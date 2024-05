Métropole de Lyon : une nouvelle présidente de groupe après la démission de Louis Pelaez

Voilà quatre ans que Louis Pelaez occupait la présidence du groupe initié par Gérard Collomb en 2020, à la suite des élections métropolitaines. C’est aujourd’hui Nicole Sibeud qui reprend le flambeau de l’ancien directeur de Lyon Parc Auto.

Ce changement, qui s’est opéré "pour des raisons personnelles et par volonté du groupe de faire tourner la présidence", voit donc l’élue d’opposition à Chassieu s’inscrire "dans la parfaite continuité de la ligne politique définie au sein du groupe depuis 2020"

Le groupe rajoute également, via communiqué, que "de par sa riche expérience et sa maîtrise des domaines de compétence de la Métropole, elle s’attachera à préserver les sensibilités diverses et les compétences individuelles du groupe pour répondre aux attentes de nos concitoyens et préparer les prochaines échéances à venir".