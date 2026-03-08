Municipales à Lyon : la composition de la liste de Grégory Doucet

Après un mandat âpre et difficile, Grégory Doucet a fait un grand ménage dans ses équipes pour briguer un second mandat de maire de Lyon.
Sa liste pour les municipales, composée de 74 autres noms, exclut pas moins de 7 adjoints sur 20 de sa majorité sortante. Quatre autres sont positionnés à des places risquant de les faire disparaître du conseil municipal.
L'information avait fuité dès l'automne dernier : plusieurs adjoints ne seraient pas reconduits par Grégory Doucet en cas de victoire en mars 2026. Mais c'est finalement un grand ménage de printemps qui s'est opéré, également à la faveur des places concédées aux nouveaux partenaires de gauche comme le PCF, le PS ou Place Publique.
Ils disparaissent du conseil municipal :
Ces adjoints sortants ne figurent pas sur la liste. Il y a ceux qui en avaient marre, ceux qui n'étaient jamais entré dans leur rôle et ceux qui ont clairement été punis pour leur mandat calamiteux.
Chloë Vidal, adjointe à la Démocratie locale et donc chargée des budgets participatifs ratés de la Ville de Lyon, fait partie des élus sortants congédiés. Tout comme Camille Augey, adjointe à l'Economie durable et qui a été lessivée par les commerçants lyonnais en colère. Sonia Zdorovtzoff, pourtant très proche de Grégory Doucet pour avoir travaillé avec lui à Handicap International, paye ses multiples bourdes et son caractère volcanique après six années terribles comme adjointe aux Relations internationales.
Invisibles durant le mandat, Bertrand Maes (Administration générale), Jean-Luc Girault (Actions citoyennes) et Marie Alcover (Solidarité) ne figurent plus sur la liste.
Quant à Alexandre Chevalier (Personnes Âgées), il est passé chez Georges Képénékian.
Ils vont disparaitre du conseil municipal :
Il y a aussi le cas des adjoints qui auraient peut-être aimé continuer, idéalement dans des délégations différentes, mais qui figurent trop bas sur la liste pour espérer rester conseiller municipal après le 22 mars.
Steven Vasselin (Petite Enfance), Céline de Laurens (Santé), Mohamed Chihi (Sécurité) et Raphaël Michaud (Ville Abordable) entrent dans cette dernière catégorie.
A noter que Grégory Doucet est le seul candidat lyonnais à avoir couché 75 noms au lieu des 73 requis, faisant ainsi appel à son droit de présenter deux colistiers de réserve en cas d'imprévus ou de démissions de dernière minute.
La liste de Grégory Doucet (Pour Vivre Lyon)
1- Grégory Doucet (maire sortant)
2- Stéphanie Léger (adjointe à l'Education sortante)
3- Augustin Pesche (secrétaire PCF Lyon)
4- Audrey Hénocque (adjointe aux Finances sortante)
5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)
6- Sophia Popoff (adjointe au Logement sortante)
7- Sylvain Godinot (adjoint au Patrimoine sortant)
8- Sylvie Tomic (adjointe au Tourisme sortante)
9- Philippe Prieto (conseiller municipal PS sortant)
10- Lisa Gauthier (secrétaire Place Publique Lyon)
11- Gautier Chapuis (adjoint à l'Environnement sortant)
12- Julie Nublat-Faure (adjointe aux Sports sortante)
13- Valentin Lungenstrass (adjoint à la Voirie sortant)
14- Aline Guitard (adjoint PCF au maire du 4e sortant)
15- Rémy Cadoret
16- Philomène Récamier (co-présidente du groupe Les Ecologistes Ville de Lyon)
17- Emmanuel Giraud (conseiller municipal délégué PS sortant)
18- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)
19- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)
20- Brigitte Lannic
21- Christophe Jacquemain
22- Anne Braibant (maire du 9e sortante)
23- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)
24- Sandrine Runel (députée PS)
25- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)
26- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)
27- Bruno Couturier
28- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)
29- Eric Lambert
30- Audrey Ranchin
31- Boris Miachon-Debard (suppléant PCF de la députée Marie-Charlotte Garin)
