Intrusion des taxis à la Métropole de Lyon : trois plaintes et des joutes verbales entre élus

L'action coup-de-poing a permis d'obtenir un rendez-vous avec Bruno Bernard, qui a rassuré les taxis sur la question de nouvelles licences. Conséquence, le mouvement social s'est terminé alors que les taxis avaient initialement prévu de bloquer à nouveau la Part-Dieu ce mardi.

# Taxis expression du collectif … @brunobernard_fr refusé semble-t-il de les recevoir. pic.twitter.com/4YXSoHEmFj — Christophe Geourjon (@ChGeourjon) June 26, 2023

Pour la reprise du conseil métropolitain mardi matin, le sujet était évidemment encore brûlant. Et beaucoup, y compris dans la majorité des Verts, souhaitaient un compte-rendu des réunions avec les taxis.

Mais ce fut aussi l'occasion de régler des comptes.

A l'instar de Benjamin Badouard, co-président du groupe écologiste, qui avait eu l'impression lors de l'envahissement de la salle du conseil "d'encouragements de la part de certains de l'opposition. On peut citer les noms si vous voulez". Tout en regardant les rangs des Républicains.

Louis Pelaez (Inventer la Métropole de Demain) a pris la parole pour condamner l'intrusion, mais en se moquant de l'indignation de la majorité : "Quand ça vous arrange, vous n'hésitez pas à utiliser des méthodes qui ne sont pas très bien. Et quand ça ne vous arrange pas, il faut tout de suite jouer les effarouchés".

Philippe Cochet, qui était allé au contact des taxis avec les autres présidents des groupes d'opposition, a également condamné : "Ce qui est arrivé lundi n'est pas acceptable. Par contre, heureusement que les représentants des groupes d'opposition étaient présents".

Et de tacler la gauche proche des travailleurs mais aux abonnés absents face à la colère : "J'ai vu beaucoup de gens très forts pour exprimer un certain nombre de positions, et très peu sont allés au devant des manifestants pour essayer de discuter avec eux et trouver une sortie républicaine et respectable". Le maire de Caluire-et-Cuire citait notamment le cas du communiste Pierre-Alain Millet.

Il revenait à Bruno Bernard de clôre cet épisode.

Pour le président EELV de la Métropole de Lyon, "les intimidations et les menaces ne mèneront à rien". L'élu évoquait une "intrusion inacceptable" et révélait que "trois plaintes de personnes victimes de violences" avaient été déposées.

"Il y a tant de violences, d'intimidations, de menaces envers les élus. On ne peut pas accepter ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas possible pour la démocratie et la République", terminait Bruno Bernard.