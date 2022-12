Les panneaux publicitaires allumés la nuit ? C’est fini dans la Métropole de Lyon !

Vous ne verrez bientôt plus des publicités lumineuses la nuit. La Métropole de Lyon et JCDecaux ont décidé de "participer à l’effort collectif de réduction de la consommation énergétique" en éteignant à partir de ce mercredi de 1h à 6h l’ensemble des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain.

"2240 mobiliers urbains sont concernés : 1600 abris voyageurs publicitaires et 640 Mobiliers Urbains d’Informations", précise la collectivité lyonnaise qui prend les devants sur le décret relatif à l’extinction entre 1h et 6h fu matin des publicités et enseignes lumineuses publié en octobre dernier au Journal Officiel. La mise en application de ce décret est prévue dans toute la France à compter du 1er juin 2023.

"L’extinction des mobiliers urbains est une mesure concrète du plan global de sobriété énergétique de la Métropole de Lyon. Elle contribuera à diminuer notre consommation énergétique, et ainsi limiter le recours aux énergies fossiles et le risque de coupures d’électricité pour les habitants et les entreprises", a réagi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.