S'il avait déclaré se mettre en retrait de ses fonctions d'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dit Jef, est désormais officiellement suspendu. Yaël Braun-Pivet a annoncé avoir appliqué l'article 3 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, la présidente de l'Assemblée nationale restreint ainsi les droits d'accès à l'hémicycle du collaborateur politique.
"Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entrainer un trouble à l'ordre public", poursuit-elle.
Elle précise dans son communiqué que "toute autre mesure susceptible d'être prise ne peut l'être que par son député-employeur".
Grand ami de Raphaël Arnault avec qui il pilotait la Jeune Garde à Lyon, Jacques-Elie Favrot est accusé nommément par des témoins de l'agression de Quentin jeudi. Dans un communiqué dévoilé par son avocat Me Bertrand Sayn dimanche, l'antifa devenu assistant parlementaire avait nié son implication dans les coups donnés au militant nationaliste, ne s'exprimant toutefois pas sur le fait qu'il soit ou non présent sur place.
On ignore encore s'il fait partie des suspects "identifiés" par les enquêteurs, potentiellement placés en garde à vue ces dernières heures. Le procureur de la République de Lyon Thierry Dran doit donner une conférence de presse ce lundi à 16h.
À la suite du décès de Quentin à Lyon et au regard de témoignages mentionnant M. Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député Raphaël Arnault, j'ai décidé, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l’enquête judiciaire, de suspendre ses droits d'accès à… pic.twitter.com/9j61obEvEr— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) February 16, 2026
a la rate les responsables LFI et leurs collabos ce sont eux les fachos !!!! rip quentinSignaler Répondre
Il reste les patriotes réunis sous la bannière RN - UDR...Signaler Répondre
Les faits :Signaler Répondre
Des membres de la jeune garde/éteignons la flamme ont lynché et tué
LFI a participé à moultes rassemblements avec la Jeune Garde
LFI a contesté leur dissolution
LFI a fait elire leur leader pourtant fiché S et avec un procès en cours (qui vient d'ailleurs le condamner définitivement il y a peu)
Mais LFI ne se sent absolument pas responsable !!!
Et après ils sont capables de dire que le Rn est complice de Daesh car un EX RN a vendu des armes a un mec qui a revendu a un autre puis un autre puis a Coulibaly...
Et la fin définitive de LFI, on espère.... interdiction nécessaire.Signaler Répondre
de profil...c est pas laferriere l'ecolo?..il frequente?Signaler Répondre
Il reste le RN avec Jordan ...Signaler Répondre
Et Bompard, Baudruchon et la clique qui, hier, affirmaient tels des coqs qu'il n'avait rien a voir dans tout cela......Signaler Répondre
Ces gens là sont a gerber, comme leur idéologie.
On verra ce que le procureur dira à 16h, mais s'il a été suspendu c'est bien qu'il est impliqué.Signaler Répondre
L'étau se resserre autour de lfi, je ne comprend même pas comment on peut autoriser un parti qui prône la haine de son prochain.
Le ps est définitivement mort après leur rapprochement des macronistes à l'Assemblée.
L'effet de mode pastèques est terminé et ce n'est pas trop tôt.
Les cocos et autres divers gauche on ne les voit plus.
Les centristes bayrou les a enterré, il va perdre tous ses mandats.
Les lr plus personne comme d'habitude ne sait qui est le chef et quelle est leur ligne directrice.
Les macronistes ont fait leur petit tour, ont mis la France à plat, adieu.
Conclusion ça ne laisse plus grand monde pour qui voter, ça devient de plus en plus difficile de se motiver à aller dans les urnes, mais c'est là-dessus que macron a toujours joué...
LFI69 relit avec délectation ce que faisait la Sturmabteilung (SA Allemande) en se demandant quel autre citoyen (juif ou résistant à la haine LFI) il va pouvoir attaquer sous prétexte du parti socialiste des travailleurs de Mélenchon..... (NSDAP, ça vous rappelle quelque chose ?)Signaler Répondre
Et le chef de la meute qu'on voit sur la photo ? Rien ? Il a encore le droit de nuire à la France et aux français ?Signaler Répondre
LFI69, statu quoi total.... En congés à Gaza plage? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
c'est LFI qu'il faut exclure de "l'arc républicain" de la France tout courSignaler Répondre
C'est que le début de la disgrâce...Signaler Répondre
Il est effectif que cet individu était bien présent sur les lieux et continu à être un dirigeant de la jeune garde très actif.Signaler Répondre
C'est pour cette raison qu'il s'est empressé de faire intervenir son avocat.
Le fait que le parti LFI a adoubé certaines personnalités lui fait porter une responsabilité importante dans ce qui s'est passé.
Et pour son maitre et mentor ?Signaler Répondre
il n y a pas de fumée sans feuSignaler Répondre
Une bonne chose de faite.Signaler Répondre