Philippe Cochet : "J'ai bien senti qu'il y avait un malaise avec la préfète"

Caluire-et-Cuire fait partie des communes sanctionnées par la préfète du Rhône. Fabienne Buccio estimant que les maires concernés mettaient trop de mauvaise volonté à rattraper leur retard en termes de logement social, elle a récupéré leur pouvoir de permis de construire. Et ce dans le but d'accepter presque systématiquement les programmes de logements sociaux.

"Nous avons toujours tenu nos engagements", se défend Philippe Cochet. "On n'a jamais pu s'expliquer. J'ai rencontré une fois la préfète, j'ai bien senti qu'il y avait un malaise".

Le maire LR prévoit désormais un "recours gracieux pour essayer de réexpliquer les choses à la préfecture".

"Vous verrez que la préfecture n'arrivera pas à faire des miracles non plus", promet Philippe Cochet, qui prévoit d'exiger un point chiffré tous les six mois avec la haute-fonctionnaire.

00:00 Voeux pour 2024

00:52 Logement social

07:45 Réalisations à venir à Caluire

09:11 Remaniement