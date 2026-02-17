"Sinon ça va mal finir" : Mathilde Panot veut que le collectif Némésis soit "tenu à l'écart" des évènements de la France insoumise après le lynchage de Quentin

Ce lundi 16 février, Mathilde Panot a de nouveau défendu les intérêts de la France insoumise, dans la tourmente depuis la mort de Quentin à Lyon, lynché par des membres de l'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée Rima Hassan.
La patronne du groupe LFI à l'Assemblée a d'abord fustigé la suspension des accès à l'hémicycle prononcée par Yaël Braun-Pivet à l'encontre de Jacques-Elie Favrot, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault accusé par des témoins d'avoir participé au lynchage du militant nationaliste jeudi dernier dans le 7e arrondissement de Lyon.
"C'est une décision sans objet puisqu'il a annoncé qu'il se mettait en retrait de toute son activité", a commenté Mathilde Panot, estimant que Jacques-Elie Favrot avait pris la bonne décision : "Ce n'est pas possible autrement puisqu'il est menacé de mort partout en Europe et en France. Il ne peut donc pas aider Raphaël Arnault dans son travail parlementaire".
Alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon est aussi attaqué pour avoir défendu la Jeune Garde, dont des membres comme Jacques-Elie Favrot sont là aussi soupçonnés d'avoir porté des coups à Quentin, Mathilde Panot a joué sur les mots : "La Jeune Garde ne peut pas être impliquée en tant que tel dans ce drame puisqu'elle est dissoute, il n'y a plus de commandement. S'il y a des gens, ex-Jeune Garde, qui se trouvent dedans, j'appelle à ce qu'ils soient punis".
Mort de Quentin Deranque : "Raphaël Arnault n'a rien à voir avec cela", martèle @MathildePanot. "Je ne crois pas que la Jeune Garde serait d'accord un seul moment avec les images qu'on a vues et qui sont terrifiantes, c'est-à-dire taper quelqu'un d'ores et déjà à terre."#LCPol pic.twitter.com/krmAnNG0nX— LCP (@LCP) February 16, 2026
"Nous n'avons rien à voir avec des gens qui frappent des hommes à terre", a-t-elle poursuivi, expliquant que la Jeune Garde était un mouvement "d'auto-défense" dont le rôle a surtout été "de faire fermer des locaux" de groupuscules d'ultradroite.
Mathilde Panot a également pointé du doigt le collectif féministe identiaire Némésis, qui manifestait jeudi dernier devant Sciences Po Lyon contre la venue de Rima Hassan. "Nous ne demandons même pas la dissolution de Némésis, nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos conférences, de nos meetings, de nos manifestations. Sinon, ça va mal finir", a-t-elle prévenu. Une dernière phrase qui n'a pas été relevé par le journaliste de LCP, et qui interroge bon nombre de commentateurs sur les réseaux sociaux, se demandant s'il s'agissait d'une menace ou d'une alerte.
"Nous demandons à ce que nous puissions exercer notre droit démocratique normal. En tant qu'opposant dans ce pays, qu'on puisse tenir des réunions publiques, nous adresser normalement dans la démocratie et arrêter avec cette marginalisation faite par l'extrême-droite en tête", a conclu Mathilde Panot.
elle me fait rire, elle inverse les responsabilités « sinon ça va mal finir « c est à dire qu au lieu d avoir un mort , elle veut être responsable de combien de morts ce parti est une honte pour la FranceSignaler Répondre
Mais ça a déjà mal fini...Signaler Répondre
J'espère que ce triste acte aura au moins le mérite de dévoiler l'ADN de ce parti nauséabond et prêt à tout pour s'attirer les 300.000 voix qui leurs manquait pour passer au 2e tour en 2022.
Panot : pourrie Qui peut voter pour elle ? Honte à la France d’avoir ce genre de députésSignaler Répondre
source " contre -attaque" je pensais que c'etait le GorafiSignaler Répondre
Dans une dictature, la minorité criminelle maintient sous sa coupe, les médias, la justice et l'armée,Signaler Répondre
Attention Français, Françaises il ne manque plus que l'armée à la gauchiasserie LFIslamiste,
pour rouvrir des camps de rééducations politique...
les heures les plus sombre de notre histoire sont malheureusement de retour.
