Ce week-end aura lieu le passage à l'heure d'hiver

Pour éviter d'être pris au dépourvu par le changement d'heure (et non quand la bise fut venue), LyonMag vous rappelle que, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29, l'heure change !

Et pour vous épargner le sempiternel questionnement du "une heure avant" ou "une heure après", on élucide pour vous ce mystère : ce week-end, c'est bien d'une heure qu'il faudra reculer, oui reculer, vos montres.

Petit cas pratique : à 7 heures du matin dimanche, heure à laquelle on espère que vous dormirez encore, il sera en réalité 6 heures. On gagne une heure de sommeil en plus. La vie est belle, non ?