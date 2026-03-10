Coup de filet contre la DZ Mafia : 42 interpellations dont un avocat lyonnais soupçonné de corruption

Coup de filet contre la DZ Mafia : 42 gardes à vue, dont un avocat lyonnais soupçonné de corruption

Plusieurs dizaines d’interpellations ont été menées ce mardi.`

Ce mardi, 42 personnes ont été placées en garde à vue, selon le parquet de Marseille. L’opération est pilotée par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) et menée par les gendarmes de la section de recherches de Marseille.Les interpellations se sont déroulées dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard, d’après des sources proches du dossier.

Trois chefs présumés et un avocat lyonnais visés

Parmi les personnes placées en garde à vue figureraient trois figures présumées de premier plan du groupe criminel, selon les informations révélées par Le Parisien. Il s'agit de Gabriel O., alias "Gaby", Amine O., alias "Mamine" et Madhi Z., alias "La Brute."

Un avocat lyonnais a également été interpellé. Selon plusieurs sources concordantes, l’avocat lyonnais placé en garde à vue serait le conseil d’Amine O., présenté comme l’un des trois chefs présumés de la DZ Mafia. Il est soupçonné d’avoir été corrompu par la DZ Mafia et d’avoir favorisé les activités de certains membres incarcérés du réseau.

Considéré comme dangereux, Amine O. a notamment été incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône. Durant cette période de détention, il aurait échangé des messages avec le narcotrafiquant Mohamed Amra, alors en fuite.

Le suspect a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Depuis cet établissement, il est soupçonné d’avoir commandité à distance le meurtre de Mehdi Kessaci à Marseille, frère d’Amine Kessaci, militant écologiste engagé contre le narcotrafic dans la cité phocéenne. Amine O. a depuis été déplacé vers la prison ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne).

Le 16 décembre dernier, son avocat, Maître Kamel A., inscrit au barreau de Lyon, s'était vu par ailleurs refusé l'entrée à l'établissement pénitentiaire suite à trois passages non validés aux portiques de sécurité. L’homme de loi est également soupçonné d’avoir introduit un routeur 4G au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Par ailleurs, une liasse de billets avait été interceptée en septembre dernier par les surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).Sollicité sur ces différents épisodes, l’avocat avait tenu à s’expliquer dans nos colonnes.

Plusieurs suspects ont ainsi été extraits de leurs cellules pour être entendus, alors que les principales têtes du groupe sont déjà détenues. Le parquet de Marseille doit organiser une conférence de presse samedi, à l’issue de ces gardes à vue.

Un réseau criminel qui dépasse Marseille

La DZ Mafia domine actuellement une partie du trafic de drogue à Marseille et étend progressivement son influence dans d’autres territoires.Selon plusieurs spécialistes, il ne s’agit pas d’une organisation structurée avec une hiérarchie classique.

Le groupe fonctionnerait plutôt comme une structure opportuniste, capable de recruter sur les réseaux sociaux, allant du guetteur sur un point de deal jusqu’à des profils impliqués dans des règlements de comptes.

Au-delà du trafic de stupéfiants, certaines équipes du groupe pourraient également intervenir comme prestataires pour d’autres réseaux criminels, notamment pour des règlements de comptes ou pour renforcer certains points de deal.