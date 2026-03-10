Coup de filet contre la DZ Mafia : 42 interpellations dont un avocat lyonnais soupçonné de corruption

Coup de filet contre la DZ Mafia : 42 gardes à vue, dont un avocat lyonnais soupçonné de corruption
Plusieurs dizaines d’interpellations ont été menées ce mardi.`
Ce mardi, 42 personnes ont été placées en garde à vue, selon le parquet de Marseille. L’opération est pilotée par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) et menée par les gendarmes de la section de recherches de Marseille.Les interpellations se sont déroulées dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard, d’après des sources proches du dossier.
Trois chefs présumés et un avocat lyonnais visés
Parmi les personnes placées en garde à vue figureraient trois figures présumées de premier plan du groupe criminel, selon les informations révélées par Le Parisien. Il s'agit de Gabriel O., alias "Gaby", Amine O., alias "Mamine" et Madhi Z., alias "La Brute."
Un avocat lyonnais a également été interpellé. Selon plusieurs sources concordantes, l’avocat lyonnais placé en garde à vue serait le conseil d’Amine O., présenté comme l’un des trois chefs présumés de la DZ Mafia. Il est soupçonné d’avoir été corrompu par la DZ Mafia et d’avoir favorisé les activités de certains membres incarcérés du réseau.
Considéré comme dangereux, Amine O. a notamment été incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône. Durant cette période de détention, il aurait échangé des messages avec le narcotrafiquant Mohamed Amra, alors en fuite.
Le suspect a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Depuis cet établissement, il est soupçonné d’avoir commandité à distance le meurtre de Mehdi Kessaci à Marseille, frère d’Amine Kessaci, militant écologiste engagé contre le narcotrafic dans la cité phocéenne. Amine O. a depuis été déplacé vers la prison ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne).
Le 16 décembre dernier, son avocat, Maître Kamel A., inscrit au barreau de Lyon, s'était vu par ailleurs refusé l'entrée à l'établissement pénitentiaire suite à trois passages non validés aux portiques de sécurité. L’homme de loi est également soupçonné d’avoir introduit un routeur 4G au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Par ailleurs, une liasse de billets avait été interceptée en septembre dernier par les surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).Sollicité sur ces différents épisodes, l’avocat avait tenu à s’expliquer dans nos colonnes.
Plusieurs suspects ont ainsi été extraits de leurs cellules pour être entendus, alors que les principales têtes du groupe sont déjà détenues. Le parquet de Marseille doit organiser une conférence de presse samedi, à l’issue de ces gardes à vue.
Un réseau criminel qui dépasse Marseille
La DZ Mafia domine actuellement une partie du trafic de drogue à Marseille et étend progressivement son influence dans d’autres territoires.Selon plusieurs spécialistes, il ne s’agit pas d’une organisation structurée avec une hiérarchie classique.
Le groupe fonctionnerait plutôt comme une structure opportuniste, capable de recruter sur les réseaux sociaux, allant du guetteur sur un point de deal jusqu’à des profils impliqués dans des règlements de comptes.
Au-delà du trafic de stupéfiants, certaines équipes du groupe pourraient également intervenir comme prestataires pour d’autres réseaux criminels, notamment pour des règlements de comptes ou pour renforcer certains points de deal.
Sacré avocat en tout cas, il disait : "J'arrive, déjà il y avait beaucoup de surveillants, bon ça, c'est le dispositif qui est le même qu'à Vendin-le-Vieil. |...] La petite différence, c'est qu'à Vendin-le-Vieil les surveillants ne sont pas cagoulés dès l'entrée." => Et alors ça vous dérange de pas voir les visages de personnes qui sont menacées ? "Jamais aucune prison n'a appelé mon bâtonnier. Je n'ai jamais eu aucune sanction. C'est mon honneur que je veux racheter". "Un avocat qui rentre des choses illicites en prison, il ne dure pas longtemps dans le métier. Je n'ai pas fait 11 ans d'études pour faire entrer des trucs illicites en prison." On verra si son honneur est racheté ou pas et s’il a fait 11 ans d’études pour terminer comme ça ou pas 🙃Signaler Répondre
Bravo les FDO, maintenant il faut attendre le boulot des juges et là ..........Signaler Répondre
Continuez ainsi les castorsSignaler Répondre
Des français ? Vu les pseudos,j'ai des doutesSignaler Répondre
Ces intéressants personnages, ne pratiquant aucune activité honnête, sont insolvables et accèdent à l'aide juridictionnelle en vertu du principe de délinquantophilie.Signaler Répondre
La réponse à la question : d'où vient l'argent est donc : de votre poche de contribuable !
Bravo aux forces de l'ordre . Mais il faut saisir les biens de tous ces délinquants, en France et a l étranger, pour payer les frais de détention. Nicolas n en peut plus de payer pour eux😡Signaler Répondre
Bravo, beau coup de filet malheureusement la justice sera bien trop clémente avec ces gens, il faut radier cet avocat et mettre tout ce beau monde aux nouveaux QHS et les laisser croupir 30 ans dedansSignaler Répondre
Nos forces de l'ordre font un travail magnifique !Signaler Répondre
Gendarmes , Policiers merci à vous .
il y aura toujours des grincheux pour dire que ce n'est pas assez .
il y a plusieurs mois, je posais la question de comment sont payés ces avocats qui défendent les narcotrafiquants ! Quel argent ? D'où vient 'il ?
Sont-ils encadrés par des obligations de transparence ?
Le chemin est encore sûrement long affaire . J.M
Ah , c’est l’avocat qui se plaignait et disait avoir été traité comme un delinquant ?Signaler Répondre
Mais tu es un délinquant !!!!!!