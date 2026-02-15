Près de Lyon : contrôlé à 139 km/h sur cet axe très fréquenté, sa BMW termine à la fourrière

En pleine après-midi, dimanche 8 février, les militaires du Gendarmerie du Rhône étaient mobilisés sur le secteur de Beaujeu pour une opération de contrôle de vitesse.

Les motocyclistes du Peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône ciblaient un axe très fréquenté, limité à 80 km/h.Au cours de cette opération, un conducteur au volant d'une BMW a été intercepté à la vitesse mesurée de 139 km/h. La vitesse retenue s’élève à 132 km/h.

Avec plus de 50 km/h au-dessus de la limitation autorisée, l’infraction est particulièrement grave. Depuis le 29 décembre 2025, la législation routière a évolué : tout excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h constitue désormais un délit.

Les sanctions encourues sont particulièrement sévères : l’automobiliste risque jusqu’à trois mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende pouvant atteindre 3 750 euros.

Son véhicule peut faire l’objet d’une mise en fourrière administrative durant sept jours, tandis que six points sont retirés de son permis de conduire. Des mesures complémentaires peuvent également être prononcées, comme la suspension du permis, la confiscation du véhicule ou encore l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Dans ce cas précis, la voiture du conducteur est repartie sur une dépanneuse.

La gendarmerie rappelle que "ces contrôles visent avant tout à prévenir les comportements dangereux et à réduire les risques d’accidents, particulièrement sur les routes secondaires où la vitesse excessive demeure une des causes principales de mortalité routière."