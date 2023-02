ZFE de la Métropole de Lyon : les Républicains réclament l'abandon de l'interdiction du Crit'Air 2

C'était la première fois qu'ils pouvaient débattre après l'interview dans laquelle Bruno Bernard évoque sa volonté de reporter à 2028 l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 dans la Zone à faibles émissions. Soit un sursis de deux ans.

Philippe Cochet, président du groupe LR, a ainsi fustigé le choix du président écologiste de faire une telle annonce pendant les vacances scolaires et dans la presse locale. "Il nous semble qu'il aurait été respectueux des communes, auxquelles l'exécutif avait demandé leur avis, de d'abord leur fournir un bilan et ensuite d'en tirer les conclusions avec elles. Nous regrettons vivement ce constant refus de dialogue et de travail collectif de l'exécutif avec les communes et ce manque de reconnaissance de leurs compétences", a déclaré le maire de Caluire-et-Cuire.

Philippe Cochet et son groupe en ont profité pour rappeler dans un communiqué de presse être "favorable à la ZFE" mais qu'il faut réviser le calendrier des exclusions "tant que la fiabilité de notre réseau de transports en commun n’est pas là".

"Ces deux années supplémentaires sont une pure manoeuvre politique : pour la majorité Verts/Nupes, il s'agit d'éviter que l'interdiction intervienne au moment des élections métropolitaines, prévues en 2026. À la vue de ces éléments, nous demandons non pas le report de l’interdiction du Crit’Air 2, mais son abandon pur et simple", concluent les élus de droite.

Le sujet sera de nouveau évoqué lors du prochain conseil métropolitain, même si un vote sur ce décalage de deux ans de l'exclusion des Crit'Air 2 ne devrait pas intervenir avant l'été prochain.