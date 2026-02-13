Politique

Jeune nationaliste lynché à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) "condamne sans ambiguïté toute violence physique" - LyonMag

Après les agressions de militants d'ultra-droite en marge de la venue à Lyon de Rima Hassan, La France Insoumise répond aux accusations. Alors qu'une victime est en état de mort cérébrale, Anaïs Belouassa-Cherifi condamne "toute violence physique".

La France Insoumise a-t-elle légitimé la violence contre l'extrême et l'ultra-droite ? La question risque de se poser ces prochains jours, après l'agression de deux militants identitaire et nationaliste, dont un jeune homme aujourd'hui en état de mort cérébrale.

Les victimes accusent notamment la Jeune Garde, le groupuscule antifa du député lyonnais Raphaël Arnault, largement soutenu par les insoumis.

Dans un communiqué, la candidate aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi revient sur ce drame. "Un jeune homme se trouve aujourd'hui dans un état grave, et nos pensées vont à lui et à ses proches. La France Insoumise condamne sans ambiguïté toute violence physique comme elle l'a toujours fait", écrit la députée du Rhône.

Anaïs Belouassa-Cherifi conclut en estimant que "seule" l'enquête "permettra d'établir précisément les circonstances et les responsabilités".

De son côté, Alexandre Dupalais (UDR-RN) accuse "des militants LFI" d'être à l'origine de ce drame. "Les responsables de LFI et de ces milices qui tuent doivent être immédiatement déférés devant la justice", conclut le candidat qui a suspendu sa campagne.

avatar
Excuse bidon le 14/02/2026 à 23:05

Vos excuses sont à l'image de votre haine c'est-à-dire inexistantes


avatar
Tatons le 14/02/2026 à 19:07
La Rance Infecte !!!!!!!!!!! a écrit le 13/02/2026 à 18h35

LFI classée à l'"extrème gauche. Enfin !

Vous allez mettre encore plus en colère si vous le traitez ultra gauchiste 😭😭😭🤬


avatar
oui le 14/02/2026 à 17:04
RN69 a écrit le 14/02/2026 à 10h58

Il n’y a que le RN pour sortir de toute cette m..

seule solution pour sortir par le haut


avatar
çà echauffe le 14/02/2026 à 14:26

les esprits à desseins ,et puis apres çà compatit..quelle hypocrisie


avatar
Cohérence ?? le 14/02/2026 à 13:12

C’est exact, il me semble : verbalement, LFI a à quelques reprises condamné la violence physique…

Ce qui est totalement contradictoire avec le fait d’investir un type comme Raphael Arnault, par exemple !!


avatar
RN69 le 14/02/2026 à 10:58

Il n’y a que le RN pour sortir de toute cette m..


avatar
caillou le 14/02/2026 à 10:50

En quoi science po est elle utile a notre société ? L ena existe encore ?


avatar
caillou le 14/02/2026 à 10:47

Avoir l honneur de tuer .grâce a ces mots et maintenant les gestes
Incitation a la haine comme a l assemblée .


avatar
hue coyotte le 14/02/2026 à 08:36
MARKL a écrit le 13/02/2026 à 18h22

Il faut dissoudre LFI.

L'extrême gauche déteste la France

LFI ,parti islamiste et de racailles


avatar
Makarena le 14/02/2026 à 08:10
Société démoniaque., a écrit le 14/02/2026 à 07h35

La bête immonde se cache justement là où ont ne l’attend pas ! Pour faire diversions et deviser des personnes pour qu’elles en arrivent ´ à se HAÏR les unes er les autres ´ . Qui profitent du crime ? Qui médiatise la Division ? Qui entretient la misère et diffuse son venin via les médias qu’ils dirigent ?

Quand une société accepte l’union contre nature de deux hommes ou de deux femmes , elle est déjà gangrenée par le diable et ses démons qui œuvres en son sens .


avatar
Société démoniaque., le 14/02/2026 à 07:35
La bête immonde a écrit le 13/02/2026 à 17h44

Décrire une situation abjecte n'a rien d'abject sauf pour les personnes comme vous qui sont abjectes en inversant les valeurs.

