Etienne Blanc : "Il y a un risque de pressions des narcotrafiquants sur les candidats aux municipales"

Etienne Blanc, à l'origine d'une commission parlementaire très commentée sur les narcotrafiquants, voit dans les élections municipales une occasion rêvée pour ces derniers de faire pression pour protéger leur business.

"Un maire, c'est celui qui installe les caméras dans une ville, qui les déplace. C'est celui qui a autorité sur la police municipale. Qui attribue des logements, et on sait que les narcotrafiquants ont besoin de logements pour faire leur business dans certains quartiers. Donc faire pression sur un maire et encore mieux, intégrer un conseil municipal, pour les narcotrafiquants, c'est quelque chose de très important", indique le sénateur, qui a prévenu le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Les préfectures redoubleront de vigilance sur les colistiers des différents candidats, pour leur signaler la présence éventuelle de proches de narcotrafiquants.

Selon Etienne Blanc, "ça peut toucher toutes les villes".

L'ancien candidat aux municipales 2020 à Lyon revient aussi sur les alertes des services de renseignement sur la percée de l'islamisme : "Les Frères musulmans sont d'une habileté extraordinaire. Ils avancent masqués. Leur projet, il est écrit, il est clair, ils le revendiquent d'ailleurs, c'est de transformer la France".

Selon lui, ce nouveau rapport alarmant n'a pas fait de bruit car le problème est peu visible : "On avance masqué, l'objectif est affiché mais la méthode ne l'est pas. Donc c'est extrêmement discret, c'est de l'entrisme, c'est de l'influence, mais c'est très bien organisé".

