La Métropole de Lyon investit plus d'un million d’euros dans des acteurs économiques du territoire juste avant la fin du mandat

La Métropole de Lyon a adopté six délibérations en Commission permanente ce lundi, représentant un budget total de 1 154 000 euros, afin d’accompagner plusieurs filières économiques du territoire et soutenir l’innovation, l’emploi et le développement de secteurs jugés stratégiques par l'exécutif écologiste.

La collectivité a notamment voté une subvention de 45 000 euros en faveur de l’association Grand Plateau, dans le cadre de son programme d’actions 2026 en faveur du vélo.

Une enveloppe globale de 587 928 euros a été attribuée à plusieurs structures d’accompagnement à la création d’activité, membres de la communauté LYVE.

Parmi les bénéficiaires figurent six coopératives d’activité et d’emploi (192 000 euros au total), Ronalpia (108 000 euros), le GRAP (32 000 euros), l’URSCOP (45 000 euros), Rhône Développement Initiative (53 000 euros) ou encore le Centsept (45 000 euros). Des structures culturelles et citoyennes comme le CCO de Villeurbanne (10 000 euros), Anciela (10 000 euros) et Locaux Motiv’ (6 000 euros) sont également soutenues.

Dans le cadre de son Projet alimentaire territorial, la Métropole a accordé trois subventions : 43 942,50 euros au Cluster bio AuRA, 17 152 euros à Agribio Rhône et Loire et 28 500 euros à l’ISARA-ISEMA Lyon pour l’action ICI Agrifood.

Côté textile, le pôle de compétitivité Techtera reçoit 59 500 euros afin de soutenir l’innovation industrielle et organisationnelle, notamment auprès des TPE et PME.

Dans la filière du bâtiment durable, Fibois 69 (35 000 euros) et Oïkos (52 600 euros) bénéficieront d’un soutien pour promouvoir la construction écologique et la valorisation des ressources locales.

Enfin, la filière sciences de la vie et santé obtient une enveloppe significative. Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle AuRA reçoit 233 000 euros pour renforcer l’attractivité et l’innovation du secteur. Le salon international Bio-Europe Spring, qui se tiendra à Lyon en 2027, bénéficie également d’une subvention de 70 000 euros