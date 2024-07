"Bruno Bernard, jetez-vous à l'eau !" : l'opposition réclame des piscines naturelles à Lyon

Mais les fortes averses dudit week-end avaient finalement poussé la mairie à annuler l'évènement qui devait se tenir au parc de Gerland.

Pour Christophe Geourjon, conseiller métropolitain UDI, la Métropole de Lyon doit s'emparer du sujet. Car 26 piscines dans une agglomération d'1,4 million d'habitants, c'est trop peu à ses yeux.

"La création de piscines naturelles permettrait de répondre à ce besoin urgent !", estime Christophe Geourjon, qui exhorte le président écologiste Bruno Bernard à "se jeter à l'eau".

"Nombre de nos voisins européens tels que la Suisse, l’Allemagne ou les Pays-Bas l’expérimentent déjà. Alors que notre pays, traversé par de nombreux fleuves et rivières, est quant à lui un territoire particulièrement propice à l’installation de ces équipements. Pourquoi ce potentiel reste-t-il totalement sous-exploité ? (...) Un tel projet suppose un portage politique fort, à la hauteur de notre ambition : rendre le Rhône et la Saône aux Lyonnais et faire (re) découvrir le potentiel naturel sur l'ensemble du territoire métropolitain tout en le respectant. Nous y sommes prêts", conclut le président de la fédération UDI de la Métropole de Lyon.

Jusqu'à présent, le sujet a toujours été plutôt évité par les écologistes lyonnais. En matière de sécurité et de santé publique, la baignade dans le fleuve et la rivière est un casse-tête à organiser.