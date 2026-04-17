Sécurité

Un rassemblement automobile non déclaré interdit par la Préfecture du Rhône ce week-end

Un rassemblement automobile non déclaré interdit par la Préfecture du Rhône ce week-end
Un rassemblement automobile non déclaré interdit par la Préfecture du Rhône ce week-end - DR

La préfecture du Rhône a publié ce vendredi un arrêté pour interdire un rassemblement automobile non déclaré prévu ce week-end.

L’interdiction débutera à 19h ce vendredi et prendra fin dimanche à 19h. 

Selon les autorités, le compte Instagram La Piraterie fait état de la tenue d’un rassemblement automobile organisé ce week-end et intitulé Piraterie 4 On TOP The World, qui n’a pas été déclaré auprès de la préfecture du Rhône et dont le lieu et l’heure exacts ont été "volontairement tenus secrets". 

Et la préfecture de citer de nombreux exemples de rassemblement ayant été organisés dans la région et ayant dégénéré, notamment celui en février dernier à Saint-Quentin-Fallavier : "Après avoir été évincés de la commune par les forces de l’ordre, les participants formaient un convoi et convergeaient en direction de Lyon. Une centaine d’amateurs automobiles s’étaient opposés aux militaires de la gendarmerie en construisant des barrages avec des poubelles et des tirs de mortier avaient été lancés dans leur direction". 

Tout le territoire du département du Rhône est concerné par cet arrêté. 

Tags :

arrêté préfectoral

rassemblement automobile

rhône

4 commentaires
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Calahann le 17/04/2026 à 19:03
toujours les memes bref a écrit le 17/04/2026 à 18h29

toujours les mêmes aucun respect

Arrête donc de pleurer inutilement !
On est juste différent 🤣🤣🤣🤣

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toujours les memes bref le 17/04/2026 à 18:29

toujours les mêmes aucun respect

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Calahann le 17/04/2026 à 17:58

Je comprends mieux pourquoi ce type d'événements est interdit.... c'est probablement parce que les véhicules sont plus puissantes que ceux de la BAC ou des gengens sur les autoroutes .
A voir !

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Sarselamania le 17/04/2026 à 17:56

Bienvenue dans la metropole de Lyon, sarselli et compagnie font la courte echelle aux voitures et assimilés ! Enfin les bagnolards vont pouvoir rouler rouler rouler !
Pauvre France !!!!

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Ex Précisions le 17/04/2026 à 17:51

La loi l'interdit déjà, articles R331-18 à R331-45-1...
C'est juste de la com de la préfecture en rédigeant une feuille A4 pour se montrer.

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