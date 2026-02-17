Drame près de Lyon : une adolescente de 15 ans retrouvée morte dans un centre de protection de l’enfance

L’émotion est vive dans l’ouest lyonnais. Un drame s’est produit ce lundi 16 février, aux alentours de 16 heures, dans la commune de Bully, dans le Rhône. Une adolescente de 15 ans, accueillie au sein d’un centre de protection de l’enfance spécialisé dans l’accompagnement de mineurs en difficulté, a mis fin à ses jours.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. À leur arrivée, ils n’ont malheureusement pu que constater le décès de la jeune fille, retrouvée pendue, rapporte Actu Lyon.

Les circonstances précises ayant conduit à ce geste restent à éclaircir. Une enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de L’Arbresle afin de déterminer les causes exactes du drame.