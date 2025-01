Excès de vitesse près de Lyon : les gendarmes du Rhône ne laissent rien passer sur ces axes

Les week-ends sont souvent synonymes de relâchement sur les routes, et les gendarmes du Rhône ne dérogent pas à leur mission de prévention et de répression. Le dimanche 12 janvier 2025, sur la RD 385, dans la vallée de l’Azergues, les gendarmes de la BMO de Villefranche-sur-Saône ont intercepté deux motards circulant bien au-delà des 90 km/h autorisés. Les contrôles ont révélé des vitesses retenues de 137 km/h et 154 km/h, en pleine zone de dépassement.

Deux semaines plus tard, le 26 janvier 2025, les gendarmes se sont déployés à nouveau sur deux axes différents. À Saint-Georges-de-Reneins, toujours sous la responsabilité de la BMO de Villefranche-sur-Saône, une moto a été contrôlée à 144 km/h, sur une route limitée à 90 km/h. De leurs côtés, les gendarmes de la BTA de Saint-Symphorien-d’Ozon ont intercepté une Tesla roulant à 150 km/h sur la D307, à Solaize, où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

Les quatre conducteurs concernés ont immédiatement remis leur permis de conduire, et leurs véhicules ont été immobilisés. Selon le cadre légal en vigueur les gendarmes rappellent qu' un excès de vitesse supérieur à 40 km/h entraîne la rétention immédiate du permis, une suspension pouvant aller jusqu’à 4 mois, une amende de 90 euros (minorée) et la perte de 4 points.

Lorsque l’excès dépasse 50 km/h, comme pour le motard à 154 km/h et le conducteur de la Tesla, les sanctions s’alourdissent avec une suspension de permis pouvant aller jusqu’à 6 mois, une perte de 6 points et une convocation en justice.