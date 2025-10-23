Lyon : un contrôle de grande ampleur pour sensibiliser vélos et trottinettes avant le passage à l’heure d’hiver

À l’approche du passage à l’heure d’hiver, prévu ce dimanche, la préfecture du Rhône a mené ce mercredi une opération de sensibilisation à destination des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes.
Menée à l’heure de pointe, aux alentours de 17h30, à l’angle du pont Lafayette et du quai Augagneur, cette action rassemblait policiers nationaux, municipaux et bénévoles du réseau de sécurité routière. Objectif : rappeler les règles élémentaires de visibilité et de prudence avant l’entrée dans la saison hivernale.
Écouteurs, feux, équipements : tout était passé au crible. Mais, cette fois, pas de sanction. "C’est un contrôle qui a été lancé par l’État, avec les forces de sécurité intérieure donc la police municipale et la police nationale à l’approche du changement d’heure, car on se rend compte chaque année que le changement d’heure est une source d’accident supplémentaire", explique Lucas Turgis, sous-préfet du Rhône, présent sur place.
Une hausse de 40%
Le représentant de l’État ajoute : "On a chiffré une augmentation de 40 % des accidents sur la semaine qui suit le changement d’heure donc c’était extrêmement important pour nous de faire ce contrôle tourné sur la prévention."
L’attention s’est concentrée sur les deux-roues, dont la visibilité diminue à la tombée du jour. "Le changement d’heure, c’est moins de visibilité, en conséquence l’un des objectifs de ce contrôle, c'est d’insister sur le fait que les utilisateurs des vélos et des trottinettes notamment doivent se rendre visibles et porter des gilets," a insisté le sous-préfet.
Il a également rappelé les obligations en vigueur : "Sur les vélos : feux à l’avant et à l’arrière, catadioptres, casque pour les personnes de moins de 12 ans, mais c’est aussi rappeler des règles qui ne sont pas forcément obligatoires, mais conseillées comme le port du casque pour les adultes."
L’opération s’est déroulée dans un carrefour très fréquenté aux heures de pointe, où la circulation des modes doux s’apparente parfois à une course au feu vert. Pour Lucas Turgis, la prévention reste prioritaire : " Il y a eu 54 morts sur les routes du Rhône, c’est 10 de plus que l’an dernier à date, donc on a une augmentation importante. Et je voudrais signaler qu’on a eu 4 morts par trottinette cette année contre 2 l’an passé, donc il y a une vraie augmentation, c’est un vrai sujet de préoccupation."
Avant de prévenir : "Il y a réellement un effort qu’on a souhaité faire en matière de prévention aujourd’hui, sachant que par la suite, nous passerons évidemment par de la verbalisation si des infractions étaient constatées."
Aux côtés des forces de l’ordre, les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) distribuaient conseils et accessoires réfléchissants. "Nous, nous sommes des bénévoles, on nous appelle des IDSR, explique Michel. On vient aider pour prêcher la bonne parole et dire aux gens : équipez-vous ! Ne faites pas ci, ne faites pas ça et soyez visibles quand la nuit va arriver. Et surtout, respectez les piétons et le code de la route..."
Tout simplement parce que il y a un comportement que l'on veut limiter : Utilisation de voiture en ville Et un comportement que l'on veut promouvoir : Utilisation des modes doux.Signaler Répondre
C'est comme pour le port du casque obligatoire qui serait utile d'un point de vue santé publique mais ou les études ont montré un fort impact négatif sur la pratique des modes doux.
Il faut donc arbitrer entre les conséquences en termes de sécurités, de pollution et de santé pour choisir la meilleurs politique a mener. Le choix n'est pas forcement simple ni évident...
( Par exemple pour le casques : Effet sur la santé du non port du casque mais aussi de la hausse de la pollution si baisse de la pratique du vélo )
En l'occurrence la municipalité est dans une optique de promotion du vélo, elle limite donc les contraintes pour favoriser son développement.
Tous ces chiffres omettent volontairement le nombre de blessés plus ou moins graves liés à cette pratique inconsciente et non encadrée du vélo en ville. Ces blessés engorgent la médecine de ville et les urgences avec des accidents qui surviennent tout seuls : chute sur des feuilles aboutissant à une suspiscion de trauma cranien, entorses, fractures... On parle des morts mais moins des gens qui sont arrêtés suite à ces accidents, qui perdent de l'argent et coûtent des indemnités à la sécu. Un peu plus de sécurité et de représsion (comme c'est fait pour les voitures) améliorerait beaucoup les choses.Signaler Répondre
