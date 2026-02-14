LOU-Montauban : regagner à Gerland et confirmer la dynamique

Le Matmut Stadium va enfin retrouver le TOP 14. Après plusieurs semaines sans match à domicile, le LOU Rugby s’apprête à accueillir l’US Montauban ce samedi 14 février à 16h35. Portés par une victoire référence sur la pelouse du Stade Rochelais, les hommes de Karim Ghezal veulent confirmer la dynamique… et surtout se réconcilier avec leur public.

Car le constat est clair, les dernières prestations à domicile n’ont pas été à la hauteur. Guillaume Marchand ne s’en cache pas : "C’est un match de fond du tableau. C’est le genre de match où la victoire suffit. On n’est pas dans une position où on peut commencer un match en visant le bonus offensif".

Le joueur lyonnais a insisté sur l’essentiel : "Le principal objectif, c’est de faire un bon match dans la conduite et de gagner. Reprendre un peu de plaisir chez nous, parce que ça fait quelques temps qu’on sort de ce terrain la tête en bas et qu’on n’est pas fiers de nous".

Toujours collé à la 12e place, le LOU doit regarder derrière avant de penser plus haut. Martin Méliande a indiqué : "Le top 6 pour l’instant, on n’y pense pas trop. Il faut surtout continuer à regarder derrière parce qu’on sait qu’avec Montauban et Perpignan, on est vraiment les trois du fond de la classe".

"On a fait deux belles prestations à l’extérieur, mais maintenant il va falloir faire des belles prestations à domicile", a-t-il poursuivi.

Si Montauban occupe la dernière place, les Lyonnais refusent tout excès d’assurance : "Le plus gros biais, ce serait un excès de confiance et les prendre de haut. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. On a fait une semaine très sérieuse", a indiqué le joueur.

De son côté, Rachid Ghezzal voit dans cette série de six réceptions sur les dix derniers matchs une opportunité majeure : "C’est un match déjà devant notre public. On n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer à domicile avec neuf déplacements sur les seize premiers matchs. Sur les dix derniers, on va en recevoir six, donc à nous de faire en sorte que ce soit un vrai atout. Le plaisir, ça passe par du combat, de l’engagement, de la conquête. Il faut une équipe costaud, qui colle à ses supporters et à l’énergie des gens derrière nous. Aujourd’hui, on doit voir ces matchs à domicile comme une force et tout faire pour créer des souvenirs positifs ici".