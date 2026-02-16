Un box rempli de vélos et motos volés découvert près de Lyon : reconnaissez-vous votre deux-roues ?

C’est une découverte qui pourrait permettre à plusieurs propriétaires de retrouver leur bien. Dans le cadre d’une enquête judiciaire, les militaires de la Gendarmerie nationale, affectés à la brigade de Neuville-sur-Saône, ont procédé le 12 février 2026 à une perquisition dans un box. À l’intérieur, ils ont mis au jour une dizaine d'engins susceptibles de provenir de vols.

Selon la publication de la gendarmerie du Rhône, les investigations ont permis de découvrir des vélos électriques, des VTT, des vélos de course ainsi que des trottinettes. Certains étaient "parfois démontés et conditionnés, laissant supposer une expédition vers l’étranger."

Les enquêteurs ont également retrouvé des motos de type gros trails, particulièrement prisées des voleurs, démontées en pièces détachées.

Un receleur a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent désormais afin d’identifier les victimes et restituer les biens à leurs propriétaires légitimes.

Dans une vidéo diffusée sur leurs réseaux sociaux, les gendarmes montrent l’ensemble des vélos, trottinettes et motos découverts dans le box.

La gendarmerie invite ainsi toute personne ayant été victime d’un vol de vélo, de trottinette ou de moto récemment dans le Rhône ou dans les départements limitrophes à se rapprocher de la brigade de Neuville-sur-Saône, munie de tout élément permettant l’identification du bien, comme une facture, un numéro de série, des photographies ou un dépôt de plainte.

Les victimes peuvent se rendre directement à la brigade située 5 chemin du Gorgeat à Neuville-sur-Saône.