Isabelle von Bueltzingsloewen : "Le cas de Quentin montre qu'on a des étudiants qui viennent de tous les bords à Lyon 2"

Quentin Deranque, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche le 12 février dernier, était étudiant en mathématiques à l'Université Lyon 2.

"Lundi à 12h, j'ai convoqué tous les doyens pour les inciter à être attentifs et puis pour nous signaler s'il y avait des étudiants qui étaient très en difficulté ou s'il y avait des débats", indique la présidente Isabelle von Bueltzingsloewen, rappelant que les faits se sont déroulés pendant les vacances scolaires.

"Pour l'instant, le climat reste serein. Le cas de Quentin montre qu'on a des étudiants qui viennent de tous les bords. On accueille tout le monde, on ne sélectionne pas en fonction des opinions politiques, en fonction de la religion, ni en fonction des origines de nos étudiants", poursuit-elle.

Isabelle von Bueltzingsloewen traverse un mandat mouvementé, ponctué de polémiques nationales : "Notre université, malheureusement, je ne fais que de le déplorer, est devenu un terrain de jeu politico-médiatique".

Ce samedi, une journée portes ouvertes se déroulera à l'Université Lyon 2. "La question n'est pas d'attirer beaucoup plus d'étudiants. On en a 27 000, on ne peut pas en accueillir plus en réalité, mais c'est plutôt de faire la promotion de la qualité de nos formations", conclut la présidente.

