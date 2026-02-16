Politique

Alors que son nom a été cité par plusieurs témoins du lynchage de Quentin jeudi soir à Lyon, Jacques-Elie Favrot a été suspendu par la présidente de l'Assemblée nationale. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnault (LFI) n'a plus le droit de se rendre dans l'hémicycle.

S'il avait déclaré se mettre en retrait de ses fonctions d'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dit Jef, est désormais officiellement suspendu. Yaël Braun-Pivet a annoncé avoir appliqué l'article 3 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, la présidente de l'Assemblée nationale restreint ainsi les droits d'accès à l'hémicycle du collaborateur politique.

"Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entrainer un trouble à l'ordre public", poursuit-elle.

Elle précise dans son communiqué que "toute autre mesure susceptible d'être prise ne peut l'être que par son député-employeur".

Grand ami de Raphaël Arnault avec qui il pilotait la Jeune Garde à Lyon, Jacques-Elie Favrot est accusé nommément par des témoins de l'agression de Quentin jeudi. Dans un communiqué dévoilé par son avocat Me Bertrand Sayn dimanche, l'antifa devenu assistant parlementaire avait nié son implication dans les coups donnés au militant nationaliste, ne s'exprimant toutefois pas sur le fait qu'il soit ou non présent sur place.

On ignore encore s'il fait partie des suspects "identifiés" par les enquêteurs, potentiellement placés en garde à vue ces dernières heures. Le procureur de la République de Lyon Thierry Dran doit donner une conférence de presse ce lundi à 16h.

MARCOPAULO le 16/02/2026 à 13:10

a la rate les responsables LFI et leurs collabos ce sont eux les fachos !!!! rip quentin

Chris6969699 le 16/02/2026 à 13:08
Ex Précisions a écrit le 16/02/2026 à 12h08

On verra ce que le procureur dira à 16h, mais s'il a été suspendu c'est bien qu'il est impliqué.
L'étau se resserre autour de lfi, je ne comprend même pas comment on peut autoriser un parti qui prône la haine de son prochain.
Le ps est définitivement mort après leur rapprochement des macronistes à l'Assemblée.
L'effet de mode pastèques est terminé et ce n'est pas trop tôt.
Les cocos et autres divers gauche on ne les voit plus.
Les centristes bayrou les a enterré, il va perdre tous ses mandats.
Les lr plus personne comme d'habitude ne sait qui est le chef et quelle est leur ligne directrice.
Les macronistes ont fait leur petit tour, ont mis la France à plat, adieu.
Conclusion ça ne laisse plus grand monde pour qui voter, ça devient de plus en plus difficile de se motiver à aller dans les urnes, mais c'est là-dessus que macron a toujours joué...

Il reste les patriotes réunis sous la bannière RN - UDR...

AffrontPopulaire le 16/02/2026 à 13:06

Les faits :
Des membres de la jeune garde/éteignons la flamme ont lynché et tué

LFI a participé à moultes rassemblements avec la Jeune Garde
LFI a contesté leur dissolution
LFI a fait elire leur leader pourtant fiché S et avec un procès en cours (qui vient d'ailleurs le condamner définitivement il y a peu)

Mais LFI ne se sent absolument pas responsable !!!


Et après ils sont capables de dire que le Rn est complice de Daesh car un EX RN a vendu des armes a un mec qui a revendu a un autre puis un autre puis a Coulibaly...

Gibus et monocle le 16/02/2026 à 13:02
Petite Ortie a écrit le 16/02/2026 à 11h55

C'est que le début de la disgrâce...

Et la fin définitive de LFI, on espère.... interdiction nécessaire.

à droite.. le 16/02/2026 à 12:52

de profil...c est pas laferriere l'ecolo?..il frequente?

Bianca le 16/02/2026 à 12:28
Ex Précisions a écrit le 16/02/2026 à 12h08

On verra ce que le procureur dira à 16h, mais s'il a été suspendu c'est bien qu'il est impliqué.
L'étau se resserre autour de lfi, je ne comprend même pas comment on peut autoriser un parti qui prône la haine de son prochain.
Le ps est définitivement mort après leur rapprochement des macronistes à l'Assemblée.
L'effet de mode pastèques est terminé et ce n'est pas trop tôt.
Les cocos et autres divers gauche on ne les voit plus.
Les centristes bayrou les a enterré, il va perdre tous ses mandats.
Les lr plus personne comme d'habitude ne sait qui est le chef et quelle est leur ligne directrice.
Les macronistes ont fait leur petit tour, ont mis la France à plat, adieu.
Conclusion ça ne laisse plus grand monde pour qui voter, ça devient de plus en plus difficile de se motiver à aller dans les urnes, mais c'est là-dessus que macron a toujours joué...

Il reste le RN avec Jordan ...

Bonux le 16/02/2026 à 12:17

Et Bompard, Baudruchon et la clique qui, hier, affirmaient tels des coqs qu'il n'avait rien a voir dans tout cela......
Ces gens là sont a gerber, comme leur idéologie.

Ex Précisions le 16/02/2026 à 12:08

On verra ce que le procureur dira à 16h, mais s'il a été suspendu c'est bien qu'il est impliqué.
L'étau se resserre autour de lfi, je ne comprend même pas comment on peut autoriser un parti qui prône la haine de son prochain.
Le ps est définitivement mort après leur rapprochement des macronistes à l'Assemblée.
L'effet de mode pastèques est terminé et ce n'est pas trop tôt.
Les cocos et autres divers gauche on ne les voit plus.
Les centristes bayrou les a enterré, il va perdre tous ses mandats.
Les lr plus personne comme d'habitude ne sait qui est le chef et quelle est leur ligne directrice.
Les macronistes ont fait leur petit tour, ont mis la France à plat, adieu.
Conclusion ça ne laisse plus grand monde pour qui voter, ça devient de plus en plus difficile de se motiver à aller dans les urnes, mais c'est là-dessus que macron a toujours joué...

De toute évidence le 16/02/2026 à 12:06
Où es tu? a écrit le 16/02/2026 à 11h58

LFI69, statu quoi total.... En congés à Gaza plage? 🤣🤣🤣

LFI69 relit avec délectation ce que faisait la Sturmabteilung (SA Allemande) en se demandant quel autre citoyen (juif ou résistant à la haine LFI) il va pouvoir attaquer sous prétexte du parti socialiste des travailleurs de Mélenchon..... (NSDAP, ça vous rappelle quelque chose ?)

Bouli347 le 16/02/2026 à 12:02

Et le chef de la meute qu'on voit sur la photo ? Rien ? Il a encore le droit de nuire à la France et aux français ?

Où es tu? le 16/02/2026 à 11:58

LFI69, statu quoi total.... En congés à Gaza plage? 🤣🤣🤣

réalité le 16/02/2026 à 11:55

c'est LFI qu'il faut exclure de "l'arc républicain" de la France tout cour

Petite Ortie le 16/02/2026 à 11:55

C'est que le début de la disgrâce...

ordrejuste le 16/02/2026 à 11:51

Il est effectif que cet individu était bien présent sur les lieux et continu à être un dirigeant de la jeune garde très actif.
C'est pour cette raison qu'il s'est empressé de faire intervenir son avocat.
Le fait que le parti LFI a adoubé certaines personnalités lui fait porter une responsabilité importante dans ce qui s'est passé.

Lolotoooo le 16/02/2026 à 11:45

Et pour son maitre et mentor ?

Catalan le 16/02/2026 à 11:44

il n y a pas de fumée sans feu

Chris6969699 le 16/02/2026 à 11:43

Une bonne chose de faite.

