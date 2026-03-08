Municipales à Lyon : la composition de la liste de Grégory Doucet

Après un mandat âpre et difficile, Grégory Doucet a fait un grand ménage dans ses équipes pour briguer un second mandat de maire de Lyon.

Sa liste pour les municipales, composée de 74 autres noms, exclut pas moins de 7 adjoints sur 20 de sa majorité sortante. Quatre autres sont positionnés à des places risquant de les faire disparaître du conseil municipal.

L'information avait fuité dès l'automne dernier : plusieurs adjoints ne seraient pas reconduits par Grégory Doucet en cas de victoire en mars 2026. Mais c'est finalement un grand ménage de printemps qui s'est opéré, également à la faveur des places concédées aux nouveaux partenaires de gauche comme le PCF, le PS ou Place Publique.

Ils disparaissent du conseil municipal :

Ces adjoints sortants ne figurent pas sur la liste. Il y a ceux qui en avaient marre, ceux qui n'étaient jamais entré dans leur rôle et ceux qui ont clairement été punis pour leur mandat calamiteux.

Chloë Vidal, adjointe à la Démocratie locale et donc chargée des budgets participatifs ratés de la Ville de Lyon, fait partie des élus sortants congédiés. Tout comme Camille Augey, adjointe à l'Economie durable et qui a été lessivée par les commerçants lyonnais en colère. Sonia Zdorovtzoff, pourtant très proche de Grégory Doucet pour avoir travaillé avec lui à Handicap International, paye ses multiples bourdes et son caractère volcanique après six années terribles comme adjointe aux Relations internationales.

Invisibles durant le mandat, Bertrand Maes (Administration générale), Jean-Luc Girault (Actions citoyennes) et Marie Alcover (Solidarité) ne figurent plus sur la liste.

Quant à Alexandre Chevalier (Personnes Âgées), il est passé chez Georges Képénékian.

Ils vont disparaitre du conseil municipal :

Il y a aussi le cas des adjoints qui auraient peut-être aimé continuer, idéalement dans des délégations différentes, mais qui figurent trop bas sur la liste pour espérer rester conseiller municipal après le 22 mars.

Steven Vasselin (Petite Enfance), Céline de Laurens (Santé), Mohamed Chihi (Sécurité) et Raphaël Michaud (Ville Abordable) entrent dans cette dernière catégorie.

A noter que Grégory Doucet est le seul candidat lyonnais à avoir couché 75 noms au lieu des 73 requis, faisant ainsi appel à son droit de présenter deux colistiers de réserve en cas d'imprévus ou de démissions de dernière minute.

La liste de Grégory Doucet (Pour Vivre Lyon)

1- Grégory Doucet (maire sortant)

2- Stéphanie Léger (adjointe à l'Education sortante)

3- Augustin Pesche (secrétaire PCF Lyon)

4- Audrey Hénocque (adjointe aux Finances sortante)

5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)

6- Sophia Popoff (adjointe au Logement sortante)

7- Sylvain Godinot (adjoint au Patrimoine sortant)

8- Sylvie Tomic (adjointe au Tourisme sortante)

9- Philippe Prieto (conseiller municipal PS sortant)

10- Lisa Gauthier (secrétaire Place Publique Lyon)

11- Gautier Chapuis (adjoint à l'Environnement sortant)

12- Julie Nublat-Faure (adjointe aux Sports sortante)

13- Valentin Lungenstrass (adjoint à la Voirie sortant)

14- Aline Guitard (adjoint PCF au maire du 4e sortant)

15- Rémy Cadoret

16- Philomène Récamier (co-présidente du groupe Les Ecologistes Ville de Lyon)

17- Emmanuel Giraud (conseiller municipal délégué PS sortant)

18- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)

19- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)

20- Brigitte Lannic

21- Christophe Jacquemain

22- Anne Braibant (maire du 9e sortante)

23- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)

24- Sandrine Runel (députée PS)

25- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)

26- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)

27- Bruno Couturier

28- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)

29- Eric Lambert

30- Audrey Ranchin

31- Boris Miachon-Debard (suppléant PCF de la députée Marie-Charlotte Garin)

32- Aurélie Maras

33- Grégory Justin

34- Céline de Laurens (adjointe à la Santé sortante)

35- Pierre Lopez Landier

36- Laurence Boffet (vice-présidente de la Métropole sortante)

37- Simon Castres Saint-Martin

38- Anne Meillon

39- Mouttou Raman Sagadevin

40- Fatima Berrached

41- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)

42- Marielle Perrin

43- Mohamed Chihi (adjoint à la Sécurité sortant)

44- Sophie Héritier

45- Arthur Duvivier

46- Camille Pelegriny

47- Steven Vasselin (adjoint à la Petite Enfance sortant)

48- Fanny Dubot (maire du 7e sortante)

49- Naïl Klioua-Kamal

50- Jacqueline Marvel

51- Renaud Payre (vice-président de la Métropole sortant)

52- Camille Leroy

53- Ivan Revel

54- Gaëlle Membré

55- Vivian Pechoux

56- Cécile Couder

57- Mamadou Bah

58- Najat Maaroufi

59- Barthélémy Chenaux

60-Magdalena Sobczyk-Beillevert

61- Matéo Chichet

62- Céline Lacroix

63- Yves Davisse

64- Agnès Gahigi

65- Loïc Perino

66- Fanny Talbot

67- Mohamed Ait Yahia

68- Chloé Vidal

69- Eric Pellaton

70- Véronique Dubois-Bertand (ancienne maire du 3e)

71- Raphaël Michaud (adjoint à la Ville abordable sortant)

72- Claire Gaillard

73- Laouali Boueye

74- Martine Roure (ancienne eurodéputée PS)

75- Thierry Philip (ancien maire PS du 3e)