Ils risquent de voir des comités d'accueil plutôt fournis lors de leurs prochaines réunions...Signaler Répondre
Donc on pourra tenir à distance les gauchos des rassemblements organisés par Zemmour, Maréchal ou Le Pen ? Voilà qui va accroître considérablement la sécurité de ces événements. Ou alors, fait inverse, on pourra justifier que s'ils viennent, "ça va mal se finir" ?Signaler Répondre
Des menaces, de la violence, la lacheté ! Tout ce qui caracterise LFISignaler Répondre
Mais ça a déjà mal fini ! Il ya eu un mort ! ANTIFA assassins LFI complices !Signaler Répondre
La republique c'est LFI .Signaler Répondre
ils sont des dictateurs de la pensée
De ttes façons , quand on la voit , il’n’y a pas besoin de la " jeune garde " , car elle , en un contre un , elle te saute dessus , tu peux pas te relever et tu meurs asphyxiéSignaler Répondre
Mathilde Panot : "Sinon ça va mal finir" !Signaler Répondre
Comment cela peut-il encore plus mal finir que la mort d'un homme ?
Les menaces de mort de Mme Panot doivent faire l'objet d'une ouverture judiciaire.
Chaque fois qu'on la voit on constate ses troubles alimentaires et chaque fois qu'on l'entend on constate ses troubles intellectuels.
Elle se prend pour qui cette anarchiste ?Signaler Répondre
On peut aussi tenir à l'écart lfi et ses adhérents de la France car ça présente un risque au quotidien pour la population et la nation !
LFI tue !!Signaler Répondre
Au sens propre et figuré
LFI tue la république
LFI tue la démocratie
LFI tue la laïcité
LFI tue nos enfants
LFI la honte de notre pays . J.M
Nemesis doit être "tenu à l'écart" de LFI ??? Si je comprends bien, lorsque l'extrême gauche aperçoit Nemesis, elle entre en transe et devient violente voire plus??? Drôle de conclusion qui sent l'inversion des valeurs dans l'actualité citée.Signaler Répondre
Le trouble à l'ordre public c'est Rima Hassan et LFI, et comme pour le pseudo comique Dieudonné ils ne devraient plus être conviés nulle part. Quentin n'était pas un militant il n'avait aucune banderole et ne faisait pas de violences, c'était simplement un catholique qui était venu en solidarité avec un collectif identitaire féministe et qui manifestait républicainement sans violence.Signaler Répondre
Et encore une fois, l’extrême gauche sort ses chiens de garde pour se victimiser! Assumez vos actes! La justice va vous condamner avec la plus grande fermeté! Aucune impunité pour les gauchistes violents qui veulent le chaos! Aucune excuse pour ce meurtre!Signaler Répondre
Toujours en train de se victimiser, LFI est une honte et un danger pour notre pays..et dire que le reste de la gauche leur a permis d’avoir cette visibilité politique avec la NUPES et le NFP, il est temps que ces partis prennent leur responsabilité et condamnent LFI de danger pour notre démocratie! LFI joue avec les mots et se victimise alors qu’il est coupable de bordéliser le pays et nos institutions à l’assemblée nationale! Aucun travail de fond, toujours du bruit et de la fureur! Et dire que les associations satellites comme la jeune garde sont essentielles au yeux des insoumis, tout cela pour jouer le rôle de milice violente et pour agresser toute personne qui ne pensent pas comme eux! Une seule chose: DISSOLUTION DE LFI! Aucune voix pour eux aux municipales! Un cordon sanitaire pour défendre notre démocratie et notre pays face à ce danger!Signaler Répondre
Sherlock Holmes est de retour !!!Signaler Répondre
En photo la seule épanouie mais son voisin s'inquiète !Signaler Répondre
La marchande de poisson défends un fiché S condamné pour violence 🤔Signaler Répondre
Ça va mal finir, c'est déjà là, la preuve la mort d un homme,Signaler Répondre
"Mal finir" veut dire que LFI et ses sbires vont confirmer leurs dérives racistes et violentes....Signaler Répondre
"Mal finir" veut dire que LFI et ses sbires vont confirmer leurs dérives racistes et violentes.Signaler Répondre
On va plutôt laisser les insouminables et leur poissonnière à l'écart de notre sociétéSignaler Répondre
2027 ARRIVE et ton départ avecSignaler Répondre
"Mal finir" ....les mêmes,propos que son gourou....Signaler Répondre
Mettre un lien vers un média complotiste de fachos d'extrême gauche.....C'est affligeant.Signaler Répondre
Arrete tes mensonges stupides. C est une invention des LFISTES pour essayer de s en sortir . On connaît ce genre de choses .Signaler Répondre
Elle se plaint quand ce collectif vient perturber leurs meetings, mais quand ses affidés viennent perturber un meeting du camp d'en face ça ne la dérange pas...Signaler Répondre
La panot s'est mise dans une sale panadeSignaler Répondre
Exactement ça.. poutine l agresseur se fait passer pour la victime .. c est incroyable .. et LFI fait pareil ...Signaler Répondre
C'est quu cette personne pour donner des ordres ?Signaler Répondre
Nous ne voulons pas de leur doctrine autoritaire, antisémite et assassine.
