RichesMonts lance les soirées Raclette à Lyon !

La marque de fromage fête ses 50 ans cette année. À cette occasion, RichesMonts lance Hot Spots, avec au programme des animations, des DJ sets et évidemment des dîners raclette géants le tout accompagné d’une scénographie immersive.

La marque vous donne rendez-vous jusqu’à dimanche au Victoria Hall, dans un ancien hôtel particulier.

Les gourmands pourront profiter de deux menus. Tout d’abord le midi avec une carte revisitée par le chef Denis Pasdeloup : Cordon bleu raclette maison, Tataki de bœuf et espuma à la raclette aux 3 poivres, Saucisses pormonier et croziflette et bien d’autres assiettes fondantes. Entrée + plat + dessert à 30€ / entrée + plat ou plat + dessert à 25€.

Un décor de chalet d’hiver

Le soir, c’est une soirée raclette comme à la maison à partager avec les copains ou la famille, avec charcuteries, pommes de terre en robe des champs, et tout ça à volonté, dans un décor de chalet d’hiver ! La soirée Hot Spots est à 35€ par personne (12€ pour les enfants de moins de 10 ans) et comprend le dîner raclette à volonté. Boissons et desserts ne sont pas inclus.

Vous avez seulement une envie de picorer ? Une planche à partager sera proposée.

Ensuite on file à l’étage où se cache un bar lounge, toujours dans une ambiance chalet d’hiver. Au bar, vous pourrez profiter du drink Signature RichesMonts, pas de raclette dans le verre mais une boisson qui sent bon l’hiver ! : Le Génépi Spritz, à base de génépi infusé au sapin, Prosecco et eau gazeuse (12 €). En deuxième partie de soirée, c’est animation blind test pour les plus motivés et DJ set gratuits, jusqu’à la fermeture.