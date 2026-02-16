Les Coulisses du Grand Lyon

Etienne Blanc : "Il y a un risque de pressions des narcotrafiquants sur les candidats aux municipales"

Etienne Blanc, sénateur LR du Rhône, est l’invité ce lundi d'Alexis André, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Etienne Blanc, à l'origine d'une commission parlementaire très commentée sur les narcotrafiquants, voit dans les élections municipales une occasion rêvée pour ces derniers de faire pression pour protéger leur business.

"Un maire, c'est celui qui installe les caméras dans une ville, qui les déplace. C'est celui qui a autorité sur la police municipale. Qui attribue des logements, et on sait que les narcotrafiquants ont besoin de logements pour faire leur business dans certains quartiers. Donc faire pression sur un maire et encore mieux, intégrer un conseil municipal, pour les narcotrafiquants, c'est quelque chose de très important", indique le sénateur, qui a prévenu le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Les préfectures redoubleront de vigilance sur les colistiers des différents candidats, pour leur signaler la présence éventuelle de proches de narcotrafiquants.

Selon Etienne Blanc, "ça peut toucher toutes les villes".

L'ancien candidat aux municipales 2020 à Lyon revient aussi sur les alertes des services de renseignement sur la percée de l'islamisme : "Les Frères musulmans sont d'une habileté extraordinaire. Ils avancent masqués. Leur projet, il est écrit, il est clair, ils le revendiquent d'ailleurs, c'est de transformer la France".

Selon lui, ce nouveau rapport alarmant n'a pas fait de bruit car le problème est peu visible : "On avance masqué, l'objectif est affiché mais la méthode ne l'est pas. Donc c'est extrêmement discret, c'est de l'entrisme, c'est de l'influence, mais c'est très bien organisé".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 16/02/2026 à 13:19

Le lien vers ce rapport, avec des villes et des noms ?
Ce n'est pas étonnant du tout sur le fond.

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 16/02/2026 à 13:15

IL donne des leçons aujourd'hui alors qu'il n a même pas été fichu de se faire élire face à DOUCET en 2020 .. c 'est dire si il est bon ....
en plus en se présentant au SENAT hors liste à l époque LR il a fait perdre un siège à la droite ... pitoyable

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 16/02/2026 à 13:04

Correction : il n'y a pas un risque, IL Y A !

Signaler Répondre

