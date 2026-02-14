Lynchage de Quentin à Lyon : Rima Hassan condamne des faits "extrêmement graves et inacceptables"

Jeudi 12 février, des affrontements ont éclaté dans le 7e arrondissement de Lyon entre militants antifascistes et militants identitaires, présents aux côtés du collectif d’extrême droite Némésis, en marge d’une conférence donnée par Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Un jeune homme de 23 ans, Quentin, se trouve aujourd’hui en état de mort cérébrale. Une enquête pour violences aggravées est en cours.

L’eurodéputée Rima Hassan a réagi ce vendredi 13 février en fin d’après-midi. "J’ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin, actuellement entre la vie et la mort à la suite d’un affrontement survenu hier à Lyon entre des militants antifascistes et des militants identitaires, présents aux côtés du collectif d’extrême-droite Némésis, venus perturber la conférence à laquelle j’étais invitée à participer par les étudiants de Sciences Po.”

Elle précise également : “Pour chacun de mes déplacements, le seul et l’unique service d’ordre avec lequel je collabore et qui m’accompagne est celui de La France insoumise qui n’a jamais recours à la violence et qui n’est en aucun cas impliqué dans ces affrontements.”

Et conclut : “Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Les personnes responsables de ces violences doivent rendre des comptes dans les plus brefs délais pour que justice soit faite.”

"Un lynchage gratuit"

Pour rappel, dans un communiqué diffusé vendredi soir, l’avocat de Quentin et de sa famille, Me Fabien Rajon, a souhaité préciser que : “Le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre et qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire.”

Cette précision intervient alors que le collectif féministe Némésis avait évoqué dans un premier temps qu’ "un membre de notre sécurité" se trouvait entre la vie et la mort.

L’avocat conteste également l’idée d’un affrontement symétrique entre deux groupes rivaux. "La thèse de la simple rixe entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits : il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus, en surnombre et armés, qui se seraient acharnés sur la victime isolée."