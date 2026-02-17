Politique

"Sinon ça va mal finir" : Mathilde Panot veut que le collectif Némésis soit "tenu à l'écart" des évènements de la France insoumise après le lynchage de Quentin

"Sinon ça va mal finir" : Mathilde Panot veut que le collectif Némésis soit "tenu à l'écart" des évènements de la France insoumise après le lynchage de Quentin
"Sinon ça va mal finir" : Mathilde Panot veut que le collectif Némésis soit "tenu à l'écart" des évènements de la France insoumise après le lynchage de Quentin - LyonMag

Invitée de Lundi c'est politique sur LCP, Mathilde Panot est revenue sur le lynchage de Quentin à Lyon. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a défendu Raphaël Arnault et son collaborateur, et a réclamé le maintien à l'écart du collectif Némésis.

Ce lundi 16 février, Mathilde Panot a de nouveau défendu les intérêts de la France insoumise, dans la tourmente depuis la mort de Quentin à Lyon, lynché par des membres de l'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée Rima Hassan.

La patronne du groupe LFI à l'Assemblée a d'abord fustigé la suspension des accès à l'hémicycle prononcée par Yaël Braun-Pivet à l'encontre de Jacques-Elie Favrot, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault accusé par des témoins d'avoir participé au lynchage du militant nationaliste jeudi dernier dans le 7e arrondissement de Lyon.

"C'est une décision sans objet puisqu'il a annoncé qu'il se mettait en retrait de toute son activité", a commenté Mathilde Panot, estimant que Jacques-Elie Favrot avait pris la bonne décision : "Ce n'est pas possible autrement puisqu'il est menacé de mort partout en Europe et en France. Il ne peut donc pas aider Raphaël Arnault dans son travail parlementaire".

Alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon est aussi attaqué pour avoir défendu la Jeune Garde, dont des membres comme Jacques-Elie Favrot sont là aussi soupçonnés d'avoir porté des coups à Quentin, Mathilde Panot a joué sur les mots : "La Jeune Garde ne peut pas être impliquée en tant que tel dans ce drame puisqu'elle est dissoute, il n'y a plus de commandement. S'il y a des gens, ex-Jeune Garde, qui se trouvent dedans, j'appelle à ce qu'ils soient punis".

"Nous n'avons rien à voir avec des gens qui frappent des hommes à terre", a-t-elle poursuivi, expliquant que la Jeune Garde était un mouvement "d'auto-défense" dont le rôle a surtout été "de faire fermer des locaux" de groupuscules d'ultradroite.

Mathilde Panot a également pointé du doigt le collectif féministe identiaire Némésis, qui manifestait jeudi dernier devant Sciences Po Lyon contre la venue de Rima Hassan. "Nous ne demandons même pas la dissolution de Némésis, nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos conférences, de nos meetings, de nos manifestations. Sinon, ça va mal finir", a-t-elle prévenu. Une dernière phrase qui n'a pas été relevé par le journaliste de LCP, et qui interroge bon nombre de commentateurs sur les réseaux sociaux, se demandant s'il s'agissait d'une menace ou d'une alerte.

"Nous demandons à ce que nous puissions exercer notre droit démocratique normal. En tant qu'opposant dans ce pays, qu'on puisse tenir des réunions publiques, nous adresser normalement dans la démocratie et arrêter avec cette marginalisation faite par l'extrême-droite en tête", a conclu Mathilde Panot.

Tags :

Lynchage de Quentin

Mathilde Panot

LFI

Jacques-Elie Favrot

0-50 sur 63 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
phil 6 le 17/02/2026 à 12:42

elle me fait rire, elle inverse les responsabilités « sinon ça va mal finir «  c est à dire qu au lieu d avoir un mort , elle veut être responsable de combien de morts ce parti est une honte pour la France

Signaler Répondre
avatar
gggggg le 17/02/2026 à 12:01

Mais ça a déjà mal fini...

J'espère que ce triste acte aura au moins le mérite de dévoiler l'ADN de ce parti nauséabond et prêt à tout pour s'attirer les 300.000 voix qui leurs manquait pour passer au 2e tour en 2022.

