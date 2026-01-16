"La Métropole se défausse" : à Lyon, des mineurs isolés à nouveau à la rue après la fin du plan grand froid

Le Collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse accuse ce vendredi la préfecture du Rhône de "brutaliser", la Métropole de Lyon de "se défausser" et la Ville de Lyon de "se faire discrète", après la fin de la mise à l’abri de mineurs isolés installés au campement du jardin des Chartreux.

Selon le collectif, le déclenchement du plan grand froid le 30 décembre dernier avait fait naître "une lueur d’espoir" pour ces jeunes "que la Métropole de Lyon refuse de prendre en charge, car elle estime qu’ils ne peuvent pas prouver leur minorité". Le dispositif s’est finalement refermé sur "une nouvelle remise à la rue" ce mardi au terme de deux semaines de mise à l’abri au gymnase Chanfray.

A l’approche de l’échéance, le collectif affirme avoir sollicité à plusieurs reprises la Métropole et la Ville, notamment avec Médecins du Monde, pour "travailler à des solutions d’hébergement" : "Aucune réponse", selon le communiqué.

Lundi soir, il est indiqué que la Ville aurait été prête à prolonger la mise à disposition du gymnase, mais que la Métropole et la préfecture auraient refusé de financer plus longtemps l’encadrement par l’Armée du Salut. Le lendemain, mardi à 6 heures, les forces de l’ordre étaient présentes au gymnase Louis Chanfray.

Faute de solution, le collectif dit avoir rendu publique dès l'après-midi, l’occupation de locaux "vides et sans usages depuis des années" dans un bâtiment place Chardonnet sur les pentes de la Croix-Rousse. Et s'étonne de la réponse donnée par les autorités, qui ont procédé à une intervention des forces de l'ordre. Une évacuation "à jets de gaz lacrymogène et à coups de boucliers". Avec le vice-président LFI de la Métropole, Florestan Groult, "fortement bousculé".

Aujourd'hui, il y a de nouveau plus d’une centaine de jeunes au campement des Chartreux.

"La Métropole se défausse" donc, comme l'accuse le collectif, qui estime que l’exécutif métropolitain, compétent sur la protection de l’enfance, aurait dû prolonger une mise à l’abri "minimale" au gymnase et "n’a rien à redire à la répression policière de la solidarité". Avant de lancer : "Comment alors se prétendre 'Métropole accueillante' ?"