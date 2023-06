L'agglomération lyonnaise a vécu deux nuits d'émeutes suite à la mort de Nahel. Les élus écologistes étaient "tous inquiets" selon Vinciane Brunel-Vieira. "La colère d'une injustice ne doit pas engendrer d'autres injustices. (...) On peut comprendre le climat de tension. Mais on ne doit pas mettre en danger la vie des habitants, ruiner des commerces et des services publics", poursuit la co-présidente du groupe écologiste à la Métropole de Lyon.

Lundi, le conseil métropolitain a été envahi par des chauffeurs de taxis en colère face au possible déblocage de nouvelles licences. "Ne pas se sentir écoutés provoque de la colère", reconnaît Vinciane Brunel-Vieira, qui trouve toutefois "inacceptable de rentrer de force dans un conseil métropolitain et de faire de l'intimidation d'élus". D'autant que selon elle, des membres de l'opposition ont encouragé cette action avec "des pouces levés".

00:00 Emeutes après la mort de Nahel

02:23 Réaction de Doucet et Bernard

04:10 Suite des évènements

05:20 Fronde des taxis

08:31 ZFE

10:25 RSA