Un rassemblement automobile non déclaré interdit par la Préfecture du Rhône ce week-end

L’interdiction débutera à 19h ce vendredi et prendra fin dimanche à 19h.

Selon les autorités, le compte Instagram La Piraterie fait état de la tenue d’un rassemblement automobile organisé ce week-end et intitulé Piraterie 4 On TOP The World, qui n’a pas été déclaré auprès de la préfecture du Rhône et dont le lieu et l’heure exacts ont été "volontairement tenus secrets".

Et la préfecture de citer de nombreux exemples de rassemblement ayant été organisés dans la région et ayant dégénéré, notamment celui en février dernier à Saint-Quentin-Fallavier : "Après avoir été évincés de la commune par les forces de l’ordre, les participants formaient un convoi et convergeaient en direction de Lyon. Une centaine d’amateurs automobiles s’étaient opposés aux militaires de la gendarmerie en construisant des barrages avec des poubelles et des tirs de mortier avaient été lancés dans leur direction".

Tout le territoire du département du Rhône est concerné par cet arrêté.