Rhône : la gendarmerie appelle à la prudence après le changement d’heure

Chaque année, ce changement d’heure et la baisse de luminosité engendrent un pic d’accidentalité, notamment le soir. Des accidents impliquants des piétons, des cyclistes ou encore des utilisateurs de trottinettes qui surviennent notamment entre 7h et 9h et entre 17h et 19h.

"Un phénomène qui s'explique par la nuit qui s'abat plus tôt et donc en période de pointe, lorsque les usagers de la route sont les plus nombreux et les plus fatigués" selon le capitaine Bruno Mangel, de l’escadron départemental de Sécurité Routière du Rhône, composé de 78 militaires. Le gendarme expérimenté déplore "déjà plusieurs dizaines d’accidents impliquants un public vulnérable depuis le début de l’année 2021, dont 37 piétons". Un bilan qui ne prend en compte que la zone gendarmerie du département.

Pour circuler en toute sécurité, le capitaine Bruno Mangel prône plusieurs bons conseils, "à commencer par bien porter un gilet rétroréfléchissant, pour rappel obligatoire la nuit pour les utilisateurs de trottinette, d’éviter les vêtements sombres et évidemment de respecter le code de la route, et notamment les feux".

Côté automobilistes, la Sécurité Routière recommande aux automobilistes de faire attention aux "trous noirs", le passage d'une zone éclairée à un espace plus sombre où un piéton peut se trouver.