Jean-Luc Fugit : "La loi ne prévoit rien sur la restriction des véhicules Crit'Air 2"

Jean-Luc Fugit est l'un des députés du Rhône les plus engagés sur la question de l'énergie et de la pollution. Il a ainsi suivi de près la question de la Zone à faibles émissions, et notamment son application par la Métropole de Lyon des écologistes. "LA ZFE est un outil qui donne de la liberté aux collectivités pour déterminer le périmètre et le calendrier de mise en oeuvre", rappelle le parlementaire.

Mais Jean-Luc Fugit a déjà plusieurs fois dit à Bruno Bernard ce qu'il pensait de son calendrier trop rapide à son goût : "La loi ne prévoit rien sur la restriction des Crit'Air 2. On peut se poser la question mais pas tout de suite. Ce doit être à une échéance raisonnable, on n'a pas la capacité de se priver des véhicules du jour au lendemain".

Dans sa circonscription du sud du département, les zones agricoles sont importantes. Et alors que le débat sur les méga-bassines fait rage, Jean-Luc Fugit se dit en faveur de ce type de dispositif pour lutter contre les sécheresses : "Je pense que des retenues collinaires de taille modeste développées sur le territoire sont nécessaires".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 ZFE

05:00 Chauffage au bois

06:03 Bouclier énergie

08:19 Retenues collinaires

09:36 Remaniement

10:37 Rapprochement avec les Républicains