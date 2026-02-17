Guerre en Ukraine : la Métropole de Lyon débloque 15 000 euros pour aider Kiev en plein hiver

La Métropole de Lyon a approuvé, lors de sa commission permanente du 16 février, le versement d’une subvention de 15 000 euros au profit du Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), afin de soutenir les populations civiles ukrainiennes.

Cette contribution financière, opérée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, vise plus particulièrement les habitants de Kiev, confrontés à une crise humanitaire et énergétique majeure.

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, de nombreuses frappes ont visé des infrastructures civiles en Ukraine. Selon la Métropole de Lyon, la capitale ukrainienne fait actuellement face à des dégradations critiques de ses réseaux de chauffage, d’électricité et d’approvisionnement en eau, à la suite d’attaques ciblées sur les installations énergétiques.

Dans un contexte hivernal marqué par des températures pouvant descendre jusqu’à –20 °C, la direction des relations internationales de la ville de Kiev a lancé, le 23 janvier, un appel à l’aide auprès de plusieurs métropoles européennes. Les besoins portent notamment sur des générateurs électriques, indispensables au fonctionnement des établissements de santé, des abris et des immeubles résidentiels.

Pour garantir la transparence de l’aide, la Métropole de Lyon a choisi de mobiliser le FACECO, un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Ce mécanisme permet d’assurer la traçabilité des fonds et de soutenir la réponse d’urgence française, notamment via l’acheminement d’aide humanitaire et le soutien à des ONG partenaires engagées sur le terrain.

La subvention de 15 000 euros, imputée sur le budget principal 2026 de la Métropole, sera versée en une seule fois afin de permettre une mise en œuvre rapide des actions de secours.