ZFE : extension du périmètre et calendrier "soft" proposés par les Verts ce lundi à la Métropole de Lyon

L'opposition et les différents acteurs de l'agglomération ont visiblement été entendus. La Métropole de Lyon a décidé de proposer à l'adoption ce lundi le calendrier soft pour sa Zone à faibles émissions.

La collectivité avait la possibilité d'exclure toutes les Crit'Air 2 en 2026 de la future ZFE étendue (qui comprendra dès septembre 2023 Sainte-Foy, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Saint-Fons, Saint-Priest, Vénissieux, Bron, Chassieu, Décines, Vaulx-en-Velin, Rillieux, Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône).

Mais, elle a choisi de réserver cette réglementation à la seule ZFE actuelle (Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire). Au 1er janvier 2026, les Crit’Air 1 seront les plus polluantes autorisées à circuler et stationner.

A noter que cette extension du périmètre incluera alors la M6-M7, le BPNL, le périphérique Laurent-Bonnevay, l'A43 à Bron et Saint-Priest ainsi que l'A42 à Vaulx-en-Velin. Jusqu'à présent, ces axes étaient exclus de la ZFE.





La fin du diesel, c'est demain

Pourquoi la Métropole de Lyon freine ses ardeurs alors que le Grand Paris bannira les Crit’Air dès 2024 ? Les élus expliquent que les déplacements dans l’agglomération lyonnaise sont généralement plus courts qu’en Ile-de-France et que le filtre à particules n’a pas le temps de fonctionner. L’argument sur la qualité de l’air est donc moins logique et les écologistes ont eu l’intelligence de l’admettre.

Quant à l’extension du périmètre, elle boude délibérément l’Ouest lyonnais. La Métropole estime que le renouvellement du parc automobile est primordial à l’Est, en retard par rapport au reste du territoire. La fin du diesel, c’est donc déjà demain, mais pas partout !

Des aides seront également votées ce lundi pour accompagner les habitants dans leur futur changement de véhicule.

Le calendrier de l'exclusion des véhicules (avec verbalisation) :

Crit'Air 5 et hors-catégories exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2023 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2024

Crit'Air 4 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2024 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2025

Crit'Air 3 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2025 et de la ZFE étendue au 1er janvier 2026

Crit'Air 2 exclus de la ZFE classique au 1er janvier 2026