32- Aurélie Maras
33- Grégory Justin
34- Céline de Laurens (adjointe à la Santé sortante)
35- Pierre Lopez Landier
36- Laurence Boffet (vice-présidente de la Métropole sortante)
37- Simon Castres Saint-Martin
38- Anne Meillon
39- Mouttou Raman Sagadevin
40- Fatima Berrached
41- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)
42- Marielle Perrin
43- Mohamed Chihi (adjoint à la Sécurité sortant)
44- Sophie Héritier
45- Arthur Duvivier
46- Camille Pelegriny
47- Steven Vasselin (adjoint à la Petite Enfance sortant)
48- Fanny Dubot (maire du 7e sortante)
49- Naïl Klioua-Kamal
50- Jacqueline Marvel
51- Renaud Payre (vice-président de la Métropole sortant)
52- Camille Leroy
53- Ivan Revel
54- Gaëlle Membré
55- Vivian Pechoux
56- Cécile Couder
57- Mamadou Bah
58- Najat Maaroufi
59- Barthélémy Chenaux
60-Magdalena Sobczyk-Beillevert
61- Matéo Chichet
62- Céline Lacroix
63- Yves Davisse
64- Agnès Gahigi
65- Loïc Perino
66- Fanny Talbot
67- Mohamed Ait Yahia
68- Chloé Vidal
69- Eric Pellaton
70- Véronique Dubois-Bertand (ancienne maire du 3e)
71- Raphaël Michaud (adjoint à la Ville abordable sortant)
72- Claire Gaillard
73- Laouali Boueye
74- Martine Roure (ancienne eurodéputée PS)
75- Thierry Philip (ancien maire PS du 3e)
Quand je vois les listes pour le 8ème, 7 listes : 1 pour l'extrême droite, 1 pour les divers centre et les 5 autres pour les gauches et extrêmes gauches, ça craint.Signaler Répondre
sans aucun doute ce sera mr Aulas mon favoriSignaler Répondre
Légende pour la photo : "parce que c'est notre projeeeeeeeet!"Signaler Répondre
Je me suis fait la même réflexion...une différence, mais de taille, JMA a fait ses preuves d entrepreneurs qui réussit, Doudou, lui n a vécu que de subventions publiques alimentées d ailleurs par JMASignaler Répondre
Par gratitude et politesse, il pourrait au moins lui dire merci 🤣🤣
JMA ❤️❤️❤️
Pour certains, c'est le bal des cocus :Signaler Répondre
Chloë Vidal, Camille Augey, Sonia Zdorovtzoff, Jean-Luc Girault Marie Alcover Steven Vasselin Céline de Laurens Mohamed Chihi et Raphaël Michaud
Les quelques cocos embauchés ont vite expliqué à Pastèque comment fonctionnent les purges
Voilà une liste aussi nulle que celle présentée par Aulas.Signaler Répondre
On a vraiment du souci à se faire pour savoir comment vont se passer ces 6 prochaines années avec des castings aussi déplorables constitués d'incompétents et falots personnages.
Bien peur que cela soit un jour sans fin.
Ça fait toujours des proportions moindres que sur la liste Aulas...Signaler Répondre
Et tellement moins de cumulards !!!
Raphaël Michaud 71ème.Tout est dit. Une production de logements divisée par 6 sur le mandat par rapport au précédent. Mais aussi et surtout une approche très dogmatique et idéologique des dossiers apportés par les professionnels de l'immobilier. Le prochain adjoint au logement devra s'atteler à réorganiser en profondeur le service d'urbanisme appliqué, à lui faire perdre toutes ces mauvaises habitudes prises depuis des années, à le mettre au service des habitants et non plus de l'idéologie écolo-gauchisante. Il devra également résilier en urgence ce contrat néfaste avec le CAUE, qui freine et surenchérit toute initiative privée en la matière.Signaler Répondre
dans les 35 premiers noms, 11 adjoints et 6 maires d’arrondissement sortants. Et ça reproche à Jean-Michel de recourir à d’anciens élus !Signaler Répondre
Mohamed Chihi encore sur la liste ? La blague du dimanche on reprend les mêmes et on recommence je préfère à 100 fois la liste de AulasSignaler Répondre
Melenchon? Absent? Ils sont amis pourtant ces 2 GuignolSignaler Répondre
Et bien ça ne vends pas du rêve, dommage, ils auraient pu faire un effort en reprenant certaines personnes pas compétentes.Signaler Répondre
Mohamed Chihi (adjoint à la Sécurité sortant) c'est une blague car il n'a rien su faire de bon pendant son poste, de pire en pire Lyon, incroyable de reprendre des personnes inefficace.Signaler Répondre
Pour la veste les différentes tailles seraient utileSignaler Répondre
Je fournis les mouchoirs