Un dispositif de viabilité pour sécuriser les routes du Rhône pendant l’hiver

Présenté ce vendredi, ce plan a pour but de maintenir le réseau routier départemental praticable pour les différents usagers. Saler les routes, couper des arbres tombés, déblayer les objets encombrants sont des tâches nécessaires pour la bonne circulation. Pour ce faire, sur l’ensemble du territoire, 250 agents sont mobilisés pour 2872 kilomètres de routes. Durant l’hiver 2021, plus de 4000 tonnes de sel ont été déversées.

Pour réussir à maintenir le département dans un état praticable, ce sont 17 stations météos réparties dans tout le Rhône. Dès lors qu’une intervention est nécessaire, l’un des 55 camions équipés de lames est envoyé sur place. Le Département se félicite de travailler main dans la main avec la gendarmerie, les pompiers ou les transporteurs du Rhône.

"Anticiper, partir plus tôt, rouler plus doucement" pour plus de sécurité

Malgré les actions de la collectivité, le vice-président du Rhône délégué à la Voirie Patrice Verchère demande aux usagers de faire un effort : "Il faut anticiper quand il y a de la neige, partir plus tôt pour rouler plus doucement." Le plus gros risque pour le Département est qu’un usager "crée un accident à cause d’une mauvaise conduite ou d’un mauvais équipement".

Même si la loi Montagne II entrée en vigueur début novembre doit obliger les véhicules à avoir des pneus adaptés, la responsabilité reste sur les conducteurs : "C’est une chose de se bloquer soi-même, une autre de bloquer les autres."

Pour l’occasion, 289 panneaux ont été installés pour signaler les zones où les protections hivernales sont nécessaires. Cette opération a coûté plus de 55 000 euros.

A.C.