La bête immonde se cache justement là où ont ne l’attend pas ! Pour faire diversions et deviser des personnes pour qu’elles en arrivent ´ à se HAÏR les unes er les autres ´ . Qui profitent du crime ? Qui médiatise la Division ? Qui entretient la misère et diffuse son venin via les médias qu’ils dirigent ?


avatar
au suivant du suivant le 14/02/2026 à 06:39

C'est la vie


avatar
GAD le 13/02/2026 à 23:02

LFI soutient et encourage les antifas , mais cette députée LFI " condamne sans ambiguïté toute violence physique " .
Quelle hypocrisie !


avatar
Pedrodelacroucha le 13/02/2026 à 22:55

LFI Tue!!!!!!


avatar
Karl le 13/02/2026 à 22:49

Avec tous les actes des crasseux de gauche ( et je ne dis pas extrême gauche car la gauche elle même est à l'extrême), vous offrez la mairie à Aulas. J'espère seulement qu'il sera vraiment à droite, pas LR mais la vraie droite nationale.


avatar
La Rance Infecte ! le 13/02/2026 à 22:48
La meute a écrit le 13/02/2026 à 19h40

Les résultats de LFI aux municipales seront mauvais. Ce parti est dangereux.

Avec son classement à l'extrème gauche, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ! Pire le gourou de LFI se compare à Robespierre (guillotiné en 1794 après un an de Terreur et de massacres) CQFD !


avatar
lAutre le 13/02/2026 à 20:37

c'est pas la police qui tue mais les fascistes qui se nomment les antifa.

protégés par la presse et ceux qui valident les commentaires sur certains sites.


avatar
Watt le 13/02/2026 à 20:30

On rappelle qu'il y a 2 jours LFI a sorti un communiqué demandant de ne pas dissoudre la jeune garde.


avatar
La meute le 13/02/2026 à 19:40

Les résultats de LFI aux municipales seront mauvais. Ce parti est dangereux.


avatar
La Meute le 13/02/2026 à 19:29

La fachosphère c'est les verts, LFI, le NPA et la jeune guarde.

Cordon sanitaire avec ces criminels !


avatar
vieux-lyonnais le 13/02/2026 à 18:53
6mon a écrit le 13/02/2026 à 18h21

Le "camp d'en face" ne sort pas en meutes d'ultra violents défoncés au pétard et à la 8.6°C pour lyncher tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux.

ils sortent en meute imbibée, seule la marque de la bière change !


avatar
La Rance Infecte !!!!!!!!!!! le 13/02/2026 à 18:35
Anti gauchosphere a écrit le 13/02/2026 à 18h24

Rien de neuf, la gauchosphere est toujours aussi nauséabonde.

LFI classée à l'"extrème gauche. Enfin !


avatar
Tatin le 13/02/2026 à 18:33

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale les extrêmes gauchistes sont dans tous les coups foireux, et criminels !


avatar
forcément le 13/02/2026 à 18:32

Elle ne pouvait pas dire le contraire !


avatar
La Meute le 13/02/2026 à 18:32

La fachosphère c'est la gauche !


avatar
Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 18:24

Rien de neuf, la gauchosphere est toujours aussi nauséabonde.


avatar
MARKL le 13/02/2026 à 18:22

Il faut dissoudre LFI.

L'extrême gauche déteste la France


avatar
6mon le 13/02/2026 à 18:21
Mdr ! a écrit le 13/02/2026 à 17h29

Il n'y a plus d'arbitre.. ni plus d'instruction. Pas de face, pas d'honneur.
Alors quand ça cogne, bah ça cogne.
Cette fois celui-ci, la prochaine celui-là. Bientôt les années 30.

Maintenant le camp d'en face va réagir.. et ça ne s'arrêtera plus.
Ni gagnant ni gentil dans ces façons de faire.

Le "camp d'en face" ne sort pas en meutes d'ultra violents défoncés au pétard et à la 8.6°C pour lyncher tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux.


avatar
Le poids des mots le 13/02/2026 à 17:59
Ethan a écrit le 13/02/2026 à 17h15

Ce n'est pas un article sur le RN, vous vous êtes trompé.

Pourquoi vous parlez du RN alors que le sujet c'est LFI ? Quelle idée ? Ne reprochez par votre propre aveuglement et vos erreurs de jugement ce qui correspond au sujet, c'est quoi l'idée avec votre écran de fumée ? Vous refusez le réel ou refusez que des citoyens évoquent le réel ? Vous voulez mettre votre mentalité totalitaire en avant avec votre réaction grotesque ?


avatar
La bête immonde le 13/02/2026 à 17:44
CerisedeLyon a écrit le 13/02/2026 à 17h32

Vous êtes abject.

Décrire une situation abjecte n'a rien d'abject sauf pour les personnes comme vous qui sont abjectes en inversant les valeurs.


avatar
La seule réponse le 13/02/2026 à 17:40

Une claque électorale. Et 2027, le KO final.


avatar
praxisse le 13/02/2026 à 17:35
Mdr ! a écrit le 13/02/2026 à 17h29

Il n'y a plus d'arbitre.. ni plus d'instruction. Pas de face, pas d'honneur.
Alors quand ça cogne, bah ça cogne.
Cette fois celui-ci, la prochaine celui-là. Bientôt les années 30.

Maintenant le camp d'en face va réagir.. et ça ne s'arrêtera plus.
Ni gagnant ni gentil dans ces façons de faire.

Encore une façon de légitimer l’imposture idéologique et le terrorisme intellectuel (qui devient physique ?) de LFI et des “antifas".. Bravo.


avatar
CerisedeLyon le 13/02/2026 à 17:32
La bête immonde a écrit le 13/02/2026 à 17h07

Jeter de l'huile sur le feu depuis plusieurs années pour alimenter la haine et après dénoncer les conséquences.....odieux, abject ou infect ?

Vous êtes abject.


avatar
Mdr ! le 13/02/2026 à 17:29
Ex Précisions a écrit le 13/02/2026 à 17h13

Elle n'a qu'à voir avec son voisin député LFI Raphaël ce qu'il s'est passé, c'est son groupe à lui...

Il n'y a plus d'arbitre.. ni plus d'instruction. Pas de face, pas d'honneur.
Alors quand ça cogne, bah ça cogne.
Cette fois celui-ci, la prochaine celui-là. Bientôt les années 30.

Maintenant le camp d'en face va réagir.. et ça ne s'arrêtera plus.
Ni gagnant ni gentil dans ces façons de faire.


avatar
praxisse le 13/02/2026 à 17:25
La bête immonde a écrit le 13/02/2026 à 17h07

Jeter de l'huile sur le feu depuis plusieurs années pour alimenter la haine et après dénoncer les conséquences.....odieux, abject ou infect ?

aaah… donc on frappe des jeunes femmes et on tue des jeunes hommes, cela dans un but politique, et ça s’appelle les conséquences ? les conséquences, oui, de l’ultra-violence intrinsèque de votre mouvement qu’on pourra peut-être enfin bientôt qualifier de terroriste, comme aux US


avatar
Les Fachos Incultes le 13/02/2026 à 17:24

Tu condamnes mais tu encourages par tes propos haineux....

Il ne faut pas faire semblant d'être étonnée après.


avatar
GLOUGLOU 1er le 13/02/2026 à 17:22

C'est n'est plus de la violence physique c'est de la sauvagerie. Un jeune est en mort cérébrale.
Honte à cette gauche qui minimise la violence .

Doucet qui appelle à la désobéissance ,
Anaïs qui veut la révolution et Nanard qui ne dit mot.

Vivre ensemble mais certainement pas aves ces lâches de la République


avatar
Ethan le 13/02/2026 à 17:15
La bête immonde a écrit le 13/02/2026 à 17h07

Jeter de l'huile sur le feu depuis plusieurs années pour alimenter la haine et après dénoncer les conséquences.....odieux, abject ou infect ?

Ce n'est pas un article sur le RN, vous vous êtes trompé.


avatar
Ex Précisions le 13/02/2026 à 17:13

Elle n'a qu'à voir avec son voisin député LFI Raphaël ce qu'il s'est passé, c'est son groupe à lui...


avatar
La bête immonde le 13/02/2026 à 17:07

Jeter de l'huile sur le feu depuis plusieurs années pour alimenter la haine et après dénoncer les conséquences.....odieux, abject ou infect ?



