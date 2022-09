ZFE de la Métropole de Lyon étendue : un projet "injuste" pour Christophe Geourjon

Cela lui permettra d'incorporer 15 nouvelles communes et de définir deux calendriers distincts d'exclusion progressive des véhicules polluants.

Pour Christophe Geourjon (UDI), le nouveau périmètre décidé par les écologistes "est particulièrement injuste". Le conseiller métropolitain regrette que ce soient des communes essentiellement à l'Est qui ont été choisies pour rejoindre la ZFE. "Le vice-président aux Déplacements a expliqué que c'était dans ces communes que les véhicules étaient les plus polluants car les plus anciens, il fallait donc agir vite et frapper fort ! Le constat est exact, mais (...) si les véhicules sont plus anciens dans ces communes, c'est que ce sont aussi les territoires avec les foyers les plus modestes", a indiqué Christophe Geourjon aux autres élus.

Le président de l'UDI Métropole de Lyon a conclu en précisant que le revenu moyen des 18 communes (15 nouvelles + Lyon, Villeurbanne et Caluire ndlr) de la ZFE était de 1616 euros mensuels, contre 2260 euros mensuels dans les 43 communes non incluses.

Le calendrier de l'exclusion des véhicules (avec verbalisation) :

Crit'Air 5 et hors-catégories exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2023 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2024

Crit'Air 4 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2024 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2025

Crit'Air 3 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2025 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2026

Crit'Air 2 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2026