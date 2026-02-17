"Sinon ça va mal finir" : Mathilde Panot veut que le collectif Némésis soit "tenu à l'écart" des évènements de la France insoumise après le lynchage de Quentin

Ce lundi 16 février, Mathilde Panot a de nouveau défendu les intérêts de la France insoumise, dans la tourmente depuis la mort de Quentin à Lyon, lynché par des membres de l'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée Rima Hassan.

La patronne du groupe LFI à l'Assemblée a d'abord fustigé la suspension des accès à l'hémicycle prononcée par Yaël Braun-Pivet à l'encontre de Jacques-Elie Favrot, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault accusé par des témoins d'avoir participé au lynchage du militant nationaliste jeudi dernier dans le 7e arrondissement de Lyon.

"C'est une décision sans objet puisqu'il a annoncé qu'il se mettait en retrait de toute son activité", a commenté Mathilde Panot, estimant que Jacques-Elie Favrot avait pris la bonne décision : "Ce n'est pas possible autrement puisqu'il est menacé de mort partout en Europe et en France. Il ne peut donc pas aider Raphaël Arnault dans son travail parlementaire".

Alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon est aussi attaqué pour avoir défendu la Jeune Garde, dont des membres comme Jacques-Elie Favrot sont là aussi soupçonnés d'avoir porté des coups à Quentin, Mathilde Panot a joué sur les mots : "La Jeune Garde ne peut pas être impliquée en tant que tel dans ce drame puisqu'elle est dissoute, il n'y a plus de commandement. S'il y a des gens, ex-Jeune Garde, qui se trouvent dedans, j'appelle à ce qu'ils soient punis".

Mort de Quentin Deranque : "Raphaël Arnault n'a rien à voir avec cela", martèle @MathildePanot. "Je ne crois pas que la Jeune Garde serait d'accord un seul moment avec les images qu'on a vues et qui sont terrifiantes, c'est-à-dire taper quelqu'un d'ores et déjà à terre."#LCPol pic.twitter.com/krmAnNG0nX — LCP (@LCP) February 16, 2026

"Nous n'avons rien à voir avec des gens qui frappent des hommes à terre", a-t-elle poursuivi, expliquant que la Jeune Garde était un mouvement "d'auto-défense" dont le rôle a surtout été "de faire fermer des locaux" de groupuscules d'ultradroite.

Mathilde Panot a également pointé du doigt le collectif féministe identiaire Némésis, qui manifestait jeudi dernier devant Sciences Po Lyon contre la venue de Rima Hassan. "Nous ne demandons même pas la dissolution de Némésis, nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos conférences, de nos meetings, de nos manifestations. Sinon, ça va mal finir", a-t-elle prévenu. Une dernière phrase qui n'a pas été relevé par le journaliste de LCP, et qui interroge bon nombre de commentateurs sur les réseaux sociaux, se demandant s'il s'agissait d'une menace ou d'une alerte.

"Nous demandons à ce que nous puissions exercer notre droit démocratique normal. En tant qu'opposant dans ce pays, qu'on puisse tenir des réunions publiques, nous adresser normalement dans la démocratie et arrêter avec cette marginalisation faite par l'extrême-droite en tête", a conclu Mathilde Panot.