Signaler Répondre
avatar
1957 le 17/02/2026 à 12:00

Panot : pourrie Qui peut voter pour elle ? Honte à la France d’avoir ce genre de députés

Signaler Répondre
avatar
faudraitsavoir le 17/02/2026 à 12:00
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

source " contre -attaque" je pensais que c'etait le Gorafi

Signaler Répondre
avatar
ça va passer le 17/02/2026 à 11:58

Dans une dictature, la minorité criminelle maintient sous sa coupe, les médias, la justice et l'armée,
Attention Français, Françaises il ne manque plus que l'armée à la gauchiasserie LFIslamiste,
pour rouvrir des camps de rééducations politique...
les heures les plus sombre de notre histoire sont malheureusement de retour.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 17/02/2026 à 11:55
ollforever a écrit le 17/02/2026 à 09h02

Je suis abasourdie par les propos de panot . Elle s enfonce dans le déni . Incroyable de soutenir un élu qui était sur les lieux du meurtre .et la garde . LFI va payer cher cette grave affaire

Ils risquent de voir des comités d'accueil plutôt fournis lors de leurs prochaines réunions...

Signaler Répondre
avatar
Hino le 17/02/2026 à 11:50

Donc on pourra tenir à distance les gauchos des rassemblements organisés par Zemmour, Maréchal ou Le Pen ? Voilà qui va accroître considérablement la sécurité de ces événements. Ou alors, fait inverse, on pourra justifier que s'ils viennent, "ça va mal se finir" ?

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 17/02/2026 à 11:50

Des menaces, de la violence, la lacheté ! Tout ce qui caracterise LFI

Signaler Répondre
avatar
Ça ose tout le 17/02/2026 à 11:41

Mais ça a déjà mal fini ! Il ya eu un mort ! ANTIFA assassins LFI complices !

Signaler Répondre
avatar
caillou le 17/02/2026 à 10:58

La republique c'est LFI .
ils sont des dictateurs de la pensée

Signaler Répondre
avatar
Plus besoin de la JG le 17/02/2026 à 10:42

De ttes façons , quand on la voit , il’n’y a pas besoin de la " jeune garde " , car elle , en un contre un , elle te saute dessus , tu peux pas te relever et tu meurs asphyxié

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 17/02/2026 à 10:40

Mathilde Panot : "Sinon ça va mal finir" !
Comment cela peut-il encore plus mal finir que la mort d'un homme ?
Les menaces de mort de Mme Panot doivent faire l'objet d'une ouverture judiciaire.
Chaque fois qu'on la voit on constate ses troubles alimentaires et chaque fois qu'on l'entend on constate ses troubles intellectuels.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 10:31

Elle se prend pour qui cette anarchiste ?
On peut aussi tenir à l'écart lfi et ses adhérents de la France car ça présente un risque au quotidien pour la population et la nation !

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 17/02/2026 à 10:21

LFI tue !!
Au sens propre et figuré
LFI tue la république
LFI tue la démocratie
LFI tue la laïcité
LFI tue nos enfants
LFI la honte de notre pays . J.M

Signaler Répondre
avatar
LOUISE le 17/02/2026 à 10:09

Nemesis doit être "tenu à l'écart" de LFI ??? Si je comprends bien, lorsque l'extrême gauche aperçoit Nemesis, elle entre en transe et devient violente voire plus??? Drôle de conclusion qui sent l'inversion des valeurs dans l'actualité citée.

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 17/02/2026 à 10:00

Le trouble à l'ordre public c'est Rima Hassan et LFI, et comme pour le pseudo comique Dieudonné ils ne devraient plus être conviés nulle part. Quentin n'était pas un militant il n'avait aucune banderole et ne faisait pas de violences, c'était simplement un catholique qui était venu en solidarité avec un collectif identitaire féministe et qui manifestait républicainement sans violence.

Signaler Répondre
avatar
Propagande gauchiste le 17/02/2026 à 09:52
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Et encore une fois, l’extrême gauche sort ses chiens de garde pour se victimiser! Assumez vos actes! La justice va vous condamner avec la plus grande fermeté! Aucune impunité pour les gauchistes violents qui veulent le chaos! Aucune excuse pour ce meurtre!

Signaler Répondre
avatar
LFI! le 17/02/2026 à 09:50

Toujours en train de se victimiser, LFI est une honte et un danger pour notre pays..et dire que le reste de la gauche leur a permis d’avoir cette visibilité politique avec la NUPES et le NFP, il est temps que ces partis prennent leur responsabilité et condamnent LFI de danger pour notre démocratie! LFI joue avec les mots et se victimise alors qu’il est coupable de bordéliser le pays et nos institutions à l’assemblée nationale! Aucun travail de fond, toujours du bruit et de la fureur! Et dire que les associations satellites comme la jeune garde sont essentielles au yeux des insoumis, tout cela pour jouer le rôle de milice violente et pour agresser toute personne qui ne pensent pas comme eux! Une seule chose: DISSOLUTION DE LFI! Aucune voix pour eux aux municipales! Un cordon sanitaire pour défendre notre démocratie et notre pays face à ce danger!

