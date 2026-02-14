"70 animaux tués chaque minute" : L214 interpelle les candidats aux municipales à Lyon

À l’approche des élections municipales de mars 2026, la question de la condition animale s’invite dans le débat lyonnais. L’association L214 annonce une mobilisation à Lyon, ce samedi 14 février, afin d’interpeller les candidats sur leur engagement, ou leur absence d’engagement, en faveur de la réduction du nombre d’animaux tués pour l’alimentation de la ville.

Cette action s’inscrit dans une campagne nationale menée simultanément dans 35 villes, dans le cadre du Sauvetage du siècle, initiative portée par L214 pour inciter les collectivités locales à modifier leurs politiques alimentaires.

Selon les chiffres avancés par l’association, 210 millions d’animaux auraient été tués pour l’alimentation de la ville depuis le début du mandat municipal en 2020. "Chaque minute qui passe, 70 animaux sont abattus pour l’alimentation de Lyon", souligne L214 dans son communiqué.

Déjà en octobre 2025, l’association avait questionné le maire sortant Grégory Doucet sur ce bilan. À un mois du scrutin, elle appelle désormais l’ensemble des candidats à s’engager à faire mieux que lors du mandat écoulé.

Un compteur humain en plein centre-ville

Pour rendre ces chiffres visibles, les bénévoles de L214 organiseront ce samedi une action symbolique place de la Comédie, entre 14h30 et 16h30. Ils déploieront un "compteur humain" faisant défiler en temps réel le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire lyonnaise depuis 2020, accompagnés de panneaux et banderoles.

Pour répondre à cette attente, L214 appelle plusieurs candidats lyonnais — Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert, Anaïs Belouassa-Cherifi, Georges Képénékian, Delphine Briday, Alexandre Dupalais et Raphaël Mizony — à signer la charte du Sauvetage du siècle, déjà signée par Grégory Doucet en octobre dernier.

Cette charte prévoit notamment l’instauration de deux journées végétariennes hebdomadaires dans les cantines scolaires, l’exclusion progressive des produits issus de l’élevage intensif des achats publics, ou encore la présence systématique d’une offre végétale lors des réceptions officielles.

Pour Mila Sanchez, chargée de campagnes chez L214, le message adressé aux candidats est sans ambiguïté : "Notre message aux candidats est clair : s’ils espèrent remporter la course à la mairie, ils ne peuvent plus faire l’impasse sur les animaux tués pour l’alimentation de la ville. Le rythme effréné auquel vaches, poulets, cochons, poissons et tant d’autres sont abattus n’est plus tenable en termes de souffrance pour ces animaux, en termes écologiques ou même sanitaires".