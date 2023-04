ZFE : la Métropole de Lyon fait des ajustements pour les entreprises

Le président de la Métropole de Lyon a déjà annoncé vouloir reculer sur la date d’interdiction des véhicules Crit’Air 2 dans la Zone à faibles émissions (ZFE), décalée de 2026 à 2028. L’élu écologiste fait désormais des concessions vis-à-vis du monde économique.

"Les acteurs économiques ont fait valoir plusieurs difficultés par la voix de leurs chambres consulaires. Tout en partageant l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, ils se sont en particulier inquiétés du manque de disponibilité des solutions Crit’Air 0 et Crit’Air 1 pour certaines catégories de véhicules, de l’insuffisance d’infrastructures de recharge (électriques et bio-GNV) et de la difficulté de certaines entreprises vis-à-vis du besoin d’investissements induit. Partageant ces constats, le président Bruno Bernard et l’ensemble de l’Exécutif métropolitain s’engagent à introduire plusieurs ajustements au dispositif définitif", précise la collectivité dans un communiqué de presse.

Ces ajustements, tout comme le décalage de l’interdiction des Crit’Air 2 à 2028, seront soumis au vote du conseil métropolitain du 26 juin prochain.

Ainsi, la Métropole de Lyon prévoit une dérogation facilitant l’amortissement des véhicules Crit’Air 2 selon leur typologie, la simplification et l’évolution des régimes de dérogations en faveur des différentes catégories de véhicules professionnels afin d’assurer la transition en l’absence d’alternatives accessibles aux professionnels, l’ouverture temporaire d’une dérogation "petit rouleur" pour les véhicules Crit’Air 2 entrant occasionnellement dans la ZFE, le renforcement de l’accompagnement des salariés et des entreprises à travers l’action conjointe de l’Agence des mobilités et des chambres consulaires et l’amélioration des conditions de stationnement des professionnels au sein de la ZFE notamment à travers la création d’aires de livraison et de facilités de recharge électrique.

Le monde économique lyonnais de son côté a promis d’accompagner les entreprises dans le renouvellement de leur flotte vers des véhicules Crit’Air 0 et 1 et à informer et sensibiliser aux enjeux de la ZFE.

"Fort de ces engagements réciproques, la Métropole de Lyon et les acteurs économiques du territoire créent un comité économique de suivi de la ZFE, en vue de maintenir un dialogue régulier et d’anticiper les risques et les opportunités qui se présenteront sur la route d’une mobilité durable", conclut le communiqué de presse.