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 17/02/2026 à 09:48
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Sherlock Holmes est de retour !!!

Signaler Répondre
avatar
Chitane ! le 17/02/2026 à 09:48
NEXT a écrit le 17/02/2026 à 09h37

On va plutôt laisser les insouminables et leur poissonnière à l'écart de notre société

En photo la seule épanouie mais son voisin s'inquiète !

Signaler Répondre
avatar
il est pas beau mon poisson le 17/02/2026 à 09:47

La marchande de poisson défends un fiché S condamné pour violence 🤔

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 17/02/2026 à 09:46

Ça va mal finir, c'est déjà là, la preuve la mort d un homme,

Signaler Répondre
avatar
Boomerang ! le 17/02/2026 à 09:39
La montée des extrêmes a écrit le 17/02/2026 à 08h36

LFI à l'écart du champ républicain, cette meute est un danger pour la France.

"Mal finir" veut dire que LFI et ses sbires vont confirmer leurs dérives racistes et violentes....

Signaler Répondre
avatar
Le cercle rouge ! le 17/02/2026 à 09:38
Oui a écrit le 17/02/2026 à 08h31

Absolument.

Ça va 'mal finir' pour LFI lorsqu'elle sera interdite comme mouvement politique qui incite la violence et la haine.

"Mal finir" veut dire que LFI et ses sbires vont confirmer leurs dérives racistes et violentes.

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 17/02/2026 à 09:37

On va plutôt laisser les insouminables et leur poissonnière à l'écart de notre société

Signaler Répondre
avatar
monsieur fake news le 17/02/2026 à 09:33
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

2027 ARRIVE et ton départ avec

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais 8 le 17/02/2026 à 09:26

"Mal finir" ....les mêmes,propos que son gourou....

Signaler Répondre
avatar
Fake Hunter le 17/02/2026 à 09:26
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Mettre un lien vers un média complotiste de fachos d'extrême gauche.....C'est affligeant.

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:21
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Arrete tes mensonges stupides. C est une invention des LFISTES pour essayer de s en sortir . On connaît ce genre de choses .

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 17/02/2026 à 09:18

Elle se plaint quand ce collectif vient perturber leurs meetings, mais quand ses affidés viennent perturber un meeting du camp d'en face ça ne la dérange pas...

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/02/2026 à 09:17

La panot s'est mise dans une sale panade

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:16
Catalan a écrit le 17/02/2026 à 08h32

Poutine fait exactement la même chose en Ukraine en inversant les rôles. c'est lui qui est attaqué et non l attaquant .

Exactement ça.. poutine l agresseur se fait passer pour la victime .. c est incroyable .. et LFI fait pareil ...

Signaler Répondre
avatar
AntiKons.onnes.e.s.... le 17/02/2026 à 09:16

C'est quu cette personne pour donner des ordres ?
Nous ne voulons pas de leur doctrine autoritaire, antisémite et assassine.
Le Français a toujours été LIBRE !

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:10
LFIST a écrit le 17/02/2026 à 08h54

Fascisme dans toute sa splendeur ... interdire de manifester une opinion

LFI est devenu un parti fachiste .. c esr malheureusement mais la réalité

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:08
Chris6969699 a écrit le 17/02/2026 à 08h40

Qui sème le vent, récolte la tempête....

Panot est dans le déni. Mais ça m étonne pas d elle ... elle est à l image d arnaudt et compagnie ... LFI ça devient une milice

Signaler Répondre
avatar
Patriote lfi le 17/02/2026 à 09:08

J'étais place Jean Jaurès lors du marché samedi, j'ai croisé des LFI qui distribuaient un tract pour l'élection municipale dans le 07ème.
J'ai refuser de prendre le document, d'un coup, j'ai entendu la personne me traiter de FACHOS
Alors là, je suis retourné vers elle et je lui ai demandé de quelle droit elle me traitais de fachos ?
La personne n'a pas répondu, mais par contre, moi je lui ai dit tout ce que je pensais de son mentor JML ; je vote pour qui je veux ; la liberté d''expression que JLM prône à chaque meeting, c'est aussi ça !
Je pense que j'ai le droit de ne pas prendre de tract ; je fais cela pour tous les partis, je n'ai pas besoin de papier pour savoir comment et pour qui voter.
L'état nous parle d'économie, de pollution, vous avez vu le nombre de tracts dans les poubelles, dans les rues, jetés après distribution ?
Le nombre d'affiches collées de partout, sur les murs, sur les portes, etc...
C'est sale, ça coute cher au contribuables, car il faut nettoyer !
Il faut que les mairies, que le gouvernement envoient les factures de nettoyage aux partis concernés.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 17/02/2026 à 09:07
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Pas du tout orienté comme média contre-attaque.
Du même niveau qu'un communiqué officiel du LFI.

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:05
FOAD a écrit le 17/02/2026 à 08h58

Quelle référence ..."Contre attaque" digne de la pravda

Personne ne croit à vos mensonges ...

Signaler Répondre
avatar
Anthropologie le 17/02/2026 à 09:04

LFI. Le fan club de nostalgiques de Joe Staline. La petite perte du peuple.

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 17/02/2026 à 09:02

Je suis abasourdie par les propos de panot . Elle s enfonce dans le déni . Incroyable de soutenir un élu qui était sur les lieux du meurtre .et la garde . LFI va payer cher cette grave affaire

Signaler Répondre
avatar
Andrew Tête le 17/02/2026 à 08:59
L’amie cendre française . a écrit le 17/02/2026 à 08h44

Sans enfants la vie est un paradis , faire des enfants avec ses meufs déjantées de nos jours est un actes d’irresponsabilité et d’auto destruction.

calme toi l'incel, va prendre tes xanax

Signaler Répondre
avatar
FOAD le 17/02/2026 à 08:58
La VAR de la Rue Servant est formelle a écrit le 17/02/2026 à 08h47

Ooooh, ça fait 4 jours que les médias mentaient, on s'en serait pas douté..
La bande a Quentin (présentés comme des "gentils garçons Catholiques" en réalité la mouvance néonaze du GUD/Bastion Social/Audace) était en embuscade Rue Raoul Servant masquée, tout de noir vêtue et matossée avec barres, béquilles, lacrymos.. ils ont chargé les premiers, avant d'être mis en déroute, laissant derrière eux quelques uns de leurs "amis" , et on connait la suite
(comme les "nationalistes Révolutionnaires" ont le culte de la la violence et du moustachu qui crie très fort, mais celui pas de la solidarité, ils ne sont pas préoccupés de ceux qui étaient tombés, les laissant derrière..)
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/?
Un riverain explique a France Info qu'ils est allé dire a Quentin et a son pote d'aller se faire examiner a l'hôpital, mais ils ont décliné (il est mort deux heures plus tard)

Quelle référence ..."Contre attaque" digne de la pravda

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/02/2026 à 08:58

le drame pour LFI n est absolument pas la mort de Quantin, le drame c est la très mauvaise pub avant les élections pour leurs candidats et pour les éventuelles futures alliances avec les autres partis qui évidemment ne voudrons pas etre associés ou mêlés a ce drame .Ça Melanchon l a bien compris et c est bien pour ca qu il essaye d inverser les rôles pour limiter la casse et l empêcher de faire ses shows en public dont il raffole.

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 17/02/2026 à 08:58

C'est elle qui devrait se retirer. Elle est l'image même de la bêtise, de la méchanceté, de la violence ...

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/02/2026 à 08:56

Lfi : le foutoir des imbéciles, panot compris

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 17/02/2026 à 08:56

J'ai une autre idée, c'est de dissoudre LFI.
Ce sera un bien pour la France et ne plus voir cette panot un bien pour le paysage

Signaler Répondre
avatar
La vie des sectes politiques le 17/02/2026 à 08:54
Chris6969699 a écrit le 17/02/2026 à 08h17

"Sinon, ça va mal finir"

Dans le contexte actuel, j'appelle ça une menace de mort....

Pas vous ?

il est très déplaisant que des gauchistes disent de Quentin qu'il était nazi.
Il faisait faisait partie des groupes Audace (ex bastion Social) et des Allobroges Vienne qui ne sont pas national-socialistes mais social-nationalistes.
Ce qui fait de lui un Zina, en aucun cas un Nazi.

Signaler Répondre
avatar
LFIST le 17/02/2026 à 08:54

Fascisme dans toute sa splendeur ... interdire de manifester une opinion

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 17/02/2026 à 08:51

On tombera pas dans le panot !

Signaler Répondre
avatar
ferdinand le 17/02/2026 à 08:51

Les masques tombent chez LFI. j'espere que les Français en tireront les conséquences

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.