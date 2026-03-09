Disparition inquiétante dans le Rhône : avez-vous vu le jeune Hamza ?

Le jeune Hamza a disparu depuis jeudi dernier. L’adolescent, âgé de 12 ans, a fugué sur la commune de Brignais. Né en Afghanistan, il "s’exprime peu en français" précise la gendarmerie du Rhône.
De corpulence assez forte, il portait au moment de sa disparition une veste bleu marine, un t-shirt blanc Adidas avec des écritures bleues sous sa veste, un pantalon noir, des chaussettes jaunes et des baskets noires.
Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou composer le 17.
[𝗗𝗜𝗦𝗣𝗔𝗥𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜𝗘́𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘]#partager_max_svp #ABONNEZ_VOUS_A_LA_PAGE pic.twitter.com/yIZsdLjOyj— Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) March 9, 2026
Regardons ce qu'ile passe en France,le reste du monde,on s'en fout !Chacun ses problèmesSignaler Répondre
On parle de la disparition d’un gosse, vous êtes pathétique. Ne réagissez que si vous avez des informations à son sujet !Signaler Répondre
Pauvre Afghanistan,bombardée pendant 20 ans par des lâches de ton genre !!Signaler Répondre
mince ,ils ne pourront pas passer leur vendredi après midi a mettre des radars vitesses sur l'autoroute pour prendre ton fric !Signaler Répondre
C'est , bien sûr , une situation dramatique pour lui et ses proches .Signaler Répondre
Mais notre pays devient vraiment la poubelle du monde . Travaillez dur braves gens !
Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.Signaler Répondre
Pauvre France !