S'il avait déclaré se mettre en retrait de ses fonctions d'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dit Jef, est désormais officiellement suspendu. Yaël Braun-Pivet a annoncé avoir appliqué l'article 3 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, la présidente de l'Assemblée nationale restreint ainsi les droits d'accès à l'hémicycle du collaborateur politique.

"Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entrainer un trouble à l'ordre public", poursuit-elle.

Elle précise dans son communiqué que "toute autre mesure susceptible d'être prise ne peut l'être que par son député-employeur".

Grand ami de Raphaël Arnault avec qui il pilotait la Jeune Garde à Lyon, Jacques-Elie Favrot est accusé nommément par des témoins de l'agression de Quentin jeudi. Dans un communiqué dévoilé par son avocat Me Bertrand Sayn dimanche, l'antifa devenu assistant parlementaire avait nié son implication dans les coups donnés au militant nationaliste, ne s'exprimant toutefois pas sur le fait qu'il soit ou non présent sur place.

On ignore encore s'il fait partie des suspects "identifiés" par les enquêteurs, potentiellement placés en garde à vue ces dernières heures. Le procureur de la République de Lyon Thierry Dran doit donner une conférence de presse ce lundi à 16h.