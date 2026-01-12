Municipales à Lyon : gros dérapage "sexiste" d’un proche de l’équipe de Jean-Michel Aulas envers Anaïs Belouassa-Cherifi

Christophe Cédat, opposant assumé aux politiques écologistes, est connu pour ses prises de position publiques et son soutien affiché à la campagne municipale de Jean-Michel Aulas pour 2026. Avec son épouse, Laure Cédat, porte-parole de Coeur Lyonnais et tête de liste dans le 1er arrondissement il exploite également le Café 203, rue du Garet.
Ce dimanche 12 janvier, Christophe Cédat a ainsi de nouveau attiré l’attention en pleine campagne municipale à Lyon. Le mari de Laure Cédat, était présent à ses côtés, au marché de la Croix-Rousse lorsqu’un échange tendu a eu lieu avec Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate de La France insoumise à la mairie de Lyon.
L’entourage de cette dernière, dénonce une "attaque sexiste de proches d’Aulas (Christophe et Laure Cédat) contre Anaïs Belouassa-Cherifi". Une vidéo, diffusée depuis, montre Christophe et Laure Cédat échangeant avec la candidate et son équipe de campagne, tracts à la main.
Sur les images, Christophe Cédat s’adresse directement à Anaïs Belouassa-Cherifi : "Je veux bien qu’on n'utilise pas le physique, mais quand même, sur votre tract en premier, c'est quand même le physique qui apparait. Plus que les idées, excusez-moi."
Une personne présente que l'on ne peut pas identifier sur la vidéo intervient alors : "Est-ce qu'à un homme, on lui ferait cette réflexion ?"
"Non je ne crois pas", répond la candidate LFI, souriant jaune.
Christophe Cédat poursuit : "Sans aucun problème, mais si arrêtez. Moi, je suis masculiniste."
"C’est très sexiste ce que vous êtes en train de dire !", lui rétorque un proche de la candidate LFI.
Si Anaïs Belouassa-Cherifi est restée plutôt silencieuse sur le moment, terminant simplement par un "Allez salut !" ironique, elle a réagi dès le lendemain sur les réseaux sociaux.
Dans une déclaration publiée lundi, la candidate écrit : "Voilà ce que signifie être une femme tête de liste : subir le sexisme et la misogynie de l’entourage le plus proche de Jean Michel Aulas. Les masques tombent. Certains de ses proches se revendiquent ouvertement masculinistes. À Lyon, nous ne laisserons jamais le sexisme impuni."
L'affaire fait boule de neige, car Grégory Doucet a réagi, apportant "tout (son) soutien à Anaïs Belouassa, victime de propos sexistes de la part de proches de la campagne de Jean-Michel Aulas. Ces injures d'un autre âge n'ont leur place ni a Lyon, ni ailleurs. Elles sont aux antipodes de ce qu'attendent les Lyonnais d'une campagne digne, et me font honte". Le masculinisme tue. S'en revendiquer n'est pas une bravade. C'est une faute politique et humaine grave. J'attends du candidat Aulas une condamnation extrêmement ferme et sans équivoque des propos tenus par ses soutiens ; se taire, c'est cautionner."
Contacté, l'entourage de Jean-Michel Aulas n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
Voilà ce que signifie être une femme tête de liste : subir le sexisme et la misogynie de l’entourage le plus proche d’@JM_Aulas .— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) January 12, 2026
Les masques tombent. Certains de ses proches se revendiquent ouvertement masculinistes.
À #Lyon, nous ne laisserons jamais le sexisme impuni. pic.twitter.com/hGby5n9y6U
"Si Anaïs Belouassa-Cherifi est restée plutôt silencieuse sur le moment, terminant simplement par un "Allez salut !" ironique, elle a réagi dès le lendemain sur les réseaux sociaux."Signaler Répondre
Tellement plus facile de s'exprimer sur les réseaux qu'en face
Pareil c’est une honteSignaler Répondre
J'adore la dame dit rien en face par contre sur les réseaux la hop elle l'ouvre. Puis bon si appelle ça un dérapage sexiste sérieux y as plus grave en ceux moment a LyonSignaler Répondre
Doucet réagit beaucoup plus vite que pour l’acte antisémite à Saint Genis Laval. Étonnant, non ?Signaler Répondre
En mars, Lyon dégage les gauchistes. Les verts et les rouges.
Toujours la victimisation comme seul argument..Signaler Répondre
On s’en tape .il a raison. Lyon mag vous êtes avec LFI ? Un article pour rienSignaler Répondre
C’est sa femme qui doit contente d’être homme un vraiSignaler Répondre
je suis bien d'accord, on ne peut plus rien dire !Signaler Répondre
si les femmes n'essayaient pas d'avoir les mêmes droits que les hommes on n'aurait pas tous ces problèmes !
Rien que sa présence dans l'équipe de JMA , avec en plus sa femme comme porte-parole du mouvement et tête de liste du 1er arrondissement, est un repoussoir total.Signaler Répondre
Ce monsieur qui piétine allègrement la loi et se met en vitrine pour inviter au non respect du cadre légal ne peut être ensuite dans l'équipe municipale comme adjoint ou que sais-je.
Cela devrait faire réfléchir les électeurs sur la liste Aulas avant de lui donner son vote et un blanc-seing de violer la loi pendant 6ans.
Et pour dissiper tout commentaire à venir, je ne suis pas un soutien de Doucet ou de LFI.
Il a bien le droit de le réveiller comme les féministes, no problem pour tous…Signaler Répondre
Lyon Mag, faites du journalisme svp.Signaler Répondre
"un proche de l'équipe de campagne de JLM... " C'est un non évènement.
Je crois savoir que le cousin de la nounou des enfants d'un autre candidat a grillé un feu rouge. Est-ce que cela fait de ce candidat un délinquant routier ?
Rien à foutre…Signaler Répondre
En même temps tout ce qui vient de LFI c est pourri...... L essentiel étant de préserver sa santé mentale et ne pas les écouter, juste voter contre meme si c est une chèvre en face, ça pourrait pas être pire.....Signaler Répondre
"je suis masculiniste"Signaler Répondre
tout est dit.
Justement elles ´HAISSENT ´ les hommes en lesbiennes qu’elles sont ! Des fouines gouines mais pas des FEMMES !Signaler Répondre
Dérapage ? c’est une plaisanterie ! c’est de laSignaler Répondre
bonne humeur sympathique et bon enfant ..
vous allez vous attirer les foudres de la bien pensance officielleSignaler Répondre
Elle est députée encore pour 2 ans et se concentre davantage pour la mandature locale que dans son rôle de représentante de sa circonscription. Très peu de respect pour ses électeurs passés donc. Donne le sentiment d'être plus préoccupée par sa "carrière" politique que les enjeux et attentes des lyonnais.Signaler Répondre
A défaut de programme autre que la doxa pour déficients mentaux en vigueur chez LFI, la dame n'a que les "plaintes" de ce genre pour faire parler d'elle... Pathétique.Signaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Comme l'on pouvait s'y attendre. Cela vole bas. A quand des candidats de tous bords qui échangeraient leurs idées, calmement.
Si les personnalités politiques avaient réglé les problèmes des citoyens depuis 50 ans, nous n'en serions pas là.
que c'est plutôt un compliment flatteur qu'on ne ferai pas a la Mathilde ; non ?Signaler Répondre
Au moins il lui a pas dit comme Carlos Martens Bilongo LFI que c’etait une promotion canapé comme pour Rachida Dati.Signaler Répondre
Elle peut le remercier, c'est le seul moyen pour qu'on parle de sa candidatureSignaler Répondre
Le mot sexiste est employé à outrance par l’extrême gauche et les mouvance lesbiennes Neo féministes !Signaler Répondre
Gros dérapage ?Signaler Répondre
Ouai enfin on parle de Cristophe Cédat connu de tout Lyon pour être extrême dans tous ses propos, le mec était dans un cercueil au milieu de son bar pendant le COVID pour contester la quarantaine ... et du coup il n'est en rien dans la campagne de Aulas même si sa femme l'est.Signaler Répondre
Du coup quand un cousin éloigné du frère d'un conjoint du neveu tiendra des propos déplacés ça retombera sur le candidat ?
Povre dame a la langue de vipère !Signaler Répondre
Y’a pas mort d’homme !
Ah la macronie, prête à tout !Signaler Répondre
Allez on la connaît la cause ... faire pleurer dans les chaumières.Signaler Répondre
Aulas et ces équipes non aucun programme pour lyon le seul point fort est le buzz attaque le physique d’une personne une honte les lyonnais montrerons que l’alliance de Aulas avec lepen et Macron et wauguiez ne marchera pas à lyon il faut un projet et des politiciensSignaler Répondre
Attention LM votre chef Aulas va pas être content que vous relayez ce type d’infoSignaler Répondre
Il faut qu'il demande de l'aide à Brigitte M. ;-)Signaler Répondre
SEXISME DEHORS Jean-Michel Aulas, multimillionnaire totalement déconnecté de la réalité quotidienne des Lyonnais, cela n’a pas de sens.Signaler Répondre
Réveillez-vous : Lyon n’est ni un club de football ni une entreprise.
Place aux jeunes à la meilleur candidate Anais.
Joli lâché de boules puantesSignaler Répondre
Est-ce cela qu'on aimerait entendre ?
C’est notre ami qui fait des vidéos avec les youtubeurs d’extrême droite ? Et roule sur les voies de bus et qui grille les feux, et respecte pas les passages piétons ?!Signaler Répondre