera poursuivie devant la justice.

On ignore si elle a expliqué l'origine et la destination de cette cargaison de cocaïne, dont la valeur à la revente est estimée à environ 120 000 euros.

avatar
Gsxs le 11/02/2026 à 20:36
Jacques3 a écrit le 11/02/2026 à 19h11

Merci l'intelligence artificielle, einh !
C'est comme ça qu'on a découvert que mon amie était enceinte.

Oui, mais le portique ne dit pas de qui...😂

avatar
Réponse simple le 11/02/2026 à 19:57
laya a écrit le 11/02/2026 à 17h01

quelqu'un pourrait m'expliquer comment les portiques de sécurité se mettent à sonner avec de la drogue sur soi?Merçi à celui où celle qui me répondra.

Il est écrit nulle part que c'est la came qui a déclenché le portique.Une pièce dans les poches ou une boucle de ceinture, voire de soutien-gorge suffit. Et comme on a clairement affaire à une buse, elle n'a même pas pris les précautions de base (pas de métal).

avatar
Jacques3 le 11/02/2026 à 19:11
foxy69 a écrit le 11/02/2026 à 17h58

Dans beaucoup d’aéroports, après le détecteur de métaux il existe un scanner corporel avancé.
Ceux-ci ne se contentent pas de détecter le métal : ils utilisent des ondes ou des rayons pour créer une image permettant de voir des objets cachés sous les vêtements.

Mais attention :

Ils ne détectent pas spécifiquement la drogue.

Ils montrent des formes ou des densités inhabituelles, par exemple un gros objet caché dans une poche ou sous un vêtement.

👉 Ils ne « lisent » pas ce qu’est une substance — ils indiquent juste qu’il y a quelque chose d’anormal à vérifier.

Merci l'intelligence artificielle, einh !
C'est comme ça qu'on a découvert que mon amie était enceinte.

avatar
Jacques3 le 11/02/2026 à 19:07
mazipoumo a écrit le 11/02/2026 à 17h54

Je pensais sans doute à tort, que la Tunisie était un pays producteur/exportateur de cette m**de.

Ben oui, mais ça, c'était juste sa consommation personnelle. 🤣

avatar
et oui le 11/02/2026 à 19:03
laya a écrit le 11/02/2026 à 17h01

quelqu'un pourrait m'expliquer comment les portiques de sécurité se mettent à sonner avec de la drogue sur soi?Merçi à celui où celle qui me répondra.

C'est comme un scanner !

avatar
pas vraiment le 11/02/2026 à 18:35
mazipoumo a écrit le 11/02/2026 à 17h54

Je pensais sans doute à tort, que la Tunisie était un pays producteur/exportateur de cette m**de.

la coke , c'est amérique centrale ; les buissons de coca poussent en altitude ; le Maghreb , c'est plutôt le chichon (Maroc Liban ...)

avatar
Lyon hub le 11/02/2026 à 18:12

La France est devenue un pays d’exportation de la cocaine une plate-forme les ports atlantiques son des passoires de trafic de drogue la corruption chef les douaniers et les flics les magistrats et surtout les politiques encourage le trafic qui pèse 10 milliards dans l’économie

avatar
RN69 le 11/02/2026 à 18:00

Dans certains pays, une telle quantité de drogue c’est la peine capitale. En France c’est un rappel à la loi...

avatar
foxy69 le 11/02/2026 à 17:58
laya a écrit le 11/02/2026 à 17h01

quelqu'un pourrait m'expliquer comment les portiques de sécurité se mettent à sonner avec de la drogue sur soi?Merçi à celui où celle qui me répondra.

Dans beaucoup d’aéroports, après le détecteur de métaux il existe un scanner corporel avancé.
Ceux-ci ne se contentent pas de détecter le métal : ils utilisent des ondes ou des rayons pour créer une image permettant de voir des objets cachés sous les vêtements.

Mais attention :

Ils ne détectent pas spécifiquement la drogue.

Ils montrent des formes ou des densités inhabituelles, par exemple un gros objet caché dans une poche ou sous un vêtement.

👉 Ils ne « lisent » pas ce qu’est une substance — ils indiquent juste qu’il y a quelque chose d’anormal à vérifier.

avatar
mazipoumo le 11/02/2026 à 17:54

Je pensais sans doute à tort, que la Tunisie était un pays producteur/exportateur de cette m**de.

avatar
allons bon le 11/02/2026 à 17:41
laya a écrit le 11/02/2026 à 17h01

quelqu'un pourrait m'expliquer comment les portiques de sécurité se mettent à sonner avec de la drogue sur soi?Merçi à celui où celle qui me répondra.

vous n'aurez plus la conscience tranquille en passant les sasses de sécurité ...

avatar
peany le 11/02/2026 à 17:07

La peine ce sera combien? Un stage de citoyenneté?🤣🤣

avatar
laya le 11/02/2026 à 17:01

quelqu'un pourrait m'expliquer comment les portiques de sécurité se mettent à sonner avec de la drogue sur soi?Merçi à celui où celle qui me répondra.

avatar
c'est quoi ça le 11/02/2026 à 16:43

Une jeune Lyonnaise ? elle est bien bonne celle là !

avatar
Ex Précisions le 11/02/2026 à 16:39

Encore une accro aux réseaux et au proto complètement déconnectée de la réalité.
Le destination ben c'est un revendeur en Tunisie pardi...

