Elections européennes : Rima Hassan à Vénissieux ce jeudi pour un meeting très attendu

Colistière de Manon Aubry pour les élections européennes, Rima Hassan n’en finit pas de prendre la lumière, récoltant les louanges de son camp et les critiques de ses opposants.

La juriste et activiste pour la cause palestinienne sera en meeting à Vénissieux ce jeudi à 19h. Aux côtés de la présidente du groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale Mathilde Panot et du député du Rhône Idir Boumertit, Rima Hassan s’exprimera depuis la salle Irène Joliot-Curie, lieu municipal aux méthodes de location étranges dont LyonMag s’est fait l’écho.

A noter que mardi soir, lors d'une réunion publique à Bézons, Rima Hassan a déploré la présence de manifestants du collectif "Nous Vivrons" opposés à l'antisémitisme et qui ont tenté de bloquer l'accès à la salle. Si les forces de l'ordre rhodaniennes resteront en alerte, on ne sait pas encore s'ils reproduiront cette action à Vénissieux ce jeudi.

Rima Hassan et Mathilde Panot montent donc ensemble sur une scène dans la Métropole de Lyon, quelques jours après avoir été entendues pour "apologie du terrorisme". Mardi matin, un millier de personnes s’était rassemblé à Paris pour soutenir la colistière à sa sortie du palais de justice.

Il est notamment reproché à Rima Hassan d’avoir qualifié de "légitime" l’action menée par le Hamas comme vu et entendu dans un extrait d’une interview au média Le Crayon. Extrait que l’intéressée juge tronqué.