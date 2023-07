Lyon : Christophe Geourjon appelle Grégory Doucet à mieux recycler l’eau

Et si l’eau de pluie et des piscines municipales servait aux sanitaires ou au nettoyage des voiries ? C’est en tout cas le projet que l’élu UDI souhaite porter à l’attention du maire de Lyon, en prenant exemple sur le Puy-en-Velay.

“Depuis plusieurs années, la Ville et l’agglomération du Puy-en-Velay travaillent à la réutilisation vertueuse des eaux issues des équipements publics. Par exemple, les eaux de pluie récupérées des bâtiments publics et techniques sont réutilisées pour les sanitaires et surtout pour l’arrosage des espaces verts”, détaille le collectif Construisons la métropole de demain, sous la plume de Christophe Geourjon.

Selon les calculs de l’élu, entre 3 et 5 millions de litres d’eau pourraient être réutilisés lors de la saison estivale des piscines, et plusieurs autres dizaines de millions de litres sur le reste de l’année grâce aux groupes scolaires qui utilisent les piscines toute l’année.

“Il est nécessaire de systématiser la réutilisation des eaux pluviales sur toutes les toitures des bâtiments municipaux”, complète Christophe Geourjon, avant de rappeler : “l’eau est un bien précieux et de plus en plus rare, il est de notre responsabilité pour les générations futures de l’économiser et de la réutiliser”.