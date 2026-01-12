Municipales à Lyon : gros dérapage "sexiste" d’un proche de l’équipe de Jean-Michel Aulas envers Anaïs Belouassa-Cherifi

Christophe Cédat, opposant assumé aux politiques écologistes, est connu pour ses prises de position publiques et son soutien affiché à la campagne municipale de Jean-Michel Aulas pour 2026. Avec son épouse, Laure Cédat, porte-parole de Coeur Lyonnais et tête de liste dans le 1er arrondissement il exploite également le Café 203, rue du Garet.

Ce dimanche 12 janvier, Christophe Cédat a ainsi de nouveau attiré l’attention en pleine campagne municipale à Lyon. Le mari de Laure Cédat, était présent à ses côtés, au marché de la Croix-Rousse lorsqu’un échange tendu a eu lieu avec Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate de La France insoumise à la mairie de Lyon.

L’entourage de cette dernière, dénonce une "attaque sexiste de proches d’Aulas (Christophe et Laure Cédat) contre Anaïs Belouassa-Cherifi". Une vidéo, diffusée depuis, montre Christophe et Laure Cédat échangeant avec la candidate et son équipe de campagne, tracts à la main.

Sur les images, Christophe Cédat s’adresse directement à Anaïs Belouassa-Cherifi : "Je veux bien qu’on n'utilise pas le physique, mais quand même, sur votre tract en premier, c'est quand même le physique qui apparait. Plus que les idées, excusez-moi."

Une personne présente que l'on ne peut pas identifier sur la vidéo intervient alors : "Est-ce qu'à un homme, on lui ferait cette réflexion ?"

"Non je ne crois pas", répond la candidate LFI, souriant jaune.

Christophe Cédat poursuit : "Sans aucun problème, mais si arrêtez. Moi, je suis masculiniste."

"C’est très sexiste ce que vous êtes en train de dire !", lui rétorque un proche de la candidate LFI.

Si Anaïs Belouassa-Cherifi est restée plutôt silencieuse sur le moment, terminant simplement par un "Allez salut !" ironique, elle a réagi dès le lendemain sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration publiée lundi, la candidate écrit : "Voilà ce que signifie être une femme tête de liste : subir le sexisme et la misogynie de l’entourage le plus proche de Jean Michel Aulas. Les masques tombent. Certains de ses proches se revendiquent ouvertement masculinistes. À Lyon, nous ne laisserons jamais le sexisme impuni."

L'affaire fait boule de neige, car Grégory Doucet a réagi, apportant "tout (son) soutien à Anaïs Belouassa, victime de propos sexistes de la part de proches de la campagne de Jean-Michel Aulas. Ces injures d'un autre âge n'ont leur place ni a Lyon, ni ailleurs. Elles sont aux antipodes de ce qu'attendent les Lyonnais d'une campagne digne, et me font honte". Le masculinisme tue. S'en revendiquer n'est pas une bravade. C'est une faute politique et humaine grave. J'attends du candidat Aulas une condamnation extrêmement ferme et sans équivoque des propos tenus par ses soutiens ; se taire, c'est cautionner."

Contacté, l'entourage de Jean-Michel Aulas n'a pas encore répondu à nos sollicitations.