Disparition inquiétante dans le Rhône : avez-vous vu le jeune Hamza ?

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins ce lundi matin.

Le jeune Hamza a disparu depuis jeudi dernier. L’adolescent, âgé de 12 ans, a fugué sur la commune de Brignais. Né en Afghanistan, il "s’exprime peu en français" précise la gendarmerie du Rhône.

De corpulence assez forte, il portait au moment de sa disparition une veste bleu marine, un t-shirt blanc Adidas avec des écritures bleues sous sa veste, un pantalon noir, des chaussettes jaunes et des baskets noires.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou composer le 17.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
boffff le 09/03/2026 à 11:08
Pauvrafh a écrit le 09/03/2026 à 10h17

Pauvre Afghanistan,bombardée pendant 20 ans par des lâches de ton genre !!

Regardons ce qu'ile passe en France,le reste du monde,on s'en fout !Chacun ses problèmes

Signaler Répondre
avatar
Cindy le 09/03/2026 à 10:31
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

On parle de la disparition d’un gosse, vous êtes pathétique. Ne réagissez que si vous avez des informations à son sujet !

Signaler Répondre
avatar
Pauvrafh le 09/03/2026 à 10:17
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

Pauvre Afghanistan,bombardée pendant 20 ans par des lâches de ton genre !!

Signaler Répondre
avatar
baki le 09/03/2026 à 10:10
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

mince ,ils ne pourront pas passer leur vendredi après midi a mettre des radars vitesses sur l'autoroute pour prendre ton fric !

Signaler Répondre
avatar
GAD le 09/03/2026 à 10:07

C'est , bien sûr , une situation dramatique pour lui et ses proches .
Mais notre pays devient vraiment la poubelle du monde . Travaillez dur braves gens !

Signaler Répondre
avatar
Pauvre France ! le 09/03/2026 à 09:35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

Signaler Répondre

