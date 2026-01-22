Faits Divers

Ce motard bat tous les records sur cette route près de Lyon : il est stoppé net par les gendarmes

Ce qui n’était autrefois qu’une infraction routière est désormais un délit pénal.

Un contrôle routier mené par la gendarmerie du Rhône, samedi 17 janvier à Sourcieux-les-Mines, s’est soldé par une lourde procédure judiciaire. Le conducteur d’une moto a été intercepté à une vitesse très largement supérieure à la limite autorisée   

Circulant sur une route départementale pourtant limitée à 80 km/h, le motard a été contrôlé à 147 km/h, soit plus de 60 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. 

Le jeune conducteur a immédiatement fait l’objet d’un retrait de permis. Son deux-roues a été placé en fourrière et il devra désormais répondre de ces faits devant la justice. 

Ce contrôle intervient dans un contexte réglementaire durci. Depuis le 29 décembre 2025, les excès de vitesse égaux ou supérieurs à 50 km/h ne relèvent plus d’une simple contravention de 5e classe. Ils constituent désormais un délit. 

Dans ce cadre, le conducteur s’expose à des sanctions pénales lourdes. Il encourt notamment une amende délictuelle pouvant atteindre 3 750 euros, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ainsi qu’une annulation du permis de conduire avec une interdiction de le repasser pouvant aller jusqu’à trois ans.

La justice peut également ordonner la confiscation du véhicule utilisé, une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pouvant aller jusqu’à cinq ans, une interdiction d’obtenir un nouveau permis sur la même durée, ou encore l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. À cela peuvent s’ajouter une suspension du permis pouvant atteindre trois ans, une amende forfaitaire de 300 euros et un retrait de six points. 

La gendarmerie du Rhône rappelle que la vitesse reste la première cause de mortalité sur les routes françaises.

Tags :

excès de vitesse

13 commentaires
Laisser un commentaire
c'est celui qui dit qui est le 22/01/2026 à 14:04
le parfait a écrit le 22/01/2026 à 13h38

ouin ouin, j'espère pour toi que tu as une vie exemplaire et que jamais la société n'aura à te soutenir, surmulot

donc tu es ok pour que l'on supprime le porte de la ceinture de sécurité ou le port du casque à moto puisque la personne ne met que sa vie en jeu.
même un surmulot réfléchis mieux que toi.

voyonss le 22/01/2026 à 13:58
johnny a écrit le 22/01/2026 à 13h09

Mais seras t'elle vraiment appliqué cette lois .les prison sont déjà surpeuplé.

Oui, on nous rabâche la sanction! 3750€ d'amende! Hâte de voir 😉

le parfait le 22/01/2026 à 13:38
nico qui paie a écrit le 22/01/2026 à 13h19

c'est idiot de dire "il y a ceux qui font une petite pointe quand la route est dégagée à leur propre risque" parce que quand ils seront en fauteuil à cause d'un pneu éclaté, un animal qui traverse ou un cul de poule... c'est la collectivité qui va payer.

ouin ouin, j'espère pour toi que tu as une vie exemplaire et que jamais la société n'aura à te soutenir, surmulot

nico qui paie le 22/01/2026 à 13:23
Moto de Lyon a écrit le 22/01/2026 à 11h09

« Il est inexact de qualifier cet acte de confiscation ; il s’agit en réalité d’un vol, dès lors que le bien a été acquis légalement avec des fonds personnels. »

c'est le seul moyen pour inciter les gens à respecter le code de la route.

nico qui paie le 22/01/2026 à 13:19
Ex Précisions a écrit le 22/01/2026 à 11h30

147 qui bat tous les records ? Faut pas pousser, un petit coup en doublant et on monte plus haut en 5s.
Je me fais régulièrement doubler en ligne droite par certains engins sympas, et à mon avis certains sont plus près du 180.
C'est toujours pareil il y a ceux qui font une petite pointe quand la route est dégagée à leur propre risque, et des inconscients qui roulent comme des tarés qu'il y ait de la circulation ou pas.
Celui-ci a joué et a perdu en tout cas ;-)

c'est idiot de dire "il y a ceux qui font une petite pointe quand la route est dégagée à leur propre risque" parce que quand ils seront en fauteuil à cause d'un pneu éclaté, un animal qui traverse ou un cul de poule... c'est la collectivité qui va payer.

Comique, va ! le 22/01/2026 à 13:15

Et un de plus bien mûr pour devenir citoyen souverain !!!

Plus aucun discernement, la "sécurité routière" le 22/01/2026 à 13:09

Quand est-ce qu'on ratiboise les services étatiques qui gèrent la sécurité routière, pour ne plus sanctionner bêtement tout le monde et le plus souvent avec des machines automatiques ?

johnny le 22/01/2026 à 13:09

Mais seras t'elle vraiment appliqué cette lois .les prison sont déjà surpeuplé.

1789 le 22/01/2026 à 13:04
Moto de Lyon a écrit le 22/01/2026 à 11h09

« Il est inexact de qualifier cet acte de confiscation ; il s’agit en réalité d’un vol, dès lors que le bien a été acquis légalement avec des fonds personnels. »

Sans permis ni ce véhicule, il ne sera pas tenté de rouler sans assurance.

Aller la gauche le 22/01/2026 à 12:26

Très bien allez faire appliquer la loi à fiston le donneur d’ordre du cartel colombien !!!!!!!!!!!

Spacelex le 22/01/2026 à 12:11

Le code de la route et les lois qui le régissent ne sont pas faites pour protéger les inconscients mais pour protéger le reste de la population de ces mêmes inconscients. C’est comme les assurances: le minimum obligatoire “au tiers” ne protège que vos potentielles victimes. Là comme apparemment il n’y a même plus de cerveau à saisir on confisque l’objet du délit. Dans la belle société matérialiste d’aujourd’hui il n’y a plus que ça pour faire réagir. D’un autre coté tout cela est inclus dans l’apprentissage du code pour obtenir le code de la route. Personne ayant son permis ne peut prétendre le contraire.

bravo les FDO le 22/01/2026 à 11:53
Moto de Lyon a écrit le 22/01/2026 à 11h09

« Il est inexact de qualifier cet acte de confiscation ; il s’agit en réalité d’un vol, dès lors que le bien a été acquis légalement avec des fonds personnels. »

Et respecter la loi, tu sais ce que ça veux dire? On attends la peine avec impatience! Car pour faire des lois, les politiques sont forts, mais les appliquer c'est autre chose!!!!!!

Ex Précisions le 22/01/2026 à 11:30

147 qui bat tous les records ? Faut pas pousser, un petit coup en doublant et on monte plus haut en 5s.
Je me fais régulièrement doubler en ligne droite par certains engins sympas, et à mon avis certains sont plus près du 180.
C'est toujours pareil il y a ceux qui font une petite pointe quand la route est dégagée à leur propre risque, et des inconscients qui roulent comme des tarés qu'il y ait de la circulation ou pas.
Celui-ci a joué et a perdu en tout cas ;-)

Moto de Lyon le 22/01/2026 à 11:09

« Il est inexact de qualifier cet acte de confiscation ; il s’agit en réalité d’un vol, dès lors que le bien a été acquis légalement avec des fonds personnels. »

