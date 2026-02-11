Elle pensait embarquer pour Tunis à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry : la sécurité détecte plus de 2 kilos de cocaïne sous ses vêtements

Les douaniers ont tous plusieurs histoires rocambolesques d'individus ayant redoublé d'ingéniosité pour faire passer de la drogue ou d'autres marchandises illicites.

Ceux de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry devaient être atterrés le jeudi 5 février lorsqu'une jeune Lyonnaise de 23 ans s'est présentée aux portiques de sécurité, avec la ferme intention de monter dans un avion, direction Tunis.

Car le système de sécurité s'était mis en alerte, entraînant une palpation de la voyageuse par la sûreté aéroportuaire. Et là, quatre pains de cocaïne, d'un poids total de 2,3 kilos, ont été découverts sous ses vêtements.

La jeune femme a été immédiatement placée en garde à vue. Elle a reconnu les faits et sera poursuivie devant la justice.

On ignore si elle a expliqué l'origine et la destination de cette cargaison de cocaïne, dont la valeur à la revente est estimée à environ 120 000 euros.