Faits Divers

Drame près de Lyon : une adolescente de 15 ans retrouvée morte dans un centre de protection de l’enfance

Drame près de Lyon : une adolescente de 15 ans retrouvée morte dans un centre de protection de l’enfance
Drame près de Lyon : une adolescente de 15 ans retrouvée morte dans un centre de protection de l’enfance - LyonMag

Les secours n’ont rien pu faire pour sauver la jeune victime.

L’émotion est vive dans l’ouest lyonnais. Un drame s’est produit ce lundi 16 février, aux alentours de 16 heures, dans la commune de Bully, dans le Rhône. Une adolescente de 15 ans, accueillie au sein d’un centre de protection de l’enfance spécialisé dans l’accompagnement de mineurs en difficulté, a mis fin à ses jours.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. À leur arrivée, ils n’ont malheureusement pu que constater le décès de la jeune fille, retrouvée pendue, rapporte Actu Lyon.

Les circonstances précises ayant conduit à ce geste restent à éclaircir. Une enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de L’Arbresle afin de déterminer les causes exactes du drame.

Tags :

suicide

protection de l'enfance

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Karimo le 17/02/2026 à 12:15

Quelle tristesse …

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.