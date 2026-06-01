Canicule : le Rhône champion régional des noyades, l’ARS lance l’alerte

Les épisodes de chaleur ramènent les habitants vers les plans d’eau, rivières et bases de loisirs. Mais l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle à la vigilance.

Selon le bilan publié par Santé publique France, 114 noyades ont été recensées dans la région entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, dont 40 suivies d’un décès. Si le nombre total reste stable par rapport à 2024, la mortalité progresse légèrement.

Avec 27 noyades recensées en 2025, le Rhône demeure le département le plus concerné d’Auvergne-Rhône-Alpes, devant la Haute-Savoie (20) et l’Isère (15).

Dans le détail, sept de ces noyades dans le Rhône ont été mortelles, contre huit décès en 2024, soit une très légère amélioration malgré un niveau toujours élevé d’accidents.

À l’échelle régionale, certains territoires enregistrent une hausse marquée, notamment la Haute-Savoie, passée de 15 à 20 noyades, le Puy-de-Dôme, avec 8 noyades dont 6 mortelles ou encore l’Ardèche, qui grimpe de 5 à 8 accidents.

Jeunes enfants, adolescents et seniors particulièrement exposés

L’ARS rappelle que les noyades touchent différents profils selon les situations.

Les jeunes enfants restent particulièrement vulnérables, souvent à cause d’un défaut de surveillance, tandis que les adolescents et jeunes adultes sont davantage concernés lors d’activités nautiques ou de baignades en milieu naturel. Les adultes et personnes âgées peuvent, eux, être victimes d’un malaise, d’un épuisement ou d’une surestimation de leurs capacités physiques.

Les épisodes de chaleur et l’affluence dans les sites de baignade favoriseraient aussi certains comportements à risque.

À quelques semaines de l’été, l’ARS recommande plusieurs gestes simples comme surveiller les enfants en permanence et rester à portée de bras, privilégier les zones de baignade surveillées, entrer progressivement dans l’eau, notamment après une forte exposition au soleil ou éviter l’alcool avant une baignade.

Le rappel intervient alors que plusieurs départements de la région sont déjà placés en vigilance jaune canicule, poussant de nombreux habitants à chercher des lieux de fraîcheur.