Municipales à Lyon : végétaliser toutes les rues d’ici 2040, la promesse de Grégory Doucet

Face à l’intensification des épisodes de chaleur en ville, la liste Pour vivre Lyon menée par le maire sortant Grégory Doucet dévoile ce mardi 10 mars une série de propositions pour transformer l’espace urbain et adapter la ville au changement climatique. Avec cette promesse forte : végétaliser toutes les rues où cela est possible d’ici 2040.
Selon l'édile sortant, Lyon doit accélérer sa transformation afin de rester "vivable, respirable et agréable" face aux bouleversements climatiques.
"Adapter Lyon, ville deux fois millénaire, à ce bouleversement est un défi historique", affirme Grégory Doucet, estimant qu’il faut agir dès maintenant pour préparer la ville aux prochaines décennies.
Une végétalisation massive des rues
La stratégie proposée repose sur un déploiement progressif de végétation dans l’espace public. L’objectif est de planter arbres, arbustes et végétation basse partout où la configuration des rues le permet.
Au-delà de l’aspect paysager, la démarche vise à réduire les îlots de chaleur urbains et à créer des continuités d’ombre et de fraîcheur permettant de se déplacer plus facilement lors des épisodes de canicule.
Les promoteurs du projet estiment aussi que la végétalisation peut contribuer à apaiser l’espace public et favoriser les déplacements à pied.
Parmi les projets structurants figure également la transformation des quais de la rive droite du Rhône, aujourd’hui marqués par une forte présence automobile.
Le projet porté avec la Métropole de Lyon prévoit la création d’un grand espace paysager sur environ 2,5 kilomètres, avec plus de 1200 arbres plantés et plus de 3 hectares d’espaces végétalisés, accompagnés d’une importante désimperméabilisation des sols.
L’aménagement inclurait notamment une promenade continue au bord de l’eau, des espaces pour des événements culturels et sportifs, des terrasses et belvédères et une voie cyclable structurante dans le cadre du réseau des Voies lyonnaises.
Six nouveaux parcs annoncés
Le programme prévoit également la création de six nouveaux parcs, en priorité dans les quartiers qui manquent d’espaces verts.
Parmi eux figurent notamment le grand parc des États-Unis (4 hectares), le parc des Balançoires à Gerland Nord sur l’ancien site Nexans (1,5 hectare), le parc de la Confluence au sud de la rue Montrochet (6 hectares), le parc du Château des Mères à la Cité-Jardin, le parc des Balmes sur les hauteurs de Fourvière et un parc linéaire sur la rive droite du Rhône.
Selon Fanny Dubot, tête de liste dans le 7ᵉ arrondissement, la proximité avec la nature devient un enjeu central : "Avoir un parc à proximité ou pouvoir accéder à l’eau en ville devient essentiel quand les étés sont de plus en plus chauds."
Le programme prévoit également de développer de nouveaux accès à l’eau, considérés comme un levier important pour améliorer le confort urbain pendant l’été.
Deux baignades naturelles sont ainsi envisagées : l’une dans la darse de Confluence, accessible dès 2027, l’autre dans le Rhône au parc des Berges à Gerland, à l’horizon 2032.
Elu en 2020 avec cette promesse de verdure, Grégory Doucet a déçu les Lyonnais qui ne voient pas encore les résultats des plantations massives réalisées par la Métropole. Avec ce projet à l'horizon 2040, sera-t-il crédible aux yeux des électeurs ?
