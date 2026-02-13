Jeune nationaliste lynché à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) "condamne sans ambiguïté toute violence physique"

La France Insoumise a-t-elle légitimé la violence contre l'extrême et l'ultra-droite ? La question risque de se poser ces prochains jours, après l'agression de deux militants identitaire et nationaliste, dont un jeune homme aujourd'hui en état de mort cérébrale.

Les victimes accusent notamment la Jeune Garde, le groupuscule antifa du député lyonnais Raphaël Arnault, largement soutenu par les insoumis.

Dans un communiqué, la candidate aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi revient sur ce drame. "Un jeune homme se trouve aujourd'hui dans un état grave, et nos pensées vont à lui et à ses proches. La France Insoumise condamne sans ambiguïté toute violence physique comme elle l'a toujours fait", écrit la députée du Rhône.

Anaïs Belouassa-Cherifi conclut en estimant que "seule" l'enquête "permettra d'établir précisément les circonstances et les responsabilités".

De son côté, Alexandre Dupalais (UDR-RN) accuse "des militants LFI" d'être à l'origine de ce drame. "Les responsables de LFI et de ces milices qui tuent doivent être immédiatement déférés devant la justice", conclut le candidat qui a suspendu sa campagne.