Le Français a toujours été LIBRE !
LFI est devenu un parti fachiste .. c esr malheureusement mais la réalitéSignaler Répondre
Panot est dans le déni. Mais ça m étonne pas d elle ... elle est à l image d arnaudt et compagnie ... LFI ça devient une miliceSignaler Répondre
J'étais place Jean Jaurès lors du marché samedi, j'ai croisé des LFI qui distribuaient un tract pour l'élection municipale dans le 07ème.Signaler Répondre
J'ai refuser de prendre le document, d'un coup, j'ai entendu la personne me traiter de FACHOS
Alors là, je suis retourné vers elle et je lui ai demandé de quelle droit elle me traitais de fachos ?
La personne n'a pas répondu, mais par contre, moi je lui ai dit tout ce que je pensais de son mentor JML ; je vote pour qui je veux ; la liberté d''expression que JLM prône à chaque meeting, c'est aussi ça !
Je pense que j'ai le droit de ne pas prendre de tract ; je fais cela pour tous les partis, je n'ai pas besoin de papier pour savoir comment et pour qui voter.
L'état nous parle d'économie, de pollution, vous avez vu le nombre de tracts dans les poubelles, dans les rues, jetés après distribution ?
Le nombre d'affiches collées de partout, sur les murs, sur les portes, etc...
C'est sale, ça coute cher au contribuables, car il faut nettoyer !
Il faut que les mairies, que le gouvernement envoient les factures de nettoyage aux partis concernés.
Pas du tout orienté comme média contre-attaque.Signaler Répondre
Du même niveau qu'un communiqué officiel du LFI.
Personne ne croit à vos mensonges ...Signaler Répondre
LFI. Le fan club de nostalgiques de Joe Staline. La petite perte du peuple.Signaler Répondre
Je suis abasourdie par les propos de panot . Elle s enfonce dans le déni . Incroyable de soutenir un élu qui était sur les lieux du meurtre .et la garde . LFI va payer cher cette grave affaireSignaler Répondre
calme toi l'incel, va prendre tes xanaxSignaler Répondre
Quelle référence ..."Contre attaque" digne de la pravdaSignaler Répondre
le drame pour LFI n est absolument pas la mort de Quantin, le drame c est la très mauvaise pub avant les élections pour leurs candidats et pour les éventuelles futures alliances avec les autres partis qui évidemment ne voudrons pas etre associés ou mêlés a ce drame .Ça Melanchon l a bien compris et c est bien pour ca qu il essaye d inverser les rôles pour limiter la casse et l empêcher de faire ses shows en public dont il raffole.Signaler Répondre
C'est elle qui devrait se retirer. Elle est l'image même de la bêtise, de la méchanceté, de la violence ...Signaler Répondre
Lfi : le foutoir des imbéciles, panot comprisSignaler Répondre
J'ai une autre idée, c'est de dissoudre LFI.Signaler Répondre
Ce sera un bien pour la France et ne plus voir cette panot un bien pour le paysage
il est très déplaisant que des gauchistes disent de Quentin qu'il était nazi.Signaler Répondre
Il faisait faisait partie des groupes Audace (ex bastion Social) et des Allobroges Vienne qui ne sont pas national-socialistes mais social-nationalistes.
Ce qui fait de lui un Zina, en aucun cas un Nazi.
Fascisme dans toute sa splendeur ... interdire de manifester une opinionSignaler Répondre
On tombera pas dans le panot !Signaler Répondre
Les masques tombent chez LFI. j'espere que les Français en tireront les conséquencesSignaler Répondre