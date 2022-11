Grève du nettoyage à Perrache : l’opposition dénonce une "absurdie" de la Métropole

Ce mouvement social ne se termine pas. Les grévistes du nettoyage à la gare de Perrache sont désormais à plus d’une trentaine de jours de grève. Et l’opposition s’en mêle de plus en plus. Durant le dernier Conseil Métropolitain, le groupe La France Insoumise et du Parti Communiste a posé une question écrite au président de la Métropole Bruno Bernard sur la grève des salariés de Perrache. Mais celui-ci n’a pas souhaiter réagir.

Le groupe La France Insoumise et du Parti Communiste a d’ailleurs dénoncé la présence de policiers dans l’enceinte de l’Hôtel de Métropole pour se prémunir de la manifestation de ces salariés en grève.

Pour le groupe de Gérard Collomb "Inventez la Métropole de demain", il est possible de "faire les choses intelligemment". Certains employés, "avec plus de 20 ans dans cette entreprise", vont se retrouver licenciés. "Nous sommes en absurdie" écrivent les membres du groupe.

"Ce dossier a été particulièrement mal mené". Avant d’ajouter que le groupe présidé par Louis Pelaez s’associe "aux questionnements" de La France Insoumise et du Parti Communiste bien que le ton de leurs interrogations soit "particulièrement timoré".

"Une fois de plus, ce dossier reflète particulièrement la méthode remplie d’incohérence et de professionnalisme dans la gestion des dossier Métropolitains" termine Louis Pelaez, président du groupe.

Une once d’espoir ?

Mais les propos du vice-président Bertrand Artigny redonnent de l’espoir aux grévistes. "La Métropole assumera son rôle d’employeur territorial. Elle pourra à ce titre solliciter l’ensemble des acteurs du nettoyage du territoire ou bien ouvrir un nombre limité de postes de catégorie C, dans le respect de l’égal accès à un emploi public" a-t-il expliqué.

Pour rappel, la Métropole de Lyon souhaite faire appel à une société d’insertion sociale pour le prochain contrat de nettoyage de Perrache. De ce fait, les employés chargés de cette tâche actuellement ne devraient pas être prolongés et se retrouvent dans l’impasse.