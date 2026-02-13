Jeune nationaliste lynché à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) "condamne sans ambiguïté toute violence physique"

La France Insoumise a-t-elle légitimé la violence contre l'extrême et l'ultra-droite ? La question risque de se poser ces prochains jours, après l'agression de deux militants identitaire et nationaliste, dont un jeune homme aujourd'hui en état de mort cérébrale.
Les victimes accusent notamment la Jeune Garde, le groupuscule antifa du député lyonnais Raphaël Arnault, largement soutenu par les insoumis.
Dans un communiqué, la candidate aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi revient sur ce drame. "Un jeune homme se trouve aujourd'hui dans un état grave, et nos pensées vont à lui et à ses proches. La France Insoumise condamne sans ambiguïté toute violence physique comme elle l'a toujours fait", écrit la députée du Rhône.
Anaïs Belouassa-Cherifi conclut en estimant que "seule" l'enquête "permettra d'établir précisément les circonstances et les responsabilités".
De son côté, Alexandre Dupalais (UDR-RN) accuse "des militants LFI" d'être à l'origine de ce drame. "Les responsables de LFI et de ces milices qui tuent doivent être immédiatement déférés devant la justice", conclut le candidat qui a suspendu sa campagne.
Vos excuses sont à l'image de votre haine c'est-à-dire inexistantesSignaler Répondre
Vous allez mettre encore plus en colère si vous le traitez ultra gauchiste 😭😭😭🤬Signaler Répondre
seule solution pour sortir par le hautSignaler Répondre
les esprits à desseins ,et puis apres çà compatit..quelle hypocrisieSignaler Répondre
C’est exact, il me semble : verbalement, LFI a à quelques reprises condamné la violence physique…Signaler Répondre
Ce qui est totalement contradictoire avec le fait d’investir un type comme Raphael Arnault, par exemple !!
Il n’y a que le RN pour sortir de toute cette m..Signaler Répondre
En quoi science po est elle utile a notre société ? L ena existe encore ?Signaler Répondre
Avoir l honneur de tuer .grâce a ces mots et maintenant les gestesSignaler Répondre
Incitation a la haine comme a l assemblée .
LFI ,parti islamiste et de racaillesSignaler Répondre
Quand une société accepte l’union contre nature de deux hommes ou de deux femmes , elle est déjà gangrenée par le diable et ses démons qui œuvres en son sens .Signaler Répondre
La bête immonde se cache justement là où ont ne l’attend pas ! Pour faire diversions et deviser des personnes pour qu’elles en arrivent ´ à se HAÏR les unes er les autres ´ . Qui profitent du crime ? Qui médiatise la Division ? Qui entretient la misère et diffuse son venin via les médias qu’ils dirigent ?Signaler Répondre
C'est la vieSignaler Répondre
LFI soutient et encourage les antifas , mais cette députée LFI " condamne sans ambiguïté toute violence physique " .Signaler Répondre
Quelle hypocrisie !
LFI Tue!!!!!!Signaler Répondre
Avec tous les actes des crasseux de gauche ( et je ne dis pas extrême gauche car la gauche elle même est à l'extrême), vous offrez la mairie à Aulas. J'espère seulement qu'il sera vraiment à droite, pas LR mais la vraie droite nationale.Signaler Répondre
Avec son classement à l'extrème gauche, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ! Pire le gourou de LFI se compare à Robespierre (guillotiné en 1794 après un an de Terreur et de massacres) CQFD !Signaler Répondre
c'est pas la police qui tue mais les fascistes qui se nomment les antifa.Signaler Répondre
protégés par la presse et ceux qui valident les commentaires sur certains sites.
On rappelle qu'il y a 2 jours LFI a sorti un communiqué demandant de ne pas dissoudre la jeune garde.Signaler Répondre
Les résultats de LFI aux municipales seront mauvais. Ce parti est dangereux.Signaler Répondre
La fachosphère c'est les verts, LFI, le NPA et la jeune guarde.Signaler Répondre
Cordon sanitaire avec ces criminels !
ils sortent en meute imbibée, seule la marque de la bière change !Signaler Répondre
LFI classée à l'"extrème gauche. Enfin !Signaler Répondre
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale les extrêmes gauchistes sont dans tous les coups foireux, et criminels !Signaler Répondre
Elle ne pouvait pas dire le contraire !Signaler Répondre
La fachosphère c'est la gauche !Signaler Répondre
Rien de neuf, la gauchosphere est toujours aussi nauséabonde.Signaler Répondre
Il faut dissoudre LFI.Signaler Répondre
L'extrême gauche déteste la France
Le "camp d'en face" ne sort pas en meutes d'ultra violents défoncés au pétard et à la 8.6°C pour lyncher tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux.Signaler Répondre
Pourquoi vous parlez du RN alors que le sujet c'est LFI ? Quelle idée ? Ne reprochez par votre propre aveuglement et vos erreurs de jugement ce qui correspond au sujet, c'est quoi l'idée avec votre écran de fumée ? Vous refusez le réel ou refusez que des citoyens évoquent le réel ? Vous voulez mettre votre mentalité totalitaire en avant avec votre réaction grotesque ?Signaler Répondre
Décrire une situation abjecte n'a rien d'abject sauf pour les personnes comme vous qui sont abjectes en inversant les valeurs.Signaler Répondre
Une claque électorale. Et 2027, le KO final.Signaler Répondre
Encore une façon de légitimer l’imposture idéologique et le terrorisme intellectuel (qui devient physique ?) de LFI et des “antifas".. Bravo.Signaler Répondre
Vous êtes abject.Signaler Répondre
Il n'y a plus d'arbitre.. ni plus d'instruction. Pas de face, pas d'honneur.Signaler Répondre
Alors quand ça cogne, bah ça cogne.
Cette fois celui-ci, la prochaine celui-là. Bientôt les années 30.
Maintenant le camp d'en face va réagir.. et ça ne s'arrêtera plus.
Ni gagnant ni gentil dans ces façons de faire.
aaah… donc on frappe des jeunes femmes et on tue des jeunes hommes, cela dans un but politique, et ça s’appelle les conséquences ? les conséquences, oui, de l’ultra-violence intrinsèque de votre mouvement qu’on pourra peut-être enfin bientôt qualifier de terroriste, comme aux USSignaler Répondre
Tu condamnes mais tu encourages par tes propos haineux....Signaler Répondre
Il ne faut pas faire semblant d'être étonnée après.
C'est n'est plus de la violence physique c'est de la sauvagerie. Un jeune est en mort cérébrale.Signaler Répondre
Honte à cette gauche qui minimise la violence .
Doucet qui appelle à la désobéissance ,
Anaïs qui veut la révolution et Nanard qui ne dit mot.
Vivre ensemble mais certainement pas aves ces lâches de la République
Ce n'est pas un article sur le RN, vous vous êtes trompé.Signaler Répondre
Elle n'a qu'à voir avec son voisin député LFI Raphaël ce qu'il s'est passé, c'est son groupe à lui...Signaler Répondre
Jeter de l'huile sur le feu depuis plusieurs années pour alimenter la haine et après dénoncer les conséquences.....odieux, abject ou infect ?Signaler Répondre