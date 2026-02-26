Isabelle von Bueltzingsloewen : "Le cas de Quentin montre qu'on a des étudiants qui viennent de tous les bords à Lyon 2"

Quentin Deranque, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche le 12 février dernier, était étudiant en mathématiques à l'Université Lyon 2.
"Lundi à 12h, j'ai convoqué tous les doyens pour les inciter à être attentifs et puis pour nous signaler s'il y avait des étudiants qui étaient très en difficulté ou s'il y avait des débats", indique la présidente Isabelle von Bueltzingsloewen, rappelant que les faits se sont déroulés pendant les vacances scolaires.
"Pour l'instant, le climat reste serein. Le cas de Quentin montre qu'on a des étudiants qui viennent de tous les bords. On accueille tout le monde, on ne sélectionne pas en fonction des opinions politiques, en fonction de la religion, ni en fonction des origines de nos étudiants", poursuit-elle.
Isabelle von Bueltzingsloewen traverse un mandat mouvementé, ponctué de polémiques nationales : "Notre université, malheureusement, je ne fais que de le déplorer, est devenu un terrain de jeu politico-médiatique".
Ce samedi, une journée portes ouvertes se déroulera à l'Université Lyon 2. "La question n'est pas d'attirer beaucoup plus d'étudiants. On en a 27 000, on ne peut pas en accueillir plus en réalité, mais c'est plutôt de faire la promotion de la qualité de nos formations", conclut la présidente.
Ce n'est plus une fac, mais une fabrique de petits LFIstes !Signaler Répondre
Ou ben je comprend mieux le côté gauchiste de Lyon 2 ;-)Signaler Répondre
"Le cas de Quentin montre qu'on a des étudiants qui viennent de tous les bords à Lyon 2 " ; cette présidente d'une université française semble en être la première étonnée .... Ces 'illuminati' sectaires sont totalement hors sol et sont bien persuadés d’être les seuls détenteurs de la bienpensance autorisée ; tu parles d'un enseignement supérieur ouvert sur les autres et sur le monde ....Signaler Répondre
Ancien membre de la DSI de Lyon, j’ai quitté mon poste au moment où Isabelle venait tout juste d’être nommée à la présidence. J’espère que la double authentification est désormais bien en place 😉Signaler Répondre
La présidence d’un organisme de cette ampleur ne peut pas être tenue responsable des dérives individuelles de quelques réfractaires, compte tenu du nombre d’agents concernés. Elle a pris des mesures et assumé ses responsabilités face aux difficultés rencontrées. Laissons-lui le temps nécessaire pour renforcer et assainir durablement le fonctionnement de l’université! cinq ans ne seront pas de trop pour mener ce travail en profondeur.
On confirme que les brutes épaisses de la jeune garde n'ont pas fait d'études.Signaler Répondre
Ce n'est pas dans son université qu'un prof a été interrompu par des militants de gauche et qu'un autre a été épinglé pour avoir publié une liste de 20 personnalités publiques qu’il présentait comme des «génocidaires à boycotter en toutes circonstances»?Signaler Répondre