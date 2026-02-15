Lynchage de Quentin : l’Université Lyon 2 rend hommage à son étudiant et dénonce les “tentatives d’instrumentalisation”

L’Université Lumière Lyon 2 a réagi ce dimanche 15 février au décès de Quentin, étudiant de 23 ans inscrit en BUT Sciences des données à l’IUT de l’établissement. La présidence évoque une “immense tristesse” après la mort du jeune homme, victime d’un lynchage sur la voie publique dans la soirée du jeudi 12 février.

Dans son communiqué, l’équipe présidentielle adresse “ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches”, tout en affirmant partager “leur chagrin et leur détresse”, ainsi que ceux des étudiants et des encadrants de sa promotion.

L’université souligne également “l’incompréhension face à un événement d’une gravité extrême” qui a plongé la communauté universitaire “dans l’horreur".

Un soutien psychologique mis en place

Face à l’émotion suscitée par le drame, un accompagnement psychologique va être proposé à celles et ceux qui en ressentent le besoin, précise l’établissement, pour permettre aux étudiants, enseignants et personnels de traverser cette période difficile.

L’université rappelle par ailleurs que seule l’enquête en cours permettra d’établir les circonstances exactes de l’agression et appelle “au respect, à la retenue et à la solidarité” en mémoire de Quentin.

La présidence de Lyon 2 dénonce également “avec force les innombrables tentatives d’instrumentalisation politiques et médiatiques de ce drame”.

“Rien, absolument rien, ne peut justifier le recours à la violence en lieu et place d’un débat apaisé, garant d’une démocratie à laquelle nous sommes toutes et tous plus que jamais attachés”, insiste-t-elle.