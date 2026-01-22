Ce motard bat tous les records sur cette route près de Lyon : il est stoppé net par les gendarmes

Un contrôle routier mené par la gendarmerie du Rhône, samedi 17 janvier à Sourcieux-les-Mines, s’est soldé par une lourde procédure judiciaire. Le conducteur d’une moto a été intercepté à une vitesse très largement supérieure à la limite autorisée

Circulant sur une route départementale pourtant limitée à 80 km/h, le motard a été contrôlé à 147 km/h, soit plus de 60 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Le jeune conducteur a immédiatement fait l’objet d’un retrait de permis. Son deux-roues a été placé en fourrière et il devra désormais répondre de ces faits devant la justice.

Ce contrôle intervient dans un contexte réglementaire durci. Depuis le 29 décembre 2025, les excès de vitesse égaux ou supérieurs à 50 km/h ne relèvent plus d’une simple contravention de 5e classe. Ils constituent désormais un délit.

Dans ce cadre, le conducteur s’expose à des sanctions pénales lourdes. Il encourt notamment une amende délictuelle pouvant atteindre 3 750 euros, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ainsi qu’une annulation du permis de conduire avec une interdiction de le repasser pouvant aller jusqu’à trois ans. La justice peut également ordonner la confiscation du véhicule utilisé, une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pouvant aller jusqu’à cinq ans, une interdiction d’obtenir un nouveau permis sur la même durée, ou encore l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. À cela peuvent s’ajouter une suspension du permis pouvant atteindre trois ans, une amende forfaitaire de 300 euros et un retrait de six points.

La gendarmerie du Rhône rappelle que la vitesse reste la première cause de mortalité sur les routes françaises.