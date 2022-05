Fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse ? "Totalement irresponsable" selon Fabien Bagnon

Le ministère de l'Intérieur a laissé entendre ce mercredi que les "petits excès de vitesse" pourraient être moins punis à l'avenir. Ce qui ressemble à un cadeau aux automobilistes français avant les élections législatives consisterait en l'abandon du retrait de point pour les infractions jusqu'à 5km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Seule les amendes seraient maintenues.

En 2020, année pourtant marquée par les confinements et le télétravail, ces "petits excès" ont représenté 7,3 millions de PV, soit 58% de l'ensemble des excès de vitesse.

Pour Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie et fervent défenseur du vélo, la proposition de Gérald Darmanin est ubuesque : "Cette mesure serait totalement irresponsable en terme de sécurité routière". Un avis partagé par la Prévention routière qui rappelle que cette annonce se fait "au moment où les chiffres de la sécurité routière repartent à la hausse".

L'élu écologiste part également du principe qu'elle envoie un "très mauvais signal" et "entraînerait un relâchement généralisé avec augmentation de la vitesse moyenne et donc plus de morts et de blessés graves sur nos routes".

Fabien Bagnon travaille depuis plusieurs mois à convaincre les maires des communes composant la Métropole de faire passer leurs axes à 30km/h. Dernier passage en date, celui de Lyon au 30 mars. Pour finalement assez peu de résultats visibles pour le moment sur la vitesse adoptée par les automobilistes lyonnais, notamment en l'absence quasi totale de contrôles policiers